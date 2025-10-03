Venture capital (VC) to finansowanie obiecujących, innowacyjnych firm przez fundusze i inwestorów w zamian za udziały. Charakteryzuje się wysokim ryzykiem - wiele startupów upada, ale udane inwestycje mogą przynieść bardzo wysokie zyski. VC od lat odgrywa kluczową rolę w rozwoju innowacji, od ery dot-com, przez fintech, aż po współczesny boom na sztuczną inteligencję.
Najwięksi gracze przyciągają miliardy
Zdecydowana większość kapitału trafia do największych i najbardziej rozpoznawalnych podmiotów. Startupy takie jak Anthropic czy xAI pozyskały w ostatnim kwartale miliardowe rundy finansowania, umacniając swoją pozycję w globalnym wyścigu technologicznym.
Jednocześnie mniejsze i mniej znane przedsiębiorstwa, które nie skupiają się na sztucznej inteligencji, odczuwają stagnację. Według raportu PitchBook nie sprzyja im nadal trudne otoczenie rynkowe – ograniczona liczba debiutów giełdowych i przejęć sprawia, że wielu inwestorów VC unika ryzykownych zakładów na młode, niezweryfikowane spółki.
Czy rynek AI to nowa bańka?
Matthew Yglesias, amerykański dziennikarz i komentator polityczno-ekonomiczny, współzałożyciel serwisu Vox, również dostrzega ryzyko przegrzania rynku. W jednym ze swoich wpisów na X zauważył, że "entuzjazm inwestorów jest tak duży, iż na pewno finansowane są też głupie pomysły".
Jego uwaga dobrze podkreśla, że choć fundamenty AI wydają się silne, nadmiar kapitału i moda na tę technologię mogą prowadzić do finansowania projektów bez perspektyw, co stanowi klasyczny sygnał zjawiska bańki spekulacyjnej.
Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL
Źródło: Bloomberg
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock