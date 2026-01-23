Branża pod ścianą. "Być albo nie być"

Trump o energii dla sztucznej inteligencji, o Zielonym Ładzie i cenach energii Źródło: TVN24

Jak wskazują analitycy Deutsche Bank, nadchodzące miesiące będą "być albo nie być" dla firm, których jedynym modelem biznesowym jest sprzedaż modeli AI. W ich ocenie OpenAI jest "szczególnie mocno rozciągnięte" i najbardziej narażone na ryzyko, ponieważ nie znalazło jeszcze skutecznego modelu biznesowego, który pokryłby "spalanie gotówki" - około 9 miliardów dolarów w ubiegłym roku i prawdopodobnie 17 miliardów w tym roku.

Analitycy banku Adrian Cox i Stefan Abrudan zwracają uwagę, że spośród około 800 milionów użytkowników tygodniowo "tylko niewielka część" faktycznie płaci za usługi.

Rosnące koszty i ogromne inwestycje

Jednocześnie OpenAI zobowiązało się do realizacji projektów centrów danych o łącznej wartości około 1,4 biliona dolarów. Według wpisu na blogu dyrektor finansowej spółki Sarah Friar przychody firmy przekroczyły w ubiegłym roku 20 miliardów dolarów, wobec 6 miliardów dolarów w 2024 roku.

Rynek spodziewa się debiutu giełdowego spółki pod koniec tego roku lub na początku 2027 roku. Dzięki umowom z firmami takimi jak Nvidia i Microsoft oraz pozyskanemu kapitałowi, możliwa wycena OpenAI sięga nawet 500 miliardów dolarów. Pod koniec ubiegłego roku spółka pozyskała 22,5 miliarda dolarów od SoftBank, obok wcześniej zadeklarowanych 40 miliardów dolarów.

Presja przed debiutem giełdowym

Analitycy Deutsche Banku oceniają, że przewaga konkurencyjna OpenAI jest "relatywnie płytka" w porównaniu z większymi rywalami, którzy finansują rozwój AI dzięki stabilnym fundamentom biznesowym w innych obszarach. Ich zdaniem "droga do sukcesu staje się coraz węższa".

Presję zwiększa fakt, że w styczniu Apple zdecydowało się zasilać swoje produkty AI technologią Google. Kilka dni później OpenAI ogłosiło, że wkrótce rozpocznie testy reklam w ChatGPT - to rozwiązanie, które założyciel spółki Sam Altman w 2024 roku określał jako "ostateczność" w modelu biznesowym.

Konkurencja i sceptycyzm analityków

Na rynku coraz głośniej mówi się także o możliwym debiucie giełdowym konkurencyjnej spółki Anthropic, założonej przez byłych pracowników OpenAI - być może jeszcze w tym roku. Firmy z sektora korzystają, jak wskazują analitycy, z przychylnych trendów regulacyjnych, zwłaszcza poprzez coraz głębsze zaangażowanie w projekty rządowe i inicjatywy suwerennej AI.

Część obserwatorów rynku spodziewa się łagodniejszego podejścia do stóp procentowych ze strony Rezerwy Federalnej, co - mimo obaw o bańkę - mogłoby dodatkowo przyspieszyć finansowanie generatywnej AI, jak zauważa S&P Global.

Analitycy Deutsche Banku pozostają jednak sceptyczni. Ich zdaniem "niemal niemożliwe okaże się, aby mniejsze niezależne firmy były w stanie udźwignąć gwałtownie rosnące koszty mocy obliczeniowych potrzebnych do trenowania modeli".

