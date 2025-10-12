Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Strzały w zatłoczonym barze na sielankowej wyspie
Strzały w zatłoczonym barze na sielankowej wyspie
Tech

Wielki eksperyment technologicznych gigantów

telefony komorkowe smartphony shutterstock_2510921599
Max Kidruk: jesteśmy wciąż dziesięciolecia, a może nawet stulecia od prawdziwej inteligencji maszyn
Źródło: TVN24
Giganci technologiczni coraz śmielej eksperymentują z połączeniem sztucznej inteligencji i mediów społecznościowych. Pierwsze efekty tych prób pokazują jednak, że droga do nowej cyfrowej rewolucji może być dłuższa, niż się spodziewano.

Dziecko uciekające przed dinozaurem przy piosence Lady Gagi. Koty tańczące na tylnych łapach w modnych ubraniach. Nagranie z policyjnej kamery, na którym funkcjonariusze aresztują... makaron z serem.

AI ma wkroczyć do mediów społecznościowych

Tak wygląda nowa aplikacja Sora od OpenAI, która ma wprowadzić AI do świata krótkich wideo. Nie tylko oni jednak eksperymentują. W Stanach Zjednoczonych Instagram pozwala już rozmawiać z wirtualnymi postaciami w prywatnych wiadomościach, a AI Alive od TikToka, dostępna w niektórych krajach, potrafi zamienić zdjęcie w film jednym kliknięciem.

To element wyścigu, który może zdefiniować przyszłość internetu. Technologiczni giganci szukają sposobu, by na sztucznej inteligencji wreszcie zarobić - choć coraz częściej mówi się o groźbie pęknięcia "bańki AI". Jednocześnie wpychanie algorytmów do mediów społecznościowych budzi rosnące obawy: od naruszania praw autorskich po zalew fałszywych, hiperrealistycznych treści.

Zaledwie kilka dni po premierze Sory prezes Motion Picture Association Charles Rivkin ostrzegł, że "filmy naruszające prawa autorskie naszych członków rozprzestrzeniają się w serwisie OpenAI i w całych mediach społecznościowych".

W odpowiedzi Sam Altman, szef OpenAI, zapowiedział, że twórcy wkrótce zyskają większą kontrolę nad generowaniem postaci, a firma rozważa nowy model dzielenia się przychodami. Próby stworzenia filmów z udziałem postaci takich jak Pikachu czy SpongeBob kończą się dziś komunikatem o naruszeniu zasad.

Rosną obawy o dezinformację

Nie ustają też obawy o dezinformację. Nowe narzędzia, zdolne generować realistyczne wideo, tylko je pogłębiają. Jak pokazały testy redakcji CNN, znaki wodne informujące o pochodzeniu filmu można łatwo usunąć.

OpenAI zapewnia, że Sora oznacza materiały cyfrowym podpisem C2PA, który pozwala zweryfikować źródło wideo, a także rozpoznaje wizerunki osób publicznych, by ograniczyć ryzyko deepfake’ów. Meta stosuje podobne zabezpieczenia - "niewidzialne" znaki wodne i etykiety informujące o treściach generowanych przez AI.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ari Kytsya z portalu OnlyFans w reklamie kosmetyków Urban Decay
Gwiazda portalu dla dorosłych w reklamie kosmetyków
Natalia Szostak
hakerzy, dezinformacja
Farmy trolli, wymazywanie zbiorowej pamięci, sztuczna inteligencja. Wyścig trwa
TVN24
praca, rynek pracy, stres, zmęczenie
Kopiuj, wklej, zapomnij. Za kilka kliknięć nawet dyscyplinarka
Maja Piotrowska

Coraz częściej mówi się też o wpływie chatbotów na psychikę nastolatków. Seria pozwów sugeruje, że wirtualne postacie z aplikacji Character.AI mogły przyczynić się do problemów emocjonalnych i samobójstw wśród młodych użytkowników. OpenAI podkreśla, że Sora ma wbudowane silniejsze zabezpieczenia - ogranicza treści dla dorosłych i uniemożliwia dorosłym inicjowanie rozmów z nastolatkami. Meta z kolei blokuje dorosłych o podejrzanym zachowaniu przed kontaktami z młodszymi użytkownikami.

"Pozostaje jeszcze pytanie, czy użytkownicy w ogóle chcą, by ich feedy zalewała 'AI-papka'. W zalewie przypadkowych treści generowanych przez Sorę i Meta AI nie ma nic, co zachęcałoby do bezmyślnego przewijania bez końca" - pisze CNN.

Sporo zamieszania

Sam pomysł połączenia mediów społecznościowych z asystentami AI już na początku roku wywołał sporo zamieszania. Część użytkowników Meta AI nie zdawała sobie sprawy, że ich rozmowy z chatbotem - w których poruszali nawet osobiste kwestie, takie jak zdrowie czy sprawy prawne - mogą trafiać do publicznego feedu aplikacji. Meta tłumaczyła wówczas, że czaty są domyślnie prywatne i nie pojawiają się w zakładce Discover, chyba że użytkownik sam udostępni je w kilku krokach.

Warto jednak zauważyć, że celem aplikacji Sora i Meta AI nie jest zachęcenie użytkowników do tworzenia własnych filmów przy pomocy narzędzi OpenAI i Meta, ale to, by prawdopodobnie przyciągnąć nowe pokolenie influencerów i twórców internetowych, którzy coraz chętniej sięgają po sztuczną inteligencję.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mp

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Sztuczna inteligencja
Zobacz także:
JSW chce zwiększyć wydobycie i zyski
Państwowa spółka szykuje się do restrukturyzacji
Z kraju
wieden austria shutterstock_2640958385
Oto najbardziej przyjazne miasto w Europie
Turystyka
medyka przejscie granica - kartli777 shutterstock_1666650490
Nowy system wjazdowy w UE. Dwa miejsca w Polsce
Z kraju
Qantas lotnisko sydney australia shutterstock_1710658291
Dane milionów osób krążą w sieci. Gigant potwierdza
Tech
Pekin
"Podwójne standardy". Jest reakcja Chin na zapowiedź Trumpa
Ze świata
toskania wlochy shutterstock_315689663
Oferują 20 tysięcy euro za przeprowadzkę
Turystyka
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Padła szóstka w Lotto
Pieniądze
trump maduro shutterstock_2668583073
Oferta dla Trumpa. Ropa i zerwanie z Rosją
Ze świata
cupertino kalifornia shutterstock_2477988435
"Skutki będą fatalne, to pociągnie w dół całą gospodarkę"
Tech
kukurudza paleczki shutterstock_2664689175
Wstrzymują sprzedaż tego produktu. Ostrzeżenie
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Towary z tym znakiem trafiają już do sklepów
Z kraju
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Nowy projekt
Z kraju
hiszpania malaga konie dorozki shutterstock_2589521111
"Już ich nie ma". Koniec popularnej atrakcji dla turystów
Turystyka
pekin
Bezprecedensowy krok Chin. "Bardzo poważna eskalacja"
Ze świata
Donald Trump
Trump zapowiada 100 procent dodatkowego cła po "wyjątkowo agresywnym" działaniu Chin
Ze świata
shutterstock_2044480022
Kumulacja w górę. Do wygrania olbrzymia suma
Pieniądze
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się zwolnienia pracowników federalnych
Dzień wypłaty. Ruszyła "znacząca" fala zwolnień
Ze świata
microsoft shutterstock_2453978703
Były premier znalazł pracę w technologicznym gigancie
Tech
uzywane samochody shutterstock_2262370409
Uszkodzenie, którego nie było. Skokowy wzrost liczby skarg
Moto
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Ta opłata pójdzie w górę. Jest zapowiedź ministerstwa
Z kraju
faktury shutterstock_2205886299
Nawet 2400 złotych więcej. Uderzenie po kieszeni
Pieniądze
shutterstock_2651603895
Auta przejeżdżały na czerwonym świetle, jechały pod prąd. Jest dochodzenie
Moto
telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
Giganci na celowniku. Bruksela wszczyna postępowanie kontrolne
Tech
shutterstock_2650540179
Inaczej nie wejdą do budynku. Rewolucja w wielkim banku
Ze świata
laptop, telefon, komputer
Utrudnienia dla klientów banków
Pieniądze
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
"Prawdziwa fala korekt". Zawirowania na rynku
Nieruchomości
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
"Świadectwo niewidzialnego kryzysu" na rynku pracy
Dla pracownika
shutterstock_2470127991
Mogły wyciec dane tysięcy użytkowników popularnej platformy
Tech
shutterstock_1264052794
Tylko jeden kraj wyprzedza Polskę. To europejski hit eksportowy
Z kraju
Berlin
"O niebo lepiej". Niemcy przed Polską w technologicznym wyścigu
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica