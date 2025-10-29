Logo TVN24
Biznes
Tech

Globalna awaria. Problemy również w Polsce

Czy Polska jest w stanie obronić się przed rosyjskimi cyberatakami? Gawkowski: mamy zdolności
Źródło: TVN24
Użytkownicy platformy chmurowej Microsoft Azure zgłaszają problemy z dostępem do wybranych usług, w tym do pakietu Office 365, OneDrive oraz gry Minecraft. W Polsce utrudnienia również dotknęły niektóre usługi.

Microsoft potwierdził wystąpienie awarii, która zaczęła się ok. godz. 17 czasu polskiego, a jako jej przyczynę podano "problemy z DNS" - tę samą przyczynę, która spowodowała ogromną awarię Amazon Web Services (AWS) w zeszłym tygodniu.

Firma wyjaśniła, że źródłem problemów była awaria usługi Azure Front Door (AFD), odpowiedzialnej za zarządzanie ruchem internetowym i dostępnością usług.

Globalna awaria usługi Microsoft

Serwis Downdetector, śledzący awarie, odnotował w środę po południu tysiące zgłoszeń dotyczących problemów z wieloma stronami internetowymi na całym świecie. Dotknęły one m.in. londyńskie lotnisko Heathrow, operatora telefonii komórkowej O2, szkocki parlament, sieć kawiarni Starbucks.

Problemy dotknęły również usługi w Polsce i polskich internautów.

"Z przyczyn od nas niezależnych strona główna mBanku jest obecnie niedostępna. Pracujemy nad przywróceniem jej działania tak szybko, jak to możliwe" - napisał mBank na platformie Facebook.

Wzrost zgłoszeń w serwisie Downdetector odnotowano także w przypadku portalu lotto.pl, przy czym na stronie widnieje komunikat: "Trwają prace serwisowe. Mogą występować problemy z logowaniem oraz dostępnością gier i gierek".

Awaria Microsoft Azure

Problemy z usługą Azure firmy Microsoft pojawiły się zaledwie kilka godzin przed opublikowaniem przez firmę kwartalnego raportu finansowego i nieco ponad tydzień po ogromnej awarii usługi przetwarzania w chmurze Amazon, która spowodowała wyłączenie szerokiej gamy usług internetowych, w tym platform społecznościowych, gier, dostaw jedzenia, platform streamingowych i finansowych.

Microsoft z ok. 20-procentowym udziałem w rynku jest drugim największym na świecie dostawcą usług chmurowych - po Amazon Web Services. Amazon przekazał w środę, że jego usługi AWS działają normalnie.

pc

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

MicrosoftAwariaCyberbezpieczeństwoInternet
