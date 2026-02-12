Kłopoty z płatnościami w całej Polsce. "Nie działają karty"

Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło: TVN24

"Nie działają karty Visa w całej Polsce" - poinformował po godzinie 11.00 jeden z internautów w wiadomości przesłanej do redakcji Kontakt24.

Awaria Visa w Polsce

Zgłoszenia dotyczą zarówno kart debetowych, jak i kredytowych, a problemy mają charakter ogólnokrajowy. Na mapie awarii publikowanej przez Downdetector widać, że utrudnienia występują w największych miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

Awaria Visa w Polsce Źródło: downdetector.com

Redakcja biznesowa tvn24.pl zwróciła się do polskiego oddziału Visa z prośbą o komentarz w tej sprawie.

"Wiemy, że niektórzy posiadacze kart napotykają problemy z realizacją płatności. Chociaż systemy Visa działają prawidłowo, współpracujemy z naszymi partnerami nad wyjaśnieniem sytuacji" - odpowiedziała firma.

