Licencja i kluczowi pracownicy. Nowa umowa technologicznego giganta

Nvidia zawarła umowę w sprawie licencji na technologię opracowaną przez Groq – poinformowała druga ze spółek we wpisie na blogu. W ramach umowy do Nvidii dołączą założyciel Groq Jonathan Ross, który wcześniej pomagał Google uruchomić program chipów AI, prezes Groq Sunny Madra oraz inni członkowie zespołu inżynierskiego.

Osoba bliska Nvidii potwierdziła zawarcie umowy licencyjnej. Sama spółka - jak zauważa CNBC - nie wydała jednak w tej sprawie komunikatu prasowego.

Groq zaznaczył, że pozostanie niezależną firmą, na czele której stanie Simon Edwards, a działalność chmurowa będzie kontynuowana.

Rosnąca konkurencja na rynku inferencji AI

Groq specjalizuje się w inferencji (wnioskowaniu), czyli obsłudze zapytań przez już wytrenowane modele sztucznej inteligencji. Choć Nvidia dominuje w trenowaniu modeli AI, segment inferencji jest bardziej konkurencyjny – wyzwanie stanowią zarówno tradycyjni rywale, tacy jak AMD, jak i startupy, w tym Groq oraz Cerebras Systems.

Jensen Huang, dyrektor generalny Nvidii, podczas swojego kluczowego wystąpienia w 2025 roku przekonywał, że firma utrzyma przewagę w zakresie AI, mimo przesuwania się rynku z trenowania w stronę inferencji.

Groq has entered into a non-exclusive licensing agreement with Nvidia for Groq’s inference technology.



GroqCloud will continue to operate without interruption.



Licencje zamiast przejęć

Groq nie ujawnił wartości umowy. CNBC informowało, że kwota wydana przez Nvidię to 20 mld dolarów w gotówce, jednak żadna ze stron nie skomentowała tych doniesień.

Analityczka Bernstein Stacy Rasgon oceniła, że "prawo antymonopolowe wydaje się tu głównym ryzykiem, choć ustrukturyzowanie umowy jako niewyłącznej licencji może podtrzymywać fikcję konkurencji". Zwróciła również uwagę, że relacje Jensena Huanga z administracją Donalda Trumpa "należą do najsilniejszych wśród kluczowych amerykańskich firm technologicznych".

Reuters zwraca uwagę, że w niedawnych podobnych transakcjach dyrektor ds. sztucznej inteligencji w firmie Microsoft zawarł umowę o wartości 650 milionów dolarów ze startupem, która została zaksięgowana jako opłata licencyjna, a firma Meta wydała 15 miliardów dolarów na zatrudnienie dyrektora generalnego Scale AI bez przejmowania całej firmy. Amazon z kolei zatrudnił założycieli Adept AI. Transakcje te zostały poddane kontroli organów regulacyjnych, ale żadna z nich nie została do tej pory unieważniona.

