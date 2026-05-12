Tech

OpenAI szykuje się do debiutu. Nowe porozumienie z Microsoftem

Jan Sowa
OpenAI i Microsoft uzgodniły limit wzajemnych rozliczeń z tytułu podziału przychodów na poziomie 38 miliardów dolarów - poinformował serwis The Information. Porozumienie ma być częścią renegocjacji umowy między firmami i może pomóc OpenAI w przygotowaniach do potencjalnego debiutu giełdowego.

Według informacji The Information, OpenAI i Microsoft ustaliły, że łączna wartość płatności w ramach podziału przychodów nie przekroczy 38 mld dolarów. Serwis powołał się na osobę zaznajomioną ze sprawą.

Zmiana ma być efektem renegocjacji kontraktu przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu. Nowe ustalenia mają otworzyć OpenAI drogę do współpracy z innymi gigantami technologicznymi, takimi jak Amazon czy Google.

OpenAI myśli o giełdzie

Jak podaje The Information, limit płatności może wzmocnić argumenty OpenAI w rozmowach z inwestorami. Firma pracuje nad długoterminową strategią przed potencjalnym wejściem na giełdę, które - według części menedżerów - mogłoby nastąpić nawet pod koniec tego roku.

Reuters zaznaczył, że nie był w stanie niezależnie potwierdzić tych doniesień. Ani OpenAI, ani Microsoft nie odpowiedziały na prośby agencji o komentarz.

Microsoft pozostaje kluczowym partnerem

Microsoft informował już w kwietniu, że płatności związane z podziałem przychodów z OpenAI będą kontynuowane do 2030 roku i pozostaną na wcześniej ustalonym poziomie procentowym, choć z określonym limitem całkowitym.

Od 2019 roku Microsoft zainwestował w OpenAI łącznie 13 mld dolarów. Partnerstwo pomogło startupowi wyrosnąć na jednego z liderów rynku sztucznej inteligencji, a jednocześnie wsparło rozwój chmury Azure należącej do Microsoftu.

