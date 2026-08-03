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Pekin wprowadza nowe restrykcje

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: mpohodzhay/Shutterstock
Chiny wzmacniają ochronę projektów układów scalonych. Nowe regulacje podnoszą wymogi rejestracji i przewidują surowsze kary za naruszenia - informuje agencja Reuters.

Chiny znowelizowały regulacje chroniące topografie układów scalonych, czyli szczegółowe projekty określające rozmieszczenie poszczególnych elementów w chipie. Nowe przepisy zaostrzają standardy rejestracji i umożliwiają przyznawanie odszkodowań o charakterze represyjnym w przypadku poważnych naruszeń.

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Pekin zaostrza przepisy dotyczące chipów

Regulacje zostały podpisane 23 lipca przez premiera Chin Li Qianga. Wejdą w życie 15 października - poinformowały Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Chińska Krajowa Administracja Własności Intelektualnej w dokumencie opublikowanym w poniedziałek przez państwową agencję Xinhua.

Objęte ochroną projekty mogą być wynikiem znacznego nakładu pracy inżynieryjnej i odgrywają kluczową rolę w rozwoju półprzewodników. Dotyczy to również przedsiębiorstw, które same nie zajmują się produkcją chipów.

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Wyższe wymagania przy rejestracji

Zmiany nie są formą kontroli eksportu. Pokazują jednak, że Pekin przywiązuje coraz większą wagę do technologii rozwijanych przez chińskie firmy.

Nowe przepisy mają utrudnić kopiowanie projektów oraz uzyskiwanie praw do rozwiązań opracowanych przez inne podmioty. Wnioskodawcy będą musieli wykazać, że zgłoszone projekty powstały w wyniku rzeczywistej działalności twórczej. Konieczne będzie także złożenie oświadczenia o oryginalności oraz jednoznaczne wskazanie oryginalnych elementów w materiałach przekazywanych organom.

Regulatorzy będą mogli odrzucać wnioski, które wyraźnie nie spełniają tych wymagań. Zmiany mają także stworzyć jaśniejszą podstawę do podważania rejestracji, które nie powinny zostać przyznane.

- Podnosząc standardy oryginalności, zaostrzając wymogi rejestracyjne i karząc wnioski składane w złej wierze, Pekin próbuje eliminować roszczenia niskiej jakości i odróżniać firmy dysponujące rzeczywistymi możliwościami technologicznymi - powiedział Alfredo Montufar-Helu, dyrektor zarządzający Ankura China Advisors w Pekinie.

Reakcja na amerykańskie ograniczenia

Chiński przemysł półprzewodników przyspieszył prace nad krajowymi alternatywami po kolejnych ograniczeniach wprowadzanych przez Stany Zjednoczone. Restrykcje ograniczyły dostęp do zaawansowanego oprogramowania służącego do projektowania półprzewodników oraz sprzętu produkcyjnego.

Chińscy decydenci rozważali również rozwiązania, które miałyby zapobiegać przekazywaniu za granicę technologii o znaczeniu strategicznym lub przejmowaniu ich przez zagraniczne przedsiębiorstwa. Według dziennika "Financial Times" propozycje mogłyby objąć ograniczenia dotyczące zagranicznej produkcji zaawansowanych chipów opartych na chińskich projektach.

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Dodatkowe odszkodowania

Nowelizacja wzmacnia środki ochrony przysługujące w przypadku naruszenia praw. Wysokość odszkodowania będzie mogła zostać obliczona na podstawie strat poniesionych przez właściciela praw albo korzyści uzyskanych przez podmiot dopuszczający się naruszenia. W poważnych przypadkach sądy będą mogły przyznawać także odszkodowania o charakterze represyjnym.

Przepisy doprecyzowują również zasady licencjonowania, przenoszenia i wykorzystywania praw do topografii układów scalonych jako zabezpieczenia. Organizacje kierujące pracami nad ich powstaniem będą musiały zapewnić uprawnionym pracownikom rozsądne nagrody i wynagrodzenie.

Źródło: Reuters
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Tagi:
ChinyXi JinpingTechnologia
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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