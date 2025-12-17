Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Gigant może zainwestować miliardy w OpenAI. Trwają rozmowy

Sam Altman
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
OpenAI jest w trakcie negocjacji z Amazonem na temat możliwej inwestycji, której wartość może przekroczyć 10 miliardów dolarów - przekazał CNBC. Ewentualne porozumienie ma objąć także kwestię wykorzystania przez OpenAI chipów produkowanych przez Amazon.

Negocjacje toczą się po tym, jak OpenAI zakończyło w październiku restrukturyzację i oficjalnie przedstawiło nowe zasady współpracy z Microsoftem. Zmiany te dały firmie większą swobodę w pozyskiwaniu kapitału oraz nawiązywaniu partnerstw z innymi podmiotami z branży AI.

Wyścig na rynku AI

Microsoft zainwestował w OpenAI ponad 13 mld dolarów i wspiera firmę od 2019 roku, jednak zgodnie z październikowym komunikatem nie ma już prawa pierwokupu jako dostawca mocy obliczeniowych.

Dzięki temu OpenAI może swobodniej pozyskiwać kapitał oraz rozwijać część swoich produktów we współpracy z partnerami zewnętrznymi, co otworzyło drogę do rozmów z Amazonem.

Amazon zainwestował już co najmniej 8 mld dolarów w Anthropic, jednego z głównych rywali OpenAI, i może dążyć do dalszego zwiększenia swojej obecności na dynamicznie rozwijającym się rynku generatywnej sztucznej inteligencji.

Podobne działania podejmuje Microsoft, który zapowiedział w zeszłym miesiącu inwestycję do 5 mld dolarów w Anthropic, natomiast Nvidia planuje zainwestować w startup do 10 mld dolarów.

Chipy AWS i miliardowe inwestycje

Amazon Web Services projektuje własne chipy AI od około 2015 roku, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie firm na moc obliczeniową potrzebną do trenowania modeli. AWS zaprezentowało chipy Inferentia w 2018 roku, a plany dotyczące najnowszej generacji chipów o nazwie Trainium ogłosiło na początku tego miesiąca.

Równolegle OpenAI zobowiązało się w ostatnich miesiącach do inwestycji infrastrukturalnych o łącznej wartości ponad 1,4 bln dolarów i podpisało kontrakt na zakup mocy obliczeniowej w chmurze AWS o wartości 38 mld dolarów.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Udostępnij:
TAGI:
Big techOpenAIAmazonMicrosoftAISztuczna inteligencja
Zobacz także:
Ładowanie samochodów elektrycznych
Te auta wyszły na prowadzenie. Rekordowy wzrost sprzedaży
Moto
regiojet - lumofoto shutterstock_2690171733
Odwołali ponad 20 połączeń. Jest postępowanie wobec przewoźnika
Z kraju
shutterstock_2586574153
Firma Elona Muska pod lupą. Kara może być dotkliwa
Moto
Mennica Stanów Zjednoczonych w Filadelfii – FILADELFIA / PENSYLWANIA – 6 KWIETNIA 2017 shutterstock_644212105
Zakończyli produkcję po 232 latach. Ostatnie egzemplarze sprzedali za fortunę
Ze świata
Inwestor, giełda, broker, trader
Kurs wystrzelił o ponad 750 procent. "Przytłaczający popyt"
Rynki
gdansk galeria handlowa forum shutterstock_2708531615
"Świąteczne ożywienie" w Polsce. Analitycy podliczyli wpływ
Z kraju
shutterstock_2318800287
Rekordowy kurs po słowach Muska
Rynki
pap_20190620_12S
Były minister ma nową pracę w gigancie
Ze świata
euro shutterstock_2643708459
Nie chcą euro. Zmieniają walutę w cieniu kryzysu
Ze świata
shutterstock_2279231855
Kara dla wielkiego banku. "To mogło podnosić koszty kredytu"
Pieniądze
Waszyngton, D.C., USA - 10 stycznia 2025: Zewnątrz zabytkowego budynku Winder, gdzie znajduje się Biuro Przedstawiciela Handlowego USA, zlokalizowane w pobliżu Białego Domu, w śnieżny zimowy dzień.
"USA nie będą miały innego wyboru"
Ze świata
herbata shutterstock_2565006745
Groźna substancja w herbacie. Sprzedaż wstrzymana
Najnowsze
broker, giełda, wall street, stock exchange
Rynki mocno reagują na decyzję Trumpa
Rynki
nastolatkowie, nastolatki, szkoła
Media: Wielka Brytania wraca do Erasmusa
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Ósme takie losowanie Lotto z rzędu
Z kraju
eurojackpot shutterstock_1603798027
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
shutterstock_1981384913_1
Nowy podatek coraz bliżej. Wiceminister ujawnił szczegóły
Tech
Anglia, Wielka Brytania, Londyn droga M25
"Przepraszamy poszkodowanych". Tysiące kierowców niesłusznie ukaranych
Moto
jaja jajka shutterstock_2586209839
Jaja wycofywane z obrotu. Ostrzeżenie
Z kraju
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Tak źle nie było od czterech lat. "Załamał się"
Ze świata
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Auta spalinowe. Bruksela zmieniła zdanie
Moto
Kevin Hassett
"Bliski przyjaciel" Trumpa i wyścig o kluczowe stanowisko
Ze świata
shutterstock_2117581991
Wielki bank ostrzega. "Możesz stracić pieniądze!"
Pieniądze
Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
Nowa prognoza dla rynku nieruchomości
Nieruchomości
Hiszpania, pociąg regionalny Rodalies de Catalunya niedaleko Sitges
Podróże po Hiszpanii za 60 euro. Władze szykują specjalny bilet
Turystyka
werona-shutterstock_170452373
60 sekund na zdjęcie. Włoskie miasto wprowadza limit
Turystyka
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Inflacja bazowa. Nowe dane
Z kraju
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Parlament Europejski zaostrza warunki handlu z Mercosurem
Ze świata
shutterstock_1087980230
Największy producent aut w Europie zamyka fabrykę. Decyzja "absolutnie konieczna"
Moto
Pożary szaleją w hrabstwie Los Angeles
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. Ubezpieczyciele policzyli
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica