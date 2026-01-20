ChatGPT wkrótce z reklamami

Dr Troszyński: historia sztucznej inteligencji to był też proces socjalizacji, zmiany ludzi Źródło: TVN24

OpenAI poinformowało, że rozpocznie testy reklam w darmowej wersji ChatGPT dla zalogowanych, pełnoletnich użytkowników w USA.

Firma wprowadza też nowy pakiet subskrypcyjny "Go" w cenie 8 dolarów miesięcznie. Oferuje on między innymi dłuższą pamięć konwersacji i więcej możliwości tworzenia obrazów, ale również będzie zawierał reklamy. Użytkownicy droższych planów Plus, Pro oraz klienci biznesowi reklam nie zobaczą.

Presja na nowe źródła przychodów

Decyzja zapadła w momencie, gdy OpenAI szuka nowych źródeł przychodów od około 800 milionów użytkowników miesięcznie, by sfinansować 1,4 biliona dolarów wydatków na infrastrukturę AI w ciągu ośmiu lat.

Szef firmy Sam Altman wcześniej krytycznie odnosił się do reklam, mówiąc w 2024 roku, że "nienawidzi reklam" i że łączenie reklam z AI jest "w wyjątkowy sposób niepokojące".

Zastrzegał jednak: "Nie mówię, że OpenAI nigdy nie rozważy reklam". Rok wcześniej dodawał, że nie jest "całkowicie przeciw" reklamom w ChatGPT, ale "wymagałoby to ogromnej ostrożności, by zrobić to właściwie".

We are starting to test ads in ChatGPT free and Go (new $8/month option) tiers.



Here are our principles. Most importantly, we will not accept money to influence the answer ChatGPT gives you, and we keep your conversations private from advertisers.



Jak mają działać reklamy

Reklamy będą wyświetlane na dole odpowiedzi ChatGPT i oznaczone jako sponsorowane. OpenAI podkreśla, że "reklamy nie będą dyktować odpowiedzi ChatGPT", a użytkownicy "muszą ufać, że odpowiedzi ChatGPT są napędzane tym, co obiektywnie użyteczne".

Firma deklaruje, że nie sprzeda danych ani rozmów użytkowników reklamodawcom i umożliwi wyłączenie personalizacji reklam na podstawie czatów. Reklamy nie pojawią się w rozmowach dotyczących tematów regulowanych, takich jak zdrowie, zdrowie psychiczne czy polityka.

Zakupy, kontrowersje i rynek AI

OpenAI rozwija także funkcje zakupowe - w ubiegłym roku uruchomiło Instant Checkout, umożliwiający kupowanie produktów od sprzedawców takich jak Walmart i Etsy bezpośrednio w ChatGPT. Firma przyznaje, że reklamy mogą stać się bardziej pomocne i trafne: "Biorąc pod uwagę to, co potrafi AI, z ekscytacją rozwijamy nowe doświadczenia, które ludzie uznają za bardziej pomocne i trafne niż jakiekolwiek inne reklamy. Wkrótce możesz zobaczyć reklamę i od razu zadać pytania potrzebne do podjęcia decyzji zakupowej".

Jednocześnie wprowadzanie reklam do rozmów, które bywają osobiste, budzi kontrowersje i zwiększa presję na bezpieczeństwo rekomendacji, zwłaszcza po pozwach dotyczących szkodliwych treści. OpenAI zapowiada, że nie będzie emitować reklam wobec użytkowników poniżej 18 lat. Podobne kierunki obiera rynek - w grudniu Meta zaczęła wykorzystywać interakcje z własnym chatbotem AI do bardziej spersonalizowanego pokazywania reklam.

