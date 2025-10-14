Logo TVN24
Przebiła ChatGPT. Rekord w pięć dni

shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
Rozwój sztucznej inteligencji. OpenAI i Nvidia
Źródło: Reuters
Aplikacja Sora przekroczyła milion pobrań w mniej niż pięć dni, czym pobiła rekord ustanowiony przez ChatGPT. Dynamicznemu wzrostowi popularności sztucznej inteligencji (AI) towarzyszą jednak rosnące kontrowersje wokół praw autorskich i wykorzystywania wizerunków.

Sora to nowa sztuczna inteligencja (AI) od firmy OpenAI. Służy do tworzenia realistycznie wyglądających dziesięciosekundowych filmów. Pojawiły się jednak pytania o granice wolności twórczej i ochronę wizerunku - wskazał portal stacji BBC.

Milion pobrań w pięć dni

OpenAI poinformowało, że aplikacja Sora została pobrana ponad milion razy w mniej niż pięć dni od premiery – szybciej niż ChatGPT. Jest to o tyle zaskakujące, że program jest dostępny tylko dla użytkowników z Ameryki Północnej, którzy otrzymali zaproszenie. Sora znalazła się na szczycie listy pobrań w amerykańskim App Store.

Popularność Sory widać po fali nagrań publikowanych w mediach społecznościowych - w tym przedstawiających zmarłych artystów, takich jak Michael Jackson czy Tupac Shakur. Córka Robina Williamsa - Zelda Williams - poprosiła internautów, by "przestali przesyłać jej filmy z wizerunkiem ojca", co media powiązały z popularnością aplikacji.

OpenAI o "wolności słowa"

Rzecznik firmy powiedział w rozmowie z serwisem Axios, że widać "silną potrzebę wolności słowa" w umożliwieniu przedstawiania postaci historycznych.

Dodał jednak, że w przypadku "niedawno zmarłych" osób publicznych upoważnione osoby mogą zażądać, by ich wizerunek nie był używany – nie sprecyzował jednak, co oznacza "niedawno" - napisał BBC.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Łóżko, które leczy... Amerykę. Jak Donald Trump obudził demony

Łóżko, które leczy... Amerykę. Jak Donald Trump obudził demony

Gabriela Sieczkowska
Ta foka sprawia, że ludzie, którzy nie mówili, zaczynają rozmawiać

Ta foka sprawia, że ludzie, którzy nie mówili, zaczynają rozmawiać

Justyna Suchecka, Natalia Szostak

Kwestia praw autorskich

W filmach tworzonych przez AI w aplikacji Sora często pojawiają się postacie z filmów, seriali i gier. W jednym z deepfake'ów szef OpenAI Sam Altman występuje obok Pokemonów, mówiąc: - Mam nadzieję, że Nintendo nas nie pozwie. W innym filmie pokazano go, jak grilluje i zjada Pikachu.

Choć Nintendo nie zapowiedziało działań prawnych, wiele firm - w tym OpenAI - toczy obecnie spory sądowe z twórcami i właścicielami praw autorskich.

Potencjalne koszty tych sporów są wysokie.

Firma Anthropic, zajmująca się sztuczną inteligencją, zgodziła się zapłacić 1,5 mld dolarów w ramach ugody w sprawie pozwu zbiorowego. Skarżący twierdzili, że firma ukradła ich prace w celu szkolenia swoich modeli AI.

Sam Altman napisał 4 października, że firma "szybko uczy się, jak ludzie korzystają z Sory" i "bierze pod uwagę opinie użytkowników, właścicieli praw i innych zainteresowanych stron".

CEO OpenAI zapowiedział też, że platforma "da właścicielom praw bardziej szczegółową kontrolę nad tworzeniem postaci" i planuje wprowadzić w przyszłości system dzielenia się przychodami.

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Dowiedz się więcej:

TechnologiaSztuczna inteligencjaAIChatGPT
