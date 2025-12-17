AI w rękach nastolatków. Badanie ujawnia skalę

Australia wprowadziła dolny limit wieku użytkowników mediów społecznościowych Źródło: TVN24

Badanie Pew Research Center wykazało, że blisko 70 proc. amerykańskich nastolatków w wieku 13–17 lat korzystało z chatbota AI przynajmniej raz. Spośród tych, którzy używają ich codziennie, 16 proc. deklaruje, że robi to kilka razy dziennie lub "niemal bez przerwy".

Ogólnokrajowe badanie w USA

Badanie Pew Research Center objęło niemal 1,5 tys. nastolatków w wieku 13–17 lat z całych Stanów Zjednoczonych. Próba została dobrana tak, aby była reprezentatywna pod względem płci, wieku, rasy, pochodzenia etnicznego oraz dochodów gospodarstw domowych. To pierwsze badanie Pew, które koncentruje się na korzystaniu z chatbotów AI przez młodzież.

Wyniki pokazują, że blisko 70 proc. amerykańskich nastolatków miało kontakt z chatbotem AI przynajmniej raz, a niemal jedna trzecia korzysta z nich codziennie.

ChatGPT dominuje, różnice społeczne

Najpopularniejszym chatbotem wśród młodych użytkowników okazał się ChatGPT, z którego korzystała ponad połowa badanych. Kolejne miejsca zajęły Gemini od Google, Meta AI, Copilot Microsoftu, Character.AI oraz Claude od Anthropic.

Z chatbotów AI korzysta podobny odsetek dziewcząt (64 proc.) i chłopców (63 proc.). Częściej sięgają po nie starsi nastolatkowie w wieku 15–17 lat (68 proc.) niż młodsi w wieku 13–14 lat (57 proc.).

Użytkowanie nieznacznie rośnie wraz z dochodami gospodarstw domowych, a niemal 70 proc. czarnoskórych i latynoskich nastolatków deklaruje kontakt z chatbotami AI, wobec 58 proc. białych nastolatków.

Zdrowie psychiczne pod lupą

Choć chatboty są promowane jako narzędzia edukacyjne, część nastolatków korzysta z nich także w poszukiwaniu towarzystwa lub relacji romantycznych. To wywołało obawy dotyczące zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz ich kontaktu z treściami przeznaczonymi dla dorosłych.

Wyniki badania pojawiają się po pozwach przeciwko OpenAI i Character.AI, w których rodziny twierdziły, że aplikacje odegrały rolę w samobójstwach lub problemach psychicznych ich dzieci. OpenAI zapowiedziało wprowadzenie kontroli rodzicielskich i ograniczeń wiekowych, a Character.AI zakończyło możliwość prowadzenia przez nastolatków dialogów z generowanymi postaciami.

Meta poinformowała o zmianach w polityce po doniesieniach o rozmowach seksualnych z nieletnimi, a Microsoft podkreśla bezpieczeństwo Copilota - dyrektor generalny ds. AI Mustafa Suleyman powiedział w październiku w rozmowie z CNN, że narzędzie "nigdy nie pozwoli na romantyczne ani seksualne rozmowy - ani z dorosłymi, ani z dziećmi".

