Tech Skradziono setki milionów w kryptowalucie. Trop prowadzi do Korei Północnej Oprac. Jan Sowa |

Korea Północna. Kim Dzong Un i Kim Dzu Ae nadzorowali testy rakiet balistycznych

Atak na platformę KelpDAO był możliwy dzięki przejęciu kontroli nad dwoma serwerami partnerskiej aplikacji LayerZero. Hakerom udało się wyprowadzić tokeny powiązane z Ethereum, drugą największą kryptowalutą na świecie.

Trop prowadzi do Korei Północnej

Firma LayerZero w oświadczeniu potwierdziła stratę i wskazała na prawdopodobnego sprawcę. "Z wstępnych ustaleń wynika, że za atakiem stoi wysoce zaawansowany podmiot państwowy, prawdopodobnie północnokoreańska grupa Lazarus" - czytamy w komunikacie firmy.

Lazarus Group (Grupa Łazarza) to elitarna jednostka hakerska powiązana z Biurem ds. Rozpoznania Ogólnego, główną agencją wywiadowczą Korei Północnej. Według ekspertów tylko Lazarus dysponuje wiedzą i zasobami do przeprowadzenia tak skomplikowanego cyberataku jak ten na KelpDAO.

Według raportu ONZ z 2024 r., Korea Północna od 2017 r. ukradła ok. 3,6 miliarda dolarów w kryptowalutach, a w okresie styczeń–wrzesień 2025 r. dodatkowo 1,65 miliarda dolarów, aby finansować swój program zbrojeń jądrowych. Reżim w Pjongjangu wielokrotnie zaprzeczał zaangażowaniu w przestępstwa cybernetyczne lub kradzieże kryptowalut.

