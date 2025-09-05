Elon Musk pierwszym bilionerem? Dostał propozycję

Tesla ogłosiła propozycję nowego pakietu wynagrodzeń dla Elona Muska, który - jeśli zostanie zatwierdzony przez akcjonariuszy - może uczynić go pierwszym bilionerem na świecie.

Pakiet przewiduje przyznanie Muskowi 423,7 mln dodatkowych akcji Tesli, wartych dziś 143,5 mld dolarów, ale pod warunkiem osiągnięcia przez firmę rekordowej kapitalizacji na poziomie 8,5 bln dolarów (obecnie 1,1 bln). To poziom znacznie przewyższający wartość rynkową jakiejkolwiek spółki w historii.

Nowy pakiet opcji dla Elona Muska

Próba przyznania pakietu akcji Elonowi Muskowi z 2018 roku, która znacząco powiększyłaby jego majątek, została unieważniona przez sąd w Delaware, mimo dwukrotnego poparcia akcjonariuszy.

Musk posiada obecnie 18 proc. akcji firmy.

Nowa propozycja przewiduje także możliwość objęcia przez Teslę udziałów w xAI – prywatnej firmie Muska, rozwijającej sztuczną inteligencję. W komunikacie podkreślono, że spółka "nie zajęła stanowiska ani za, ani przeciw" tej inicjatywie.

Wahania kursu Tesli, a majątek miliardera

Bloomberg szacuje majątek Muska na 378 mld dolarów.

Kurs Tesli w ostatnich latach był bardzo zmienny. Wzrosty napędzały oczekiwania związane z relacjami Muska i Donalda Trumpa, lecz spadki sprzedaży, protesty oraz polityczne konflikty obniżyły notowania.

Obecnie akcje są o 26 proc. tańsze niż w grudniu 2024 roku.

Miliardowe przychody i restrukturyzacja działalności

Musk pozostaje optymistą – zapowiada miliardowe przychody z robotaxi i rozwój humanoidalnych robotów, które jego zdaniem mogą stać się bardziej dochodowe niż sprzedaż aut.

- To spora kasa, ale Tesla musi zatrzymać swój największy atut, czyli Muska jako CEO - ocenia Dan Ives, analityk Wedbush Securities, cytowany przez CNN. – W erze sztucznej inteligencji będzie on napędzał kolejny etap rozwoju. Zarząd miał do podjęcia decyzję wartą bilion dolarów i wybrał właściwie - dodaje ekspert.

Autorka/Autor:jjs

Źródło: CNN