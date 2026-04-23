Tech SpaceX liczy na przełom w AI. W tle rekordowy debiut na giełdzie

Teksas. Siedziba firmy Elona Muska SpaceX. Tu produkowane są Starlinki Źródło: Reuters

Z dokumentów przygotowanych przed planowanym debiutem giełdowym wynika, że ponad 90 procent tej wartości, czyli około 26,5 biliona dolarów, miałoby pochodzić z sektora AI. Największy udział (22,7 biliona dolarów) przypada na rozwiązania dla przedsiębiorstw.

"Uważamy, że zidentyfikowaliśmy największy możliwy do wykorzystania rynek w historii ludzkości" - napisano w dokumentach spółki.

Największe IPO, nowe kierunki rozwoju

SpaceX planuje wejście na giełdę jeszcze latem. Spółka celuje w wycenę na poziomie około 1,75 biliona dolarów i chce pozyskać 75 miliardów dolarów, co mogłoby uczynić ofertę największą w historii rynku kapitałowego. Wskaźnik całkowitego rynku adresowalnego - choć nie jest prognozą ani wyceną - stanowi ważny sygnał dla inwestorów oceniających potencjał wzrostu.

Nowe kierunki rozwoju wyraźnie kontrastują z dotychczasowym modelem biznesowym firmy. Największym źródłem przychodów pozostaje internet satelitarny Starlink, który odpowiadał za 11,4 miliarda dolarów z 18,7 miliarda przychodów w ubiegłym roku.

Mimo to spółka zakończyła rok stratą operacyjną w wysokości 4,9 miliarda dolarów.

Kosztowny rozwój technologii

Kluczową rolę w strategii AI odgrywa przejęta w lutym spółka xAI. To jednak projekt na wczesnym etapie, generujący znaczące straty. W 2025 roku wyniosły one 6,4 miliarda dolarów wobec 1,6 miliarda rok wcześniej.

Jednocześnie nakłady inwestycyjne całej grupy sięgnęły 20,7 miliarda dolarów, z czego aż 12,7 miliarda przeznaczono na rozwój sztucznej inteligencji.

Rynek pod kontrolą konkurencji

Segment AI dla przedsiębiorstw jest obecnie zdominowany przez takich graczy jak OpenAI oraz Anthropic, które również rozważają debiut giełdowy w najbliższym czasie. SpaceX planuje konkurować m.in. dzięki narzędziom takim jak Grok Enterprise oraz platformie rozwijanej wspólnie z Teslą.

Firma zapowiada także inwestycje w produkcję kluczowych komponentów dla AI, czyli układów GPU, oraz budowę wyspecjalizowanych zespołów sprzedażowych i inżynieryjnych, które będą bezpośrednio współpracować z klientami.

"Wierzymy, że nasza strategia dla przedsiębiorstw, skoncentrowana na obsłudze cyfrowych potrzeb największych branż świata przy użyciu rozwiązań AI, stawia nas w konkurencyjnej pozycji do wykorzystania tej szybko rosnącej szansy" - podkreślono w dokumentach.

Wątpliwości wokół wyceny

Nie wszyscy eksperci podzielają jednak optymizm spółki. Jedno ze źródeł znających jej finanse ocenia, że realna wycena może odbiegać od oczekiwań rynku.

"Jeśli zdecydujesz się podejść do tego bardzo trzeźwo i wyceniać tylko biznesy, które faktycznie widzisz, nie będziesz nawet blisko poziomu, jaki rynek niemal na pewno ustali jako wycenę" - wskazano.

