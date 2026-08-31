Tech Akcje BYD mocno w dół. Ostra konkurencja uderza w sprzedaż Oprac. Jan Sowa |

Szymon Kazimierczak: napompowany balon branży motoryzacyjnej musi się skurczyć Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W pierwszej połowie roku przychody BYD wyniosły 344,8 miliarda juanów i były o 7,1 procent niższe niż rok wcześniej. W tym okresie spadła także rentowność samochodowego biznesu.

"Zysk netto przypisany akcjonariuszom spadł o 20,5 procent, do 12,3 miliarda juanów" - podała spółka.

BYD ocenił, że chińska branża motoryzacyjna mierzyła się w tym okresie ze - słabym popytem krajowym i silnym wzrostem eksportu.

Na rentowność producentów wpływały także ostra konkurencja oraz rosnące ceny surowców, materiałów i układów scalonych.

Zysk BYD wzrósł w drugim kwartale

Sam II kwartał 2026 roku był już dla firmy lepszy. Zysk netto producenta samochodów sięgnął 8,2 miliarda juanów, czyli około 1,2 miliarda dolarów. Oznacza to wzrost o 30 procent rok do roku - wynika z danych Citi przytoczonych przez CNBC.

Kwartalne przychody spadły jednak o trzy procent, do 194,6 miliarda juanów.

Eksport BYD wzrósł o niemal 68 procent

Słabsze wyniki w Chinach częściowo równoważyła sprzedaż zagraniczna. BYD wyeksportował w pierwszej połowie roku 792 tysiące samochodów, o 68 procent więcej niż rok wcześniej.

W Chinach łączna sprzedaż należących do BYD marek Fangchengbao, Denza i Yangwang wzrosła o 61 procent. Odpowiadały one za 12,8 procent sprzedaży samochodów osobowych całej grupy.

Citi prognozuje wzrost zysku BYD

Citi przewiduje, że podstawowy wynik BYD w trzecim kwartale wyniesie 13,5 miliarda juanów.

Według prognozy banku całoroczny zysk netto spółki może osiągnąć 41,2 miliarda juanów. Byłby wówczas o osiem procent wyższy od rynkowego konsensusu.