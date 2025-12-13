"Król kryptowalut" skazany. "Epickie, pokoleniowe oszustwo"

Logo TVN24
Południowokoreański biznesmen w branży kryptowalut Do Kwon został skazany na 15 lat więzienia. Amerykański sąd orzekł, że przedsiębiorca wykorzystał zaufanie swoich klientów, którzy ponieśli straty wyceniane na 40 miliardów dolarów.

Do Kwon jest założycielem platformy blockchainowej Terraform Labs, na której promował swoją kryptowalutę TerraUSD jako "niezawodne stablecoiny". Stablecoiny to rodzaj waluty cyfrowej, która powiązana jest ze stabilnymi aktywami odpornymi na drastyczne wahania cen.

Do Kwon został skazany na 15 lat więzienia
Źródło: Filip Filipovic/Getty Images

Amerykańscy prokuratorzy stwierdzili jednak, że celowo wprowadzał swoich klientów w błąd przez wewnętrzne zastrzyki gotówki. Krach nastąpił w 2022 roku, kiedy wartość Terra USD spadła poniżej 1 dolara. Załamanie doprowadziło do znaczącej dewaluacji również drugiej waluty należącej do Kwona - Luny - i wstrząsnęło rynkiem kryptowalut. Straty klientów platformy oszacowano na 40 miliardów dolarów.

Milion poszkodowanych

Początkowo Kwon usiłował odbudować Terraform Labs w Singapurze (gdzie znajdywała się siedziba firmy - red.), jednak niedługo potem zbiegł na Bałkany posługując się podrobionym paszportem. Został aresztowany w Czarnogórze w marcu 2023 roku, gdzie spędził w areszcie 17 miesięcy, zanim został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych.

Kwon przyznał się do stawianych mu zarzutów przed nowojorskim sądem. Według prokuratorów straty, które ponieśli klienci południowokoreańskiego biznesmena przekroczyły te, które łącznie spowodowały oszustwa założyciela FTX, Sama Bankmana-Frieda, i współzałożyciela OneCoin, Karla Sebastiana Greenwooda. Engelmayer. Poszkodowanych użytkowników Terraform Labs mogło być nawet milion, jak donosi CNN.

Nowojorski sąd odrzuca propozycję władz USA

Rząd USA początkowo rekomendował wyrok 12 lat pozbawienia wolności dla Do Kwona, jednak sąd na Manhattanie przyznał wyższą karę 15 lat. Sędzia Paul A. Engelmayer stwierdził, że propozycja amerykańskich władz federalnych jest "w nieuzasadniony sposób łagodna". Określił też wpływ przedsiębiorcy na inwestorów jako "niemal mistyczny", a jego przestępstwo jako "oszustwo na epicką, pokoleniową skalę".

- Twoje czyny spowodowały, że prawdziwi ludzie stracili 40 miliardów dolarów ze swoich prawdziwych oszczędności, a nie tylko na papierze - zaznaczył Engelmayer.

Źródło: CNN

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Filip Filipovic/Getty Images

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica