Tech Trump podpisał dwa rozporządzenia. "Ogromny krok naprzód" Oprac. Jan Sowa |

Krzysztof Gawkowski o sztucznej inteligencji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Samuel Corum / POOL

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Trump podpisał w poniedziałek dwa rozporządzenia wykonawcze dotyczące technologii kwantowych. Jedno z nich ma wesprzeć budowę zaawansowanego komputera kwantowego na potrzeby badań naukowych. Drugie koncentruje się na ochronie rządowych systemów przed cyberatakami, które w przyszłości mogą być napędzane przez komputery kwantowe.

Trump a komputer kwantowy

- Wierzymy, że może się to wydarzyć do 2028 roku - powiedział Michael Kratsios, dyrektor Biura Polityki Naukowej i Technologicznej Białego Domu, odnosząc się do planu budowy komputera kwantowego.

Celem administracji jest także migracja kluczowych systemów rządowych do kryptografii postkwantowej do 2030 lub 2031 roku. Ma to ograniczyć ryzyko, że nowe maszyny będą w stanie łamać obecne zabezpieczenia chroniące komputery przed hakerami.

"Pod przewodnictwem prezydenta Trumpa informatyka kwantowa robi ogromny krok naprzód, a USA są liderem tych innowacji i przełomowych technologii" - napisał Biały Dom w mediach społecznościowych.

Q is for quantum 😉



Under President Trump's leadership, quantum is making a massive leap, and America is at the forefront of these innovations and groundbreaking technologies. pic.twitter.com/Urd46PwfPu — The White House (@WhiteHouse) June 22, 2026 Rozwiń

Komputery kwantowe - technologia przyszłości

Komputery kwantowe wykorzystują prawa fizyki kwantowej do przetwarzania informacji w sposób, który pozwala rozwiązywać niektóre złożone problemy znacznie szybciej niż dzisiejsze superkomputery. Jednocześnie mogą w przyszłości rozszyfrowywać zabezpieczenia używane obecnie do ochrony systemów informatycznych.

Rozporządzenia pokazują, że administracja Trumpa traktuje wyścig kwantowy z Chinami jako jeden z elementów rywalizacji technologicznej i bezpieczeństwa narodowego. Rozwój tej technologii może wesprzeć postęp w sztucznej inteligencji, materiałoznawstwie i chemii, ale równocześnie rodzi poważne wyzwania dla cyberbezpieczeństwa.

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Kwantowe sensory dla Pentagonu

Pakiet działań obejmuje również polecenie dla Pentagonu, by do 2028 roku wdrożył sensory kwantowe. Takie urządzenia mogą pomagać samolotom w nawigacji w strefach działań wojennych, gdy systemy GPS są zakłócane. Umieszczone na satelitach mogłyby też służyć do wykrywania aktywności podziemnej, na przykład budowy tuneli lub silosów rakietowych.

Jest wiele interesujących rzeczy, które sensoryka kwantowa może przynieść jeszcze przed komputerami kwantowymi - powiedział Matthew Kinsella, prezes Infleqtion, który uczestniczył w podpisaniu rozporządzenia w Gabinecie Owalnym.

- Osiągnięcie takich terminów jest możliwe - podsumował.

Komputery kwantowe a współpraca międzynarodowa

Jedno z rozporządzeń zakłada także wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Jak powiedział Kratsios, działania te mają być odpowiedzią na konkurentów i przeciwników, którzy chcą podważać bezpieczeństwo gospodarcze i narodowe USA.

W pakiecie znalazło się również polecenie dla agencji federalnych, by w ciągu najbliższych pięciu lat przygotowały plany wdrażania sensorów i sieci opartych na technologiach kwantowych.

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