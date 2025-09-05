Powstanie konkurencja dla LinkedIn. Będzie napędzana AI

OpenAI zapowiada własną platformę rekrutacyjną, która ma rywalizować z LinkedIn. OpenAI Jobs Platform wykorzysta sztuczną inteligencję do łączenia kandydatów z firmami i ma zostać uruchomiona w połowie 2026 roku.

Firma chce rozszerzyć działalność poza ChatGPT, oferując narzędzia oraz programy certyfikacyjne w zakresie AI, które mają przygotować miliony pracowników do zautomatyzowanego rynku pracy.

Sztuczna inteligencja i profilowanie kandydatów

Fidji Simo, CEO ds. Aplikacji w OpenAI, zapowiada, że platforma wykorzysta sztuczną inteligencję do precyzyjnego łączenia umiejętności pracowników z wymaganiami firm.

Usługa przewiduje także specjalne rozwiązania dla małych firm i samorządów, umożliwiając im dostęp do wykwalifikowanych specjalistów AI.

Dodatkowo platforma ma wspierać rozwój zawodowy kandydatów poprzez rekomendacje kursów i szkoleń, co pozwoli firmom nie tylko zatrudniać, ale też skutecznie rozwijać talenty zgodnie z potrzebami rynku.

Co ciekawe, współzałożycielem LinkdedIn jest Reid Hoffman, jeden z pierwszych inwestorów OpenAI. LinkedIn jest również własnością Microsoftu, największego sponsora finansowego OpenAI.

Rozwój OpenAI Academy

OpenAI rozwija OpenAI Academy i planuje pilotaż programu certyfikacji pod koniec 2025 roku, mającego przygotować pracowników do pracy z AI.

Firma współpracuje z Walmartem i zamierza do 2030 roku certyfikować 10 milionów osób w Stanach Zjednoczonych, pomagając im dostosować się do zmieniającego się rynku pracy.

OpenAI planuje, że do 2030 roku z programu skorzysta nawet 10 milionów Amerykanów, pomagając im zdobyć kompetencje niezbędne na rynku pracy, który coraz bardziej opiera się na automatyzacji i nowoczesnych technologiach.

