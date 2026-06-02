Tech

Anthropic może wyprzedzić OpenAI. Gigantyczne IPO coraz bliżej

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie
Anthropic, firma stojąca za modelem językowym Claude, wykonała pierwszy formalny krok w stronę giełdy. Spółka złożyła w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) poufny wniosek związany z planowanym IPO. Jeśli proces zakończy się debiutem, będzie to jeden z najważniejszych testów dla rynku sztucznej inteligencji.

Anthropic poinformował w poniedziałek, że złożył dokumenty w SEC. Chodzi o poufny wniosek dotyczący przygotowań do pierwszej oferty publicznej. Jak wyjaśnia Axios, taka procedura pozwala firmie uzyskać uwagi regulatora, zanim szczegółowe informacje trafią do potencjalnych inwestorów.

Debiut giełdowy bez konkretów

Firma nie podała jeszcze ani terminu debiutu, ani warunków ewentualnej oferty. Według "New York Timesa" IPO mogłoby jednak nastąpić już jesienią. Dla Anthropic byłby to moment przełomowy, bo spółka należy dziś do ścisłej czołówki firm budujących najważniejsze modele sztucznej inteligencji.

W komunikacie zarząd Anthropic przekazał, że poufne złożenie dokumentów daje firmie "opcję wejścia na rynek publiczny" po zakończeniu analizy prowadzonej przez SEC. Na tym etapie nie oznacza to jeszcze gwarancji debiutu, ale jasno pokazuje kierunek, w którym zmierza spółka.

Stawka jest wyjątkowo wysoka. Axios zwraca uwagę, że po raz pierwszy w historii na giełdę mogą w jednym roku zmierzać aż trzy firmy wyceniane powyżej 1 bln dolarów: SpaceX, Anthropic i OpenAI. To pokazuje skalę oczekiwań wobec sektora AI, ale też presję, pod jaką znajdą się spółki po wejściu na rynek publiczny.

Inwestorzy będą patrzeć nie tylko na tempo wzrostu przychodów, lecz także na koszty działania. "New York Times" prognozuje, że środki pozyskane przez Anthropic mogą zostać przeznaczone przede wszystkim na finansowanie coraz większego zapotrzebowania na moc obliczeniową. Rozwój zaawansowanych modeli AI wymaga ogromnych nakładów na centra danych, chipy i infrastrukturę.

Firma rośnie, ale pytania pozostają

Według prognoz przywoływanych przez "NYT" Anthropic może w tym roku osiągnąć ponad 47 mld dolarów przychodów. Dziennik zwraca jednak uwagę, że mimo wysokiej wyceny wciąż nie jest jasne, czy spółka jest już dochodowa.

To jedna z kluczowych kwestii przed ewentualnym debiutem. Rynek publiczny będzie oczekiwał od Anthropic większej przejrzystości niż inwestorzy prywatni. Firma będzie musiała pokazać, jak szybko rośnie, ile kosztuje rozwój jej modeli i czy potrafi zamienić popularność technologii w stabilny biznes.

Anthropic został założony w 2021 roku przez Dario Amodeiego, obecnego szefa firmy, oraz grupę badaczy związanych wcześniej z OpenAI. Od początku spółka budowała wizerunek firmy bardziej ostrożnej w podejściu do sztucznej inteligencji. "NYT" wskazuje, że Anthropic otwarcie mówi o zagrożeniach związanych z AI i przekonuje, że rozwój tej technologii wymaga ograniczeń oraz kontroli.

Konflikt z Pentagonem i zaproszenie do Białego Domu

Takie podejście doprowadziło jednak do napięć z amerykańskim Departamentem Obrony. Anthropic domagał się ograniczeń w wojskowym i wywiadowczym wykorzystaniu swoich modeli. Firma miała również wymagać, by jej technologie nie były używane do broni autonomicznej ani masowej inwigilacji.

Według "NYT" Pentagon uznał Anthropic za "zagrożenie dla łańcucha dostaw". Taka klasyfikacja oznacza, że kontrahenci resortu obrony nie mogą prowadzić interesów z tą firmą. Dziennik podkreśla, że to pierwszy przypadek zastosowania tej kategorii wobec amerykańskiego podmiotu. Dotąd była ona kojarzona przede wszystkim z firmami z Chin oraz innych państw uznawanych za przeciwników USA.

Mimo napięć z resortem obrony, Dario Amodei został zaproszony do Białego Domu. Ma to związek między innymi z modelem Mythos, który Anthropic stworzył niedawno. Według relacji "NYT" system potrafi wykrywać i naprawiać luki w systemach informatycznych, nawet tych zabezpieczonych najbardziej zaawansowanymi metodami. Amerykańskie agencje wywiadowcze wciąż mają analizować, jak dokładnie działa ta technologia.

Anthropic stawia na biznes i programowanie

Strategia Anthropic różni się od podejścia części konkurentów. Zamiast budować wiele różnych produktów dla szerokiej grupy użytkowników, firma skupiła się na narzędziach do programowania oraz rozwiązaniach dla klientów biznesowych.

To właśnie ten segment może być jednym z najważniejszych argumentów dla inwestorów. Firmy na całym świecie coraz częściej testują narzędzia AI, które pomagają pisać kod, analizować dane i automatyzować pracę zespołów. Anthropic chce być jednym z głównych dostawców takich rozwiązań.

Według "NYT" przełomowym momentem dla spółki było stworzenie jesienią 2025 roku modelu Claude Opus 4.5. To właśnie on miał przynieść firmie wyraźnie wyższe przychody i wzmocnić jej pozycję w wyścigu z OpenAI.

Debiut Anthropic może być czymś więcej niż tylko kolejnym IPO. Dla Wall Street będzie to sprawdzian, czy ogromne wyceny firm od sztucznej inteligencji mają solidne podstawy. Dla całej branży może to być natomiast moment, w którym entuzjazm wokół AI po raz pierwszy zostanie tak mocno skonfrontowany z wymaganiami publicznego rynku.

Anna Nehrebecka o zmaganiach z nowotworem: to nie koniec świata
Piotr Jacoń
25 min
cnb przejazd niestrzezony
Ostrzegaliśmy, jak łatwo zatrzymać pociąg. Co przez rok zrobił rząd?
TVN24
39 min
2201_chirurzka_2
Pani mnie będzie operować?
TVN24
Jan Sowa
