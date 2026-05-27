Nvidia chce inwestować miliardy w "epicentrum rewolucji AI" Oprac. Jan Sowa |

Dyrektor generalny Nvidia Jensen Huang poinformował podczas wydarzenia w Tajpej, że firma planuje zwiększyć wydatki na Tajwanie do około 150 mld dolarów rocznie. Jeszcze kilka lat temu spółka przeznaczała tam od 10 do 15 mld dolarów rocznie.

- Cztery, pięć lat temu Nvidia wydawała na Tajwanie około 10-15 mld dolarów rocznie. Teraz wydajemy 100 mld, a docelowo będzie to 150 mld dolarów rocznie na Tajwanie - powiedział Huang.

Plany ekspansji Nvidii

Nowa siedziba firmy na Tajwanie ma rozpocząć budowę jeszcze w tym roku i rozpocząć działalność w 2030 roku. Huang nie podał jednak, jak długo Nvidia zamierza utrzymywać inwestycje na poziomie 150 mld dolarów rocznie.

Nowe centrum ma przybliżyć Nvidię do TSMC - największego na świecie producenta układów scalonych na zamówienie, który odpowiada za produkcję wielu zaawansowanych chipów AI wykorzystywanych przez amerykańskiego giganta.

Firma chce również zacieśnić współpracę z partnerami produkcyjnymi, takimi jak Foxconn, Wistron czy Quanta Computer, które uczestniczą w budowie serwerów i infrastruktury dla sztucznej inteligencji.

"Tajwan jest epicentrum rewolucji AI"

Podczas wydarzenia Huang podkreślał strategiczne znaczenie Tajwanu dla światowego rynku AI. Nvidia planuje zatrudnić w nowej lokalizacji około czterech tys. pracowników.

- Tajwan przeżywa boom - powiedział szef Nvidii.

- Tajwan jest epicentrum rewolucji AI. To tutaj powstają chipy, tutaj odbywa się ich pakowanie, tutaj budowane są systemy i tutaj stworzono superkomputery AI. Liczba partnerów, z którymi współpracujemy na Tajwanie, jest niesamowita - dodał.

Huang, który urodził się w tajwańskim Tainanie, pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci branży technologicznej na wyspie. W wydarzeniu uczestniczyli również członkowie jego rodziny.

Znaczenie Tajwanu dla globalnego rynku AI podkreśla także Advanced Micro Devices. Firma poinformowała w ubiegłym tygodniu, że zainwestuje ponad 10 mld dolarów w sektor AI na Tajwanie, aby rozszerzyć strategiczne partnerstwa i zwiększyć moce produkcyjne związane z zaawansowanymi chipami AI.

Pod koniec ubiegłego roku Nvidia została pierwszą spółką na świecie, której kapitalizacja przekroczyła 5 bln dolarów. Huang stwierdził również, że w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat firma będzie warta jeszcze więcej.

