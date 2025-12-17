Gigant może zainwestować miliardy w OpenAI. Trwają rozmowy

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

Negocjacje toczą się po tym, jak OpenAI zakończyło w październiku restrukturyzację i oficjalnie przedstawiło nowe zasady współpracy z Microsoftem. Zmiany te dały firmie większą swobodę w pozyskiwaniu kapitału oraz nawiązywaniu partnerstw z innymi podmiotami z branży AI.

Wyścig na rynku AI

Microsoft zainwestował w OpenAI ponad 13 mld dolarów i wspiera firmę od 2019 roku, jednak zgodnie z październikowym komunikatem nie ma już prawa pierwokupu jako dostawca mocy obliczeniowych.

Dzięki temu OpenAI może swobodniej pozyskiwać kapitał oraz rozwijać część swoich produktów we współpracy z partnerami zewnętrznymi, co otworzyło drogę do rozmów z Amazonem.

Amazon zainwestował już co najmniej 8 mld dolarów w Anthropic, jednego z głównych rywali OpenAI, i może dążyć do dalszego zwiększenia swojej obecności na dynamicznie rozwijającym się rynku generatywnej sztucznej inteligencji.

Podobne działania podejmuje Microsoft, który zapowiedział w zeszłym miesiącu inwestycję do 5 mld dolarów w Anthropic, natomiast Nvidia planuje zainwestować w startup do 10 mld dolarów.

Chipy AWS i miliardowe inwestycje

Amazon Web Services projektuje własne chipy AI od około 2015 roku, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie firm na moc obliczeniową potrzebną do trenowania modeli. AWS zaprezentowało chipy Inferentia w 2018 roku, a plany dotyczące najnowszej generacji chipów o nazwie Trainium ogłosiło na początku tego miesiąca.

Równolegle OpenAI zobowiązało się w ostatnich miesiącach do inwestycji infrastrukturalnych o łącznej wartości ponad 1,4 bln dolarów i podpisało kontrakt na zakup mocy obliczeniowej w chmurze AWS o wartości 38 mld dolarów.

