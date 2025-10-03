Rozwój sztucznej inteligencji. OpenAI i Nvidia Źródło: Reuters

Venture capital (VC) to finansowanie obiecujących, innowacyjnych firm przez fundusze i inwestorów w zamian za udziały. Charakteryzuje się wysokim ryzykiem - wiele startupów upada, ale udane inwestycje mogą przynieść bardzo wysokie zyski. VC od lat odgrywa kluczową rolę w rozwoju innowacji, od ery dot-com, przez fintech, aż po współczesny boom na sztuczną inteligencję.

Najwięksi gracze przyciągają miliardy

Zdecydowana większość kapitału trafia do największych i najbardziej rozpoznawalnych podmiotów. Startupy takie jak Anthropic czy xAI pozyskały w ostatnim kwartale miliardowe rundy finansowania, umacniając swoją pozycję w globalnym wyścigu technologicznym.

Jednocześnie mniejsze i mniej znane przedsiębiorstwa, które nie skupiają się na sztucznej inteligencji, odczuwają stagnację. Według raportu PitchBook nie sprzyja im nadal trudne otoczenie rynkowe – ograniczona liczba debiutów giełdowych i przejęć sprawia, że wielu inwestorów VC unika ryzykownych zakładów na młode, niezweryfikowane spółki.

Czy rynek AI to nowa bańka?

Matthew Yglesias, amerykański dziennikarz i komentator polityczno-ekonomiczny, współzałożyciel serwisu Vox, również dostrzega ryzyko przegrzania rynku. W jednym ze swoich wpisów na X zauważył, że "entuzjazm inwestorów jest tak duży, iż na pewno finansowane są też głupie pomysły".

Matthew Yglesias, amerykański dziennikarz i komentator polityczno-ekonomiczny, współzałożyciel serwisu Vox, zauważył w swoim wpisie na X, że "entuzjazm inwestorów jest tak duży, iż na pewno finansowane są też głupie pomysły".

Jego uwaga dobrze podkreśla, że choć fundamenty AI wydają się silne, nadmiar kapitału i moda na tę technologię mogą prowadzić do finansowania projektów bez perspektyw, co stanowi klasyczny sygnał zjawiska bańki spekulacyjnej.

