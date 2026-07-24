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AI i imprezy turystyczne. To podpisał prezydent

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Krzysztof Gawkowski o sztucznej inteligencji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Karol Nawrocki podpisał ustawę wdrażającą w Polsce unijny AI Act. Nowe przepisy powołują organ nadzorujący rynek sztucznej inteligencji. Prezydent podpisał też nowelizację ustawy o imprezach turystycznych, która umożliwi proponowanie klientom biur podróży voucherów za odwołane wycieczki.

O podpisaniu ustawy regulującej rynek sztucznej inteligencji w Polsce poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Jej przepisy zakładają utworzenie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.

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Komisja skontroluje systemy AI

Nowy organ będzie mógł wszczynać kontrole w firmach i sprawdzać, czy wykorzystywane przez nie technologie oparte na sztucznej inteligencji spełniają wymogi wynikające z przepisów.

Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego ustawa oznacza "przede wszystkim uporządkowanie nadzoru nad AI w Polsce".

Ustawa zyskała szerokie poparcie w parlamencie. Sztuczna inteligencja może stać się ważnym narzędziem dla polskiej gospodarki, nauki i administracji. Nie możemy jednak ignorować zagrożeń: kradzieży tożsamości, fałszowania wizerunku, deepfake'ów czy wykorzystywania technologii do krzywdzenia dzieci i młodzieży - wyjaśnił prezydent, cytowany w komunikacie KPRP.

Nawrocki podkreślił również, że Polska "nie może wybierać między rozwojem a bezpieczeństwem". Jak dodał, państwo powinno wspierać innowacje, jednak technologia musi służyć człowiekowi, a nie człowiek technologii.

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Skargi na działanie sztucznej inteligencji

Do Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji będzie można składać indywidualne skargi dotyczące działania systemów AI.

Komisja ma także wydawać zezwolenia dotyczące systemów wysokiego ryzyka, wykorzystywanych między innymi w kształceniu, infrastrukturze krytycznej, zatrudnianiu pracowników i zarządzaniu migracją.

Nowy organ będzie mógł nakładać kary oraz wycofywać z rynku systemy niezgodne z unijnym Aktem o sztucznej inteligencji.

Do zadań komisji będzie należało także tworzenie tak zwanych piaskownic regulacyjnych. Mają one umożliwiać przedsiębiorstwom testowanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących AI w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach.

Zgodnie z ustawą co najmniej jedna piaskownica regulacyjna powinna powstać do 2 sierpnia 2026 roku.

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Wyjątki przewidziane w ustawie

Przepisom nie będą podlegały sprawy związane z bezpieczeństwem narodowym, w tym działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Regulacje nie będą także stosowane wobec osób fizycznych korzystających z systemów AI wyłącznie w celach osobistych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą, rolniczą ani inną działalnością regulowaną przez prawo.

Unijny AI Act

Unijny Akt o sztucznej inteligencji wszedł w życie 1 sierpnia 2024 roku, z pewnymi wyjątkami. W lutym 2025 roku zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące systemów AI zakazanych na terenie Unii Europejskiej.

Państwa członkowskie miały czas do 2 sierpnia 2025 roku na powołanie organów nadzoru rynku. AI Act zacznie w pełni obowiązywać w 2027 roku.

Nowela dotycząca usług turystycznych

Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wprowadza mechanizm umożliwiający zaproponowanie podróżnemu przez organizatora turystyki vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, czyli w okresie do dwóch lat od dnia przyjęcia vouchera. Propozycja związana jest z wybuchem konfliktu zbrojnego w Iranie, który zakłócił realizację umów dotyczących imprez turystycznych w krajach Bliskiego Wschodu.

Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu.

Zgodnie z nowelą wartość vouchera nie może być niższa niż kwota, którą klient wcześniej wpłacił za wycieczkę. Przyjęcie vouchera nie spowoduje rozwiązania umowy z organizatorem turystyki, dlatego środki wpłacone przez klientów będą podlegały ochronie przed niewypłacalnością organizatora turystyki.

- To rozwiązanie rozsądne, techniczne i poparte ponad politycznymi podziałami. W państwie odpowiedzialnym trzeba umieć reagować na kryzysy tak, aby chronić zarówno konsumentów, jak i polskie przedsiębiorstwa – ocenił prezydent, cytowany przez KPRP.

Źródło: PAP
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Tagi:
Sztuczna inteligencjaAIKarol NawrockiPrezydent RP
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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