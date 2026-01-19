"Bezprecedensowy" niedobór pamięci. Boom na AI napędza popyt

Uzależnienie świata od półprzewodników (materiał z 2021 roku) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Micron informuje, że deficyt chipów pamięci przyspieszył w minionym kwartale i - zgodnie z prognozami spółki - potrwa poza 2026 rok. W wywiadzie, udzielonym po ceremonii rozpoczęcia budowy kompleksu produkcyjnego pod Syracuse w stanie Nowy Jork, wiceprezes ds. operacyjnych Manish Bhatia mówił, że "niedobór, który obserwujemy, jest naprawdę bezprecedensowy".

Według firmy, ogromny popyt na pamięci o wysokiej przepustowości, niezbędne do akceleratorów sztucznej inteligencji, pochłania moce produkcyjne całej branży. - Pamięć o wysokiej przepustowości zużywa tak dużą część dostępnych mocy w całym sektorze, że powoduje ogromny niedobór w tradycyjnych segmentach - dla telefonów czy komputerów PC - tłumaczył Bhatia, dodając, że producenci komputerów i smartfonów ustawiają się w kolejce, by zabezpieczyć dostawy po 2026 roku.

Smartfony i PC pod presją kosztów

Chińskie media informowały, że najwięksi producenci smartfonów w Chinach - Xiaomi, Oppo oraz Shenzhen Transsion Holdings - obniżają cele wysyłkowe na 2026 rok z powodu rosnących kosztów pamięci. Według tych doniesień Oppo zmniejszyło prognozę nawet o 20 proc.

Firmy nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

Analitycy Counterpoint Research szacują, że globalne dostawy smartfonów mogą spaść w przyszłym roku o 2,1 proc., ponieważ niedobór pamięci podnosi koszty i ogranicza produkcję. Przed wpływem deficytu ostrzegają także producenci komputerów, w tym Dell Technologies.

Boom AI napędza popyt na nośniki pamięci

Trzej globalni liderzy rynku pamięci - Micron, SK Hynix oraz Samsung Electronics - odnotowali w 2025 roku silne wzrosty kursów akcji dzięki boomowi na sztuczną inteligencję. SK Hynix informował, że sprzedał już całą pulę chipów na 2026 rok, a Micron podawał, że jego pamięci dla zastosowań AI są w pełni zakontraktowane na bieżący rok.

W grudniu Micron zapowiedział zakończenie działalności konsumenckiej pod marką Crucial, by priorytetowo obsługiwać strategicznych klientów korporacyjnych, w tym Nvidię.

Micron says memory shortage will ‘persist’ beyond 2026 https://t.co/YnNwLipUEg — The Verge (@verge) December 18, 2025 Rozwiń

Inwestycje w USA i Azji

Rosnący apetyt sektora AI przyspiesza ekspansję produkcyjną Microna w Stanach Zjednoczonych i Azji. Spółka ogłosiła zakup za 1,8 miliarda dolarów terenu z istniejącą fabryką na Tajwanie, kluczowym hubie produkcyjnym firmy z siedzibą w Boise w stanie Idaho. Ruch ten ma znacząco skrócić czas uruchomienia nowego zakładu. Micron zakłada rozpoczęcie istotnej produkcji wafli DRAM w drugiej połowie 2027 roku.

DRAM zapewnia środowisko pracy dla złożonych procesorów - od Nvidii po Intel - i stanowi rdzeń pamięci o wysokiej przepustowości niezbędnej do wydajnego działania akceleratorów AI. - To, co będziemy robić w naszych azjatyckich zakładach, to dalsze przechodzenie na kolejną generację technologii - mówił Bhatia. Nowe moce mają powstawać niemal wyłącznie w USA.

Kluczowe fabryki Microna

Projekt Microna o wartości 100 miliardów dolarów w pobliżu Syracuse obejmuje cztery fabryki DRAM, każda o powierzchni około dziesięciu boisk piłkarskich. Pierwsze wafle (tafle pamięci RAM) mają zjechać z linii produkcyjnych do 2030 roku.

Firma rozbudowuje także moce w Boise, dodając dwie fabryki obok istniejących centrów badawczo-rozwojowych. Pierwszy zakład w Idaho ma ruszyć w 2027 roku, a drugi jest na etapie planowania. Inwestycje wpisują się w zobowiązanie Microna, by 40 procent produkcji DRAM ulokować w USA, co umożliwiła nagroda Chips Act o wartości 6,2 miliarda dolarów przyznana w 2024 roku oraz dostęp do 35-procentowej ulgi podatkowej w trakcie budowy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD