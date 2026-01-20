Logo TVN24
Tech

ChatGPT wkrótce z reklamami

shutterstock_2546899359
Dr Troszyński: historia sztucznej inteligencji to był też proces socjalizacji, zmiany ludzi
Źródło: TVN24
ChatGPT w bezpłatnej wersji zacznie w USA wyświetlać reklamy dopasowane do treści rozmów użytkowników. OpenAI zapewnia, że reklamy nie będą wpływać na odpowiedzi chatbota, a dane użytkowników nie trafią do reklamodawców.

OpenAI poinformowało, że rozpocznie testy reklam w darmowej wersji ChatGPT dla zalogowanych, pełnoletnich użytkowników w USA.

Firma wprowadza też nowy pakiet subskrypcyjny "Go" w cenie 8 dolarów miesięcznie. Oferuje on między innymi dłuższą pamięć konwersacji i więcej możliwości tworzenia obrazów, ale również będzie zawierał reklamy. Użytkownicy droższych planów Plus, Pro oraz klienci biznesowi reklam nie zobaczą.

TVN24

Presja na nowe źródła przychodów

Decyzja zapadła w momencie, gdy OpenAI szuka nowych źródeł przychodów od około 800 milionów użytkowników miesięcznie, by sfinansować 1,4 biliona dolarów wydatków na infrastrukturę AI w ciągu ośmiu lat.

Szef firmy Sam Altman wcześniej krytycznie odnosił się do reklam, mówiąc w 2024 roku, że "nienawidzi reklam" i że łączenie reklam z AI jest "w wyjątkowy sposób niepokojące".

Zastrzegał jednak: "Nie mówię, że OpenAI nigdy nie rozważy reklam". Rok wcześniej dodawał, że nie jest "całkowicie przeciw" reklamom w ChatGPT, ale "wymagałoby to ogromnej ostrożności, by zrobić to właściwie".

Jak mają działać reklamy

Reklamy będą wyświetlane na dole odpowiedzi ChatGPT i oznaczone jako sponsorowane. OpenAI podkreśla, że "reklamy nie będą dyktować odpowiedzi ChatGPT", a użytkownicy "muszą ufać, że odpowiedzi ChatGPT są napędzane tym, co obiektywnie użyteczne".

Firma deklaruje, że nie sprzeda danych ani rozmów użytkowników reklamodawcom i umożliwi wyłączenie personalizacji reklam na podstawie czatów. Reklamy nie pojawią się w rozmowach dotyczących tematów regulowanych, takich jak zdrowie, zdrowie psychiczne czy polityka.

Zakupy, kontrowersje i rynek AI

OpenAI rozwija także funkcje zakupowe - w ubiegłym roku uruchomiło Instant Checkout, umożliwiający kupowanie produktów od sprzedawców takich jak Walmart i Etsy bezpośrednio w ChatGPT. Firma przyznaje, że reklamy mogą stać się bardziej pomocne i trafne: "Biorąc pod uwagę to, co potrafi AI, z ekscytacją rozwijamy nowe doświadczenia, które ludzie uznają za bardziej pomocne i trafne niż jakiekolwiek inne reklamy. Wkrótce możesz zobaczyć reklamę i od razu zadać pytania potrzebne do podjęcia decyzji zakupowej".

Jednocześnie wprowadzanie reklam do rozmów, które bywają osobiste, budzi kontrowersje i zwiększa presję na bezpieczeństwo rekomendacji, zwłaszcza po pozwach dotyczących szkodliwych treści. OpenAI zapowiada, że nie będzie emitować reklam wobec użytkowników poniżej 18 lat. Podobne kierunki obiera rynek - w grudniu Meta zaczęła wykorzystywać interakcje z własnym chatbotem AI do bardziej spersonalizowanego pokazywania reklam.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica