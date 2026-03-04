Logo TVN24

Bitcoin znów rośnie. Kurs odbija mimo awersji do ryzyka na rynkach

bitcoin kurs
USA i Izrael kontynuują ataki na Iran. Relacja Polki mieszkającej w Teheranie
Bitcoin ponownie rośnie, mimo że na globalnych rynkach widać wyraźną awersję do ryzyka. Spadki dotykają m.in. metali szlachetnych, zwłaszcza srebra. Jak wskazują analitycy XTB, od ataku USA na Iran kurs Bitcoina wzrósł o około 10 proc. Po początkowym spadku do ok. 63 tys. dolarów kryptowaluta szybko odrobiła straty i wróciła do wzrostów.

Kurs Bitcoina od sobotniego ataku na Iran wzrósł o ok. 10 proc.; spadają z kolei notowanie metali szlachetnych, głównie srebra - zwrócili uwagę analitycy XTB. Ok. godz. 11.45 Bitcoin kosztował 71,2 tys. dol, a srebro - 86 dol.

Umocnienie dolara bez wpływu na rynek kryptowalut

Eksperci zaznaczyli, że umocnienie dolara nie powoduje spadków na rynku krypto. Ok. godz. 11.45 Bitcoin kosztował 71,2 tys. dol. Analitycy zwrócili uwagę, że cena tej kryptowaluty znajduje się dziś w górnym zakresie kanału konsolidacji po ostatnich spadkach. "Wydaje się, że główny test siły mógłby nadejść w scenariuszu wzrostu do ok. 76 tys. dol., gdzie przebiega średnia EMA50 (wskaźnik do określania średnioterminowego trendu cenowego na wykresach giełdowych, forex lub kryptowalut) - która kilkukrotnie już pełniła funkcje istotnego poziomu oporu od jesieni tego roku (m.in. w pierwszej połowie października 2025 i w połowie stycznia 2026). Wybicie powyżej mogłoby zwiastować presję na powrót do 90 tys. dol. Z drugiej strony spadkowa reakcja w przedziale 70-76 tys. dol. mogłaby uruchomić kolejny impuls spadkowy z potencjalnym tąpnięciem poniżej 60 tys. dol." - ocenili.



Bitcoin - od zera do rekordowej ceny

Utworzony w 2008 roku bitcoin spopularyzował koncepcję zdecentralizowanych finansów. Początkowo cyfrowa waluta nie miała realnej wartości, potem jej cena była groszowa.

Po raz pierwszy transakcję w tej walucie, której stroną była firma wytwarzająca fizyczne towary, zawarto wiosną 2010 r. - amerykański programista nabył dwie pizze, płacąc bitcoinami. Wówczas danie kosztowało 10 tys. bitcoinów, czyli nieco ponad 40 dolarów.

Konflikt USA/Izrael - Iran

W sobotę rano rozpoczął się atak na Iran. Zaatakowana została siedziba najwyższego przywódcy w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe.

Drony, rakiety, chaos. "Polski biznes jest zahartowany"
Ze świata

Władze Iranu potwierdziły w niedzielę śmierć najwyższego przywódcy kraju Alego Chamenei, dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Mohammada Pakpura i wpływowego doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego. Iran odpowiedział atakiem na Izrael oraz cele militarne USA w państwach Zatoki Perskiej.

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Nataliya Dmytrenko/Shutterstock

Technologiakryptowaluty
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica