Nowa usługa w rządowej aplikacji

- Jako pierwsi w całej Unii Europejskiej udostępniamy w aplikacji rządowej wirtualnego asystenta - powiedział we wtorek na konferencji prasowej wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Dodał, że to suwerenny model polski, wyszkolony na tekstach pochodzących z serwisów rządowych. Podkreślił, że dzięki temu rozumie on nasze realia i kulturę.

Oddanie czatbota do użytku na pełną skalę było poprzedzone pilotażem, który trwał blisko dwa miesiące i pozwolił na zebranie informacji zwrotnych. Jak mówił Standerski w rozmowie z PAP, w akcji brało udział 5 proc. użytkowników. Najczęściej pytali o wnioski o nowy dowód osobisty lub paszport, zastrzeganie numeru PESEL, a także o zgłaszanie zbycia lub nabycia pojazdu - podał resort.

Krajowy czatbot jest szybki i podaje źródła. Ale przepisu na ciasto nie poda

Od 31 grudnia 2025 r. użytkownik mObywatela znajdzie wirtualnego asystenta obok powiadomień w prawym górnym rogu aplikacji oraz w menu "Więcej". Po naciśnięciu reprezentującej czatbota ikony lub pozycji w menu zobaczy okno dialogowe, w które będzie mógł wpisać swoje pytanie. Po zadaniu pytania asystent przekieruje np. do odpowiedniego wniosku lub formularza, miejsca w aplikacji lub strony w domenie gov.pl.

"Czatbot AI odpowiada "szybko, automatycznie i z podaniem źródeł” - zadeklarowało ministerstwo. Natomiast asystent nie pomoże stworzyć tekstu, sprawdzić pogody na świecie ani znaleźć przepisu na ulubione danie. Resort dodał, że czatbot nie ma dostępu do rejestrów państwowych, nie interpretuje też przepisów i nie zastępuje fachowego doradztwa.

Polish Large Language Model, czyli PLLuM, został stworzony przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej, NASK - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego, Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Jak wskazało ministerstwo cyfryzacji w komunikacie prasowym, z czatbotem AI będą mogli rozmawiać użytkownicy mObywatela, którzy posiadają wersję 4.71.1 aplikacji lub wyższą, z wyłączeniem użytkowników mObywatela Junior.

