Tech Europejska ekspansja Tesli pod znakiem zapytania. Problemem limity prędkości Oprac. Jan Sowa |

Tesla podała wyniki. Wpływ politycznego zaangażowania Muska Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak wynika z listu z 30 kwietnia, do którego dotarł Reuters w ramach wniosku o dostęp do informacji publicznej, szwedzki Zarząd Transportu chce, by system "Full Self-Driving" (FSD) Tesli nie został zatwierdzony na drogach Unii Europejskiej, dopóki producent nie usunie możliwości ignorowania ograniczeń prędkości.

Dowiedz się więcej: Tesla może wprowadzać w błąd. Rosną wątpliwości wokół autonomicznej jazdy

Szwecja stawia warunek Tesli

Pismo trafiło do unijnego Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych, który ma ponownie zająć się sprawą 30 czerwca. Głosowanie w sprawie ewentualnego wdrożenia technologii w całej Unii Europejskiej ma odbyć się w późniejszym terminie.

Tesla uzyskała już zgodę na FSD w części europejskich krajów. System pozwala pojazdom samodzielnie poruszać się po ulicach miast i autostradach, ale pod nadzorem kierowcy. Zgoda na poziomie całej UE mogłaby wesprzeć sprzedaż Tesli w regionie, gdzie firma mierzy się z rosnącą konkurencją ze strony chińskich producentów samochodów elektrycznych.

Tesla, kierowana przez Elona Muska, nie odpowiedziała na prośby o komentarz. W instrukcji obsługi firma wskazuje, że kierowcy nie powinni polegać wyłącznie na systemie w zakresie ograniczeń prędkości i muszą "jechać z bezpieczną prędkością, dostosowaną do ruchu oraz warunków na drodze".

Obawy o przekraczanie prędkości

W liście szwedzki Zarząd Transportu ocenił, że "dopuszczenie, by zautomatyzowane systemy systematycznie przekraczały ustawowe ograniczenia prędkości (...) grozi podważeniem zarówno ram prawnych, jak i oczekiwanych korzyści dla bezpieczeństwa wynikających z automatyzacji pojazdów".

Urząd wezwał do usunięcia tej funkcji. "W przeciwnym razie szwedzki Zarząd Transportu rekomenduje, by TCMV zagłosował przeciwko proponowanemu wprowadzeniu" - napisano w piśmie.

Z dokumentów wewnętrznych, które przejrzał Reuters, wynika, że szwedzka Agencja Transportu zgłaszała zastrzeżenia Tesli oraz holenderskiemu regulatorowi RDW. Temat był omawiany m.in. podczas dwugodzinnego spotkania 4 czerwca. RDW zatwierdził korzystanie z FSD w kwietniu i popiera wdrożenie systemu w całej UE.

Rzecznik szwedzkiego Zarządu Transportu przekazał, że stanowisko urzędu nie zmieniło się od kwietniowego listu i jest zgodne z oceną szwedzkiej Agencji Transportu. - Rozumiem, że przedstawiciel Szwecji w TCMV zagłosuje za tylko wtedy, jeśli funkcja przekraczania prędkości zostanie usunięta - powiedział.

Szwedzka Agencja Transportu poinformowała, że rozmowy w unijnym komitecie trwają, a urząd "ocenia sprawę, aby ustalić stanowisko Szwecji".

Jak działa system Tesli

FSD Tesli wykorzystuje kamery i dane mapowe do wykrywania ograniczeń prędkości. W Stanach Zjednoczonych system może je przekraczać i oferuje kilka trybów jazdy, takich jak Sloth, Chill, Standard, Hurry oraz Mad Max.

W Europie takie opcje nie są dostępne. Tesla oferuje natomiast funkcję Contextual Max Speed, która dostosowuje prędkość do ruchu, oraz Speed Offset, pozwalającą na jazdę powyżej ustawowego limitu.

Zastrzeżenia zgłaszały także inne kraje nordyckie, w tym Finlandia i Norwegia. Jednocześnie Litwa, Estonia, Dania i Belgia dopuściły ostatnio FSD, idąc śladem Holandii.

Estoński urzędnik transportowy powiedział, że przekraczanie prędkości nadal budzi obawy, ale kraj zatwierdził FSD, ponieważ w systemie nadzorowanym ostateczną odpowiedzialność ponosi kierowca. Estonia nie zdecydowała jeszcze, jak zagłosuje.

Rzecznik duńskiego urzędu drogowego przekazał, że kierowcy korzystający z FSD ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym za przestrzeganie ograniczeń prędkości.

Do zatwierdzenia na poziomie UE potrzebna jest większość kwalifikowana, czyli 15 z 27 państw członkowskich reprezentujących co najmniej 65 procent ludności Unii. Jeśli propozycja zostanie odrzucona, tymczasowa zgoda wydana przez Holandię wygaśnie po sześciu miesiącach, a krajowe zatwierdzenia oparte na tej decyzji również zostaną cofnięte - wynika z informacji duńskiego urzędu drogowego.

OGLĄDAJ: TVN24