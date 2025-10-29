Akcje mocno w górę. Gigant śrubuje rekord

Logo TVN24
Amerykański gigant technologiczny Nvidia podczas wtorkowych notowań na Wall Street zbliżył się do historycznego poziomu 5 bilionów dolarów wartości rynkowej, po tym jak ogłosił zamówienia na 500 miliardów dolarów na procesory oraz plany budowy siedmiu superkomputerów dla Departamentu Energii USA - przekazał Reuters.

Akcje Nvidii wzrosły we wtorek o prawie 5 proc., dodając ponad 230 miliardów dolarów do kapitalizacji rynkowej, sięgającej już 4,89 biliona dolarów. Przez chwilę podczas wtorkowych notowań było to rekordowe 4,94 biliona.

Spółka, która w ubiegłym roku zwiększyła swoją wartość o ponad 50 proc., po raz pierwszy przekroczyła pułap 4 bilionów dolarów w lipcu tego roku.

Nvidia z nowymi projektami

Podczas wystąpienia na konferencji w Waszyngtonie prezes Nvidii Jensen Huang ogłosił szereg nowych produktów i umów, jednocześnie chwaląc politykę gospodarczą prezydenta Donalda Trumpa.

Wśród ogłoszeń znalazły się plany budowy siedmiu superkomputerów, które mają wzmocnić amerykański potencjał technologiczny w dziedzinie sztucznej inteligencji i obronności.

Największy z planowanych superkomputerów ma powstać we współpracy z Oracle i zostać wyposażony w 100 tysięcy zaawansowanych chipów Blackwell AI produkowanych przez Nvidię

Projekty te będą wspierać m.in. utrzymanie i rozwój amerykańskiego arsenału nuklearnego, a także badania nad zastosowaniami AI w sektorze energetycznym i naukowym.

Nvidia pozostaje kluczowym graczem w światowym wyścigu o dominację w technologii sztucznej inteligencji, balansując między rosnącym popytem na chipy a napięciami handlowymi między USA i Chinami.

Od decyzji Waszyngtonu i Pekinu może zależeć, które rozwiązania technologiczne zdominują przyszłe rynki.

Globalna sieć partnerstw

CNN zwraca uwagę, że Nvidia intensywnie rozwija globalną sieć partnerstw, które mają umocnić jej pozycję lidera w erze sztucznej inteligencji. Firma współpracuje z największymi światowymi korporacjami, by uczynić swoją technologię kluczowym elementem codziennego życia — od centrów danych po samochody autonomiczne.

W ramach nowych inicjatyw Nvidia łączy siły z T-Mobile i Nokią, by stworzyć natywną infrastrukturę 6G, wykorzystującą jej układ Aerial RAN, zapewniającą szybszą i bardziej inteligentną łączność.

Z kolei we współpracy z Uberem planuje produkcję 100 tys. samochodów autonomicznych z systemem DriveOS, a firmie Palantir ma dostarczyć moc obliczeniową i modele AI do budowy agentów automatyzujących procesy biznesowe.

Microsoft podąża śladem Nvidii

Równolegle Microsoft, druga najdroższa spółka świata, odnotowała we wtorek wzrost akcji 2 proc., osiągając kapitalizację na poziomie 4,03 biliona dolarów.

Firma wraz z OpenAI ogłosiły restrukturyzację, która pozwoli twórcy ChatGPT odejść od modelu non-profit i przygotować się do debiutu giełdowego.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Reuters, CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO

