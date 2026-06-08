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Gruntowne zmiany w ChatGPT. OpenAI chce zbudować "superaplikację"

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ChatGPT smartfon
Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy
Źródło zdj. gł.: Ju Jae-young/Shutterstock
OpenAI planuje największą w historii przebudowę swojego flagowego chatbota. Firma chce przekształcić go w "superaplikację" wyposażoną w narzędzia programistyczne oraz autonomicznych asystentów AI - poinformował Reuters. Celem spółki ma być zwiększenie przychodów przed potencjalnym debiutem giełdowym

Zmiany mają być częścią szerszej reorganizacji w OpenAI. Spółka przesuwa zasoby, chcąc przyciągnąć więcej klientów korporacyjnych i zaostrzyć rywalizację ze swoim bezpośrednim konkurentem - producentem chatbota Claude firmy Anthropic. O sprawie pierwszy napisał "Financial Times".

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Aktualizacja ChatGPT

Nowości mają zostać wdrożone w najbliższych tygodniach i początkowo pojawią się jako aktualizacje ChatGPT zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i w aplikacji.

Aby zachęcić użytkowników do korzystania z nowych funkcji, OpenAI zamierza wprowadzić zmiany w interfejsie ChatGPT. Pojawią się w nim m.in. nowe podpowiedzi (prompty) i opcje, które będą kierować użytkowników w stronę narzędzi do kodowania, generowania obrazów oraz usług partnerskich, dostarczanych przez takie firmy, jak Canva czy Booking.com. Dzięki temu flagowy produkt firmy ma stać się wielozadaniową "superaplikacją".

Firma stawia na rozwój narzędzia do programowania Codex, który ma zyskać większe zasoby na rozwój. Większość jego użytkowników to klienci płatni. Klienci biznesowi, których OpenAI ma obecnie ok. 2 miliony, odpowiadają za blisko 40 proc. przychodów firmy. Spółka spodziewa się wzrostu tego udziału do 50 proc. przed końcem roku.

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Wiktor Knowski

Możliwe wejście na giełdę

Z ChatGPT korzysta ponad 900 milionów użytkowników tygodniowo - informowało OpenAI na początku tego roku, dodając, że liczba prywatnych subskrybentów przekroczyła już 50 milionów.

W maju agencja Reuters informowała, że OpenAI przygotowuje się do złożenia w najbliższych tygodniach wniosku o przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej (IPO) w USA. Dyrektor generalny Sam Altman podkreślił jednak, że firma nie skupia się na konkretnych terminach i wejdzie na giełdę dopiero wtedy, gdy uzna to za uzasadnione.

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Źródło: Reuters
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Tajemnica korespondencji
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Tagi:
OpenAIChatGPT
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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