AI i imprezy turystyczne. To podpisał prezydent
O podpisaniu ustawy regulującej rynek sztucznej inteligencji w Polsce poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Jej przepisy zakładają utworzenie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
Komisja skontroluje systemy AI
Nowy organ będzie mógł wszczynać kontrole w firmach i sprawdzać, czy wykorzystywane przez nie technologie oparte na sztucznej inteligencji spełniają wymogi wynikające z przepisów.
Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego ustawa oznacza "przede wszystkim uporządkowanie nadzoru nad AI w Polsce".
Ustawa zyskała szerokie poparcie w parlamencie. Sztuczna inteligencja może stać się ważnym narzędziem dla polskiej gospodarki, nauki i administracji. Nie możemy jednak ignorować zagrożeń: kradzieży tożsamości, fałszowania wizerunku, deepfake'ów czy wykorzystywania technologii do krzywdzenia dzieci i młodzieży - wyjaśnił prezydent, cytowany w komunikacie KPRP.
Nawrocki podkreślił również, że Polska "nie może wybierać między rozwojem a bezpieczeństwem". Jak dodał, państwo powinno wspierać innowacje, jednak technologia musi służyć człowiekowi, a nie człowiek technologii.
Skargi na działanie sztucznej inteligencji
Do Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji będzie można składać indywidualne skargi dotyczące działania systemów AI.
Komisja ma także wydawać zezwolenia dotyczące systemów wysokiego ryzyka, wykorzystywanych między innymi w kształceniu, infrastrukturze krytycznej, zatrudnianiu pracowników i zarządzaniu migracją.
Nowy organ będzie mógł nakładać kary oraz wycofywać z rynku systemy niezgodne z unijnym Aktem o sztucznej inteligencji.
Do zadań komisji będzie należało także tworzenie tak zwanych piaskownic regulacyjnych. Mają one umożliwiać przedsiębiorstwom testowanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących AI w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach.
Zgodnie z ustawą co najmniej jedna piaskownica regulacyjna powinna powstać do 2 sierpnia 2026 roku.
Wyjątki przewidziane w ustawie
Przepisom nie będą podlegały sprawy związane z bezpieczeństwem narodowym, w tym działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.
Regulacje nie będą także stosowane wobec osób fizycznych korzystających z systemów AI wyłącznie w celach osobistych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą, rolniczą ani inną działalnością regulowaną przez prawo.
Unijny AI Act
Unijny Akt o sztucznej inteligencji wszedł w życie 1 sierpnia 2024 roku, z pewnymi wyjątkami. W lutym 2025 roku zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące systemów AI zakazanych na terenie Unii Europejskiej.
Państwa członkowskie miały czas do 2 sierpnia 2025 roku na powołanie organów nadzoru rynku. AI Act zacznie w pełni obowiązywać w 2027 roku.
Nowela dotycząca usług turystycznych
Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wprowadza mechanizm umożliwiający zaproponowanie podróżnemu przez organizatora turystyki vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, czyli w okresie do dwóch lat od dnia przyjęcia vouchera. Propozycja związana jest z wybuchem konfliktu zbrojnego w Iranie, który zakłócił realizację umów dotyczących imprez turystycznych w krajach Bliskiego Wschodu.
Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu.
Zgodnie z nowelą wartość vouchera nie może być niższa niż kwota, którą klient wcześniej wpłacił za wycieczkę. Przyjęcie vouchera nie spowoduje rozwiązania umowy z organizatorem turystyki, dlatego środki wpłacone przez klientów będą podlegały ochronie przed niewypłacalnością organizatora turystyki.
- To rozwiązanie rozsądne, techniczne i poparte ponad politycznymi podziałami. W państwie odpowiedzialnym trzeba umieć reagować na kryzysy tak, aby chronić zarówno konsumentów, jak i polskie przedsiębiorstwa – ocenił prezydent, cytowany przez KPRP.