Bitcoin znów rośnie. Kurs odbija mimo awersji do ryzyka na rynkach

USA i Izrael kontynuują ataki na Iran. Relacja Polki mieszkającej w Teheranie

Kurs Bitcoina od sobotniego ataku na Iran wzrósł o ok. 10 proc.; spadają z kolei notowanie metali szlachetnych, głównie srebra - zwrócili uwagę analitycy XTB. Ok. godz. 11.45 Bitcoin kosztował 71,2 tys. dol, a srebro - 86 dol.

Umocnienie dolara bez wpływu na rynek kryptowalut

Eksperci zaznaczyli, że umocnienie dolara nie powoduje spadków na rynku krypto. Ok. godz. 11.45 Bitcoin kosztował 71,2 tys. dol. Analitycy zwrócili uwagę, że cena tej kryptowaluty znajduje się dziś w górnym zakresie kanału konsolidacji po ostatnich spadkach. "Wydaje się, że główny test siły mógłby nadejść w scenariuszu wzrostu do ok. 76 tys. dol., gdzie przebiega średnia EMA50 (wskaźnik do określania średnioterminowego trendu cenowego na wykresach giełdowych, forex lub kryptowalut) - która kilkukrotnie już pełniła funkcje istotnego poziomu oporu od jesieni tego roku (m.in. w pierwszej połowie października 2025 i w połowie stycznia 2026). Wybicie powyżej mogłoby zwiastować presję na powrót do 90 tys. dol. Z drugiej strony spadkowa reakcja w przedziale 70-76 tys. dol. mogłaby uruchomić kolejny impuls spadkowy z potencjalnym tąpnięciem poniżej 60 tys. dol." - ocenili.

Bitcoin - od zera do rekordowej ceny

Utworzony w 2008 roku bitcoin spopularyzował koncepcję zdecentralizowanych finansów. Początkowo cyfrowa waluta nie miała realnej wartości, potem jej cena była groszowa.

Po raz pierwszy transakcję w tej walucie, której stroną była firma wytwarzająca fizyczne towary, zawarto wiosną 2010 r. - amerykański programista nabył dwie pizze, płacąc bitcoinami. Wówczas danie kosztowało 10 tys. bitcoinów, czyli nieco ponad 40 dolarów.

Konflikt USA/Izrael - Iran

W sobotę rano rozpoczął się atak na Iran. Zaatakowana została siedziba najwyższego przywódcy w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe.

Władze Iranu potwierdziły w niedzielę śmierć najwyższego przywódcy kraju Alego Chamenei, dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Mohammada Pakpura i wpływowego doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego. Iran odpowiedział atakiem na Izrael oraz cele militarne USA w państwach Zatoki Perskiej.

