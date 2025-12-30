Logo TVN24
Tech

Nowa usługa w rządowej aplikacji

WARSZAWA KONFERENCJA WICEMINISTRA STANDERSKIEGO
Prof. Przegalińska: sztuczna inteligencja to technologia, która może wnioskować
Źródło: TVN24
31 grudnia 2025 roku w aplikacji mObywatel pojawi się wirtualny asystent. To rozwiązanie wykorzystujące polską sztuczną inteligencję - model PLLuM stworzony wspólnie przez krajowe uczelnie i instytucje naukowe. Czatbot pomoże w załatwianiu spraw urzędowych, w dostępie do informacji, nie przetwarzając przy tym danych osobowych użytkowników.

- Jako pierwsi w całej Unii Europejskiej udostępniamy w aplikacji rządowej wirtualnego asystenta - powiedział we wtorek na konferencji prasowej wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Dodał, że to suwerenny model polski, wyszkolony na tekstach pochodzących z serwisów rządowych. Podkreślił, że dzięki temu rozumie on nasze realia i kulturę.

Oddanie czatbota do użytku na pełną skalę było poprzedzone pilotażem, który trwał blisko dwa miesiące i pozwolił na zebranie informacji zwrotnych. Jak mówił Standerski w rozmowie z PAP, w akcji brało udział 5 proc. użytkowników. Najczęściej pytali o wnioski o nowy dowód osobisty lub paszport, zastrzeganie numeru PESEL, a także o zgłaszanie zbycia lub nabycia pojazdu - podał resort.

Złotówki Pieniądze PLN
Jawność wydatków publicznych. "Dziwię się, że rząd nie wyciąga tego na sztandary"
Natalia Szostak
pap_20061208_07X
Co z e-dziennikami zrobi państwo?
Justyna Suchecka
Poznańskie centrum mieści się w Kwadraciaku
Wicepremier chce likwidacji instytucji, w której nigdy nie był
Filip Czekała

Krajowy czatbot jest szybki i podaje źródła. Ale przepisu na ciasto nie poda

Od 31 grudnia 2025 r. użytkownik mObywatela znajdzie wirtualnego asystenta obok powiadomień w prawym górnym rogu aplikacji oraz w menu "Więcej". Po naciśnięciu reprezentującej czatbota ikony lub pozycji w menu zobaczy okno dialogowe, w które będzie mógł wpisać swoje pytanie. Po zadaniu pytania asystent przekieruje np. do odpowiedniego wniosku lub formularza, miejsca w aplikacji lub strony w domenie gov.pl.

"Czatbot AI odpowiada "szybko, automatycznie i z podaniem źródeł” - zadeklarowało ministerstwo. Natomiast asystent nie pomoże stworzyć tekstu, sprawdzić pogody na świecie ani znaleźć przepisu na ulubione danie. Resort dodał, że czatbot nie ma dostępu do rejestrów państwowych, nie interpretuje też przepisów i nie zastępuje fachowego doradztwa.

Polish Large Language Model, czyli PLLuM, został stworzony przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej, NASK - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego, Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Jak wskazało ministerstwo cyfryzacji w komunikacie prasowym, z czatbotem AI będą mogli rozmawiać użytkownicy mObywatela, którzy posiadają wersję 4.71.1 aplikacji lub wyższą, z wyłączeniem użytkowników mObywatela Junior.

pc

Autorka/Autor: fig/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

mObywatel
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica