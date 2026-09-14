Niezyskowne roboty. Debiut odroczony

Profesor Jackowski o robotyzacji i Elonie Musku Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Hyundai

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Boston Dynamics należy do Hyundai Motor Group. O perspektywy giełdowego debiutu Boston Dynamics został zapytany jeden z wysokich rangą menedżerów Hyundai Motor Group.

- To nie będzie łatwe - powiedział, pytany o możliwość przeprowadzenia IPO w przyszłym roku.

- Musimy zobaczyć, jakie będą warunki i sytuacja - dodał, nie podając szczegółów.

Menedżer poprosił o zachowanie anonimowości, ponieważ sprawa ma charakter poufny.

Hyundai Motor Group nie ujawnił dotąd publicznie ani harmonogramu ewentualnego debiutu Boston Dynamics, ani oczekiwanej wyceny spółki.

Zainteresowanie możliwym IPO wzrosło po styczniowej prezentacji nowej wersji robota Atlas podczas targów Consumer Electronics Show w Las Vegas. Inwestorzy i analitycy zaczęli wówczas uważniej przyglądać się możliwości wprowadzenia Boston Dynamics na amerykańską giełdę, co mogłoby pomóc w finansowaniu dalszego rozwoju firmy.

Atlas - robot Hyundai i Boston Dynamics Źródło zdjęcia: Hyundai

Hyundai chce kontroli nad Boston Dynamics

Hyundai kupił pakiet kontrolny Boston Dynamics w 2021 roku. W lipcu grupa poinformowała, że chce uczynić spółkę w pełni zależną poprzez wykupienie należącego do SoftBanku pakietu około 10 procent udziałów.

Wartości transakcji nie ujawniono. Według ówczesnych doniesień medialnych mogła ona wynosić około 500 miliardów wonów, czyli 371,51 miliona dolarów.

Rozwój robotyki przez południowokoreańską grupę przyciągnął uwagę inwestorów. Akcje Hyundai Motor wzrosły w tym roku ponaddwukrotnie po styczniowej prezentacji produkcyjnej wersji Atlasa. Później oddały jednak znaczną część wzrostów, ponieważ firma nie przedstawiła nowych informacji dotyczących swojej strategii w robotyce.

Od początku roku akcje Hyundai Motor zyskały 25 procent. W tym samym czasie szerszy rynek wzrósł o 60 procent.

Opóźniony debiut giełdowy

Zdaniem analityków wejście Boston Dynamics na giełdę w najbliższych latach jest mało prawdopodobne. Powodem jest między innymi to, że roboty humanoidalne wciąż nie mogą być szeroko wykorzystywane w fabrykach.

Hyundai zapowiada budowę fabryki zdolnej do produkcji 30 tysięcy robotów rocznie do 2028 roku. W tym samym roku grupa chce rozpocząć wykorzystywanie robotów humanoidalnych w swojej fabryce w amerykańskim stanie Georgia, a następnie wdrażać je w kolejnych zakładach produkcyjnych.

Ambitne cele branży

Myślę, że zastąpienie pracowników przez roboty humanoidalne na liniach montażowych może zająć znacznie więcej czasu - powiedział Kim Hyun-su, starszy zarządzający funduszem w IBK Asset Management w Seulu.

- Nie jest trudno stworzyć roboty, które tańczą. Wyzwaniem jest sprawienie, by przenosiły ciężkie ładunki i uczestniczyły w produkcji w zakładach - dodał.

Elon Musk, którego Tesla rozwija humanoidalnego robota Optimus, określił wcześniej roboty humanoidalne jako najtrudniejszy produkt do skalowania produkcji spośród wszystkich produktów stworzonych przez producenta samochodów elektrycznych.

IPO możliwe w 2029 lub 2030 roku

Szacunki dotyczące wartości Boston Dynamics są bardzo rozbieżne. Samsung Securities wskazuje, że według ocen rynkowych spółka może być warta od 50 do 100 bilionów wonów.

Kim Joon-sung, analityk Meritz Securities, ocenia, że bardziej prawdopodobnym terminem IPO jest 2029 lub 2030 rok.

Jego zdaniem Hyundai musi najpierw zebrać dużą ilość danych z działania robotów oraz zwiększyć ich możliwości. Dopiero później Boston Dynamics będzie mógł rozpocząć szeroką sprzedaż swoich maszyn zewnętrznym klientom.

IBK Securities szacował w sierpniu, że w 2030 roku Boston Dynamics może być wyceniany na 141 bilionów wonów. Firma miałaby wówczas osiągać około 11 bilionów wonów przychodów.

Boston Dynamics nadal przynosi straty

Według dokumentów Hyundai Glovis, który posiada około 11 procent udziałów Boston Dynamics, spółka zanotowała w 2025 roku stratę w wysokości 528,4 miliarda wonów.

Łączne straty firmy w latach 2021-2025 wyniosły niemal 1,7 biliona wonów.

Wśród pozostałych udziałowców Boston Dynamics znajdują się Hyundai Motor, Kia, producent części samochodowych Hyundai Mobis oraz przewodniczący Hyundai Motor Group Euisun Chung.