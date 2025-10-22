"Ogromna szansa" dla Polski. "Przeskoczenie kolejnego progu w rozwoju gospodarczym"

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska znalazła się w takim miejscu rozwoju, w którym musimy przestać pracować dla dużych zagranicznych korporacji i tworzyć mocne polskie firmy w kraju, oparte o własne produkty - ocenił prof. Sankowski.

"Sztuczna inteligencja jest ogromną szansą"

- W szczególności sztuczna inteligencja jest ogromną szansą w tworzeniu własnych produktów — zaznaczył. Według niego mamy do tego odpowiednie warunki m.in utalentowanych specjalistów i wystarczające moce obliczeniowe.

- Zgodnie z raportem Banku Światowego z 2024 roku Polska bardzo dobrze absorbuje technologie pochodzące z zagranicy, natomiast niedostatecznie dobrze tworzymy własne technologie i innowacje. Inwestycje w sztuczną inteligencję mogłyby doprowadzić do przeskoczenia kolejnego progu w rozwoju gospodarczym - mówił dyrektor Instytutu Ideas.

Zaznaczył, że problemem w tym kontekście jest niedofinansowanie nauki, co jest jednym z powodów, dla którego młodzi specjaliści wybierają karierę za granicą. - Jeżeli ludzie nie będą wybierali kariery naukowej (w Polsce - red.) w dziedzinie sztucznej inteligencji, to ta technologia nie będzie powstawała u nas; będziemy zależni od technologii dostarczanych z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, a może z Chin - podkreślił ekspert.

"Potrzebna jest duża wiedza i doświadczenie"

Pytany o raport MIT, z którego wynika, że 95 proc. pilotaży wdrożenia generatywnej sztucznej inteligencji w firmach kończy się niepowodzeniem, a tylko 5 proc. przynosi zyski, Sankowski podkreślił, że wiele zastosowań tej technologii jest "jeszcze młodych i niedojrzałych". Dodał, że od razu po wdrożeniu nie należy oczekiwać "spektakularnych efektów", ale produktywność niektórych procesów ostatecznie może wzrosnąć o kilkadziesiąt procent.

- Żeby wdrożyć rozwiązanie sztucznej inteligencji, które przyniesie mierzalny zysk biznesowy, potrzebna jest duża wiedza i doświadczenie — powiedział.

Jak wskazał, warto więc znaleźć do pomocy doświadczoną firmę, która nie powstała "na fali bańki AI", a która działa w tej dziedzinie od kilku lat. Według prof. Sankowskiego firmy związane ze sztuczną inteligencją, które są obecne na rynku od 5 czy 10 lat są w stanie w sposób realistyczny ocenić, czy wdrożenie AI może się udać i jakie zyski biznesowe przyniesie.

Instytut Ideas

Pytany o największe wyzwanie związane z odejściem z IDEAS NCBR i z rozpoczęciem kierowania Instytutem Ideas, prof. Sankowski wskazał, żeby było to "odnalezienie się w politycznej rzeczywistości".

- Ta instytucja (IDEAS NCBR - red.) cały czas podlegała różnym wpływom politycznym i zmianom. Zarządzanie instytutem Ideas w taki sposób, żeby zapewnić mu dużą niezależność, było rzeczywiście ogromnym wyzwaniem - podkreślił i zapewnił, że się to udało.

- Instytut badawczy Ideas powstał w burzliwych czasach dla sztucznej inteligencji. Po moim odejściu z IDEAS NCBR pojawiło się ogromne wsparcie społeczne dla idei budowania czy zajmowania się sztuczną inteligencją. Widać było, że to, co robimy jest potrzebne, znajduje bardzo duże zrozumienie w środowisku naukowym, ale też wśród publiki otwartej - wspominał. Dodał, że instytut Ideas powstał jako kontynuacja działań w NCBR.

Sankowski był również pytany o słowa prof. UW Wiesława Cetery, który napisał w mediach społecznościowych, że Instytut Ideas ma monopol w badaniach nad AI. Według prof. Cetery koncentracja badań w jednej, centralnej instytucji stwarza ryzyko ograniczenia konkurencyjności oraz innowacyjności.

- Badania nad sztuczną inteligencją są prowadzone w wielu miejscach w Polsce, nie tylko w Instytucie Ideas; w silnych instytucjach, takich jak Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Ideas pewnie jest największą instytucją dedykowaną sztucznej inteligencji, więc nie nazwałbym tego monopolem, ale jest szansa na koncentrację i koordynację pewnych działań na poziomie krajowym - mówił.

Piotr Sankowski - kim jest?

Piotr Sankowski jest informatykiem, doktorem habilitowanym nauk matematycznych, profesorem Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz - jako jedyny naukowiec z Polski - czterokrotnym laureatem grantów Europejskiej Rady ds. Badań.

Instytut Badawczy Ideas to placówka naukowo-badawcza, podlegająca dwóm ministrom - cyfryzacji i obrony narodowej, działająca w dziedzinie sztucznej inteligencji. Prowadzi prace w zakresie rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze sztucznej inteligencji, integracji i wsparcia grup badawczych oraz inicjatyw naukowych, a także współpracy z biznesem.

Sankowski założył i stał na czele ośrodka IDEAS NCBR w latach 2021-2024. Odszedł ze stanowiska w październiku ub.r. po tym, jak nie został wybrany na prezesa ośrodka. Pod koniec lutego rząd przyjął rozporządzenie o utworzeniu Instytutu Badawczego Ideas. W kwietniu Instytut został wpisany do KRS, a we wrześniu prof. Piotr Sankowski został oficjalnie dyrektorem instytutu (wcześniej przez pół roku był p.o. dyrektora).

Sankowski informował, że w instytucie udało się m.in. otworzyć 13 grup i zespołów badawczych, nawiązać współpracę dotyczącą projektów sztucznej inteligencji z przedstawicielami urzędów, a także złożyć aplikacje grantowe na ponad 50 mln zł.

