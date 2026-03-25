Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Pokazali autorski chip. Akcje poszybowały

Prof. Przegalińska: sztuczna inteligencja to technologia, która może wnioskować
Brytyjska spółka technologiczna Arm Holdings zaskoczyła rynek zapowiedzią własnego układu scalonego. Firma prognozuje, że nowy chip wygeneruje do 2031 roku 15 miliardów dolarów przychodu, a kurs akcji podskoczył o 15 procent - informuje CNBC.

Arm zaprezentował swój pierwszy autorski chip - AGI CPU - podczas wydarzenia w San Francisco. Układ został zaprojektowany z myślą o sztucznej inteligencji i centrach danych, gdzie popyt na procesory rośnie wraz z rozwojem tzw. agentowej AI.

Jak poinformował prezes Rene Haas, nowy produkt ma przynieść 15 mld dolarów przychodu do 2031 roku. Całkowite roczne wpływy firmy mają być na poziomie 25 mld dolarów, a zysk na akcję - 9 dolarów. To sześciokrotnie więcej niż 4 mld dolarów rocznego przychodu osiągnięte w 2025 roku.

Arm wchodzi w konkurencję z własnymi klientami

Dotychczas model biznesowy Arm opierał się na licencjonowaniu architektury innym firmom i pobieraniu opłat za każdy wyprodukowany procesor. Nowy kierunek oznacza jednak bezpośrednią konkurencję z dotychczasowymi partnerami, takimi jak Amazon, Microsoft, Nvidia czy Google.

Analitycy Citi ocenili, że to "najbardziej znacząca zmiana w historii spółki". Jak wskazali, rynek został pozytywnie zaskoczony skalą projektu, wsparciem dużych firm oraz ambitnymi prognozami finansowymi. "Prognozy Arm są znacznie wyższe niż nawet najwyższe wcześniejsze szacunki" - podkreślili.

Źródło: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

Wsparcie gigantów i ogromny rynek

Pierwszym oficjalnym klientem nowego układu została Meta, która rozwija centra danych i planuje w tym roku wydatki kapitałowe na AI na poziomie 135 mld dolarów. Wśród pierwszych klientów znajdują się także OpenAI, Cloudflare oraz SAP.

Szef działu AI w chmurze Arm Mohamed Awad powiedział w rozmowie z CNBC: - To rynek wart bilion dolarów i widzimy, że nasi partnerzy zaczynają rozumieć i dostrzegać, że to jest w rzeczywistości korzystne dla całej branży.

Nowy model i większe zyski

Dyrektor finansowy Jason Child poinformował, że nowy chip sprzedawany jest przy marży brutto na poziomie około 50 proc., a jego cena ma być konkurencyjna wobec rozwiązań tworzonych wewnętrznie przez największe firmy technologiczne.

- To rozszerza nasz rynek o klientów, którzy nie byli zainteresowani modelem IP, daje naszym obecnym klientom wybór, a dla Arm tworzy znacznie większą możliwość osiągania zysków - powiedział Child.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaBig techArm
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Fiskus dzwoni, eksperci ostrzegają. "Są potem wykorzystywane przeciwko nim"
Dla firm

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

