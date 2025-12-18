Stopy procentowe w strefie euro. Jest nowa decyzja

Logo TVN24
Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie - poinformowano w komunikacie po czwartkowym posiedzeniu. Jednocześnie EBC zrewidował w górę prognozę inflacji na 2026 rok, głównie z powodu wolniejszego niż wcześniej oczekiwano tempa spadku dynamiki cen usług.

Decyzja była zgodna z oczekiwaniami ankietowanych przez agencję Bloomberg. Podczas poprzednich trzech posiedzeń EBC pozostawił stopy proc. bez zmian. W tym cyklu łagodzenia polityki monetarnej stopa depozytowa została obniżona o 175 pb.

EBC zadecydował w sprawie stóp

"Rada Prezesów postanowiła dziś pozostawić trzy podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Jej aktualna ocena ponownie potwierdza, że inflacja powinna się ustabilizować na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie. (...) Stopy procentowe depozytu w banku centralnym, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionych poziomach, odpowiednio: 2,00 proc., 2,15 proc. i 2,40 proc." - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

"Rada Prezesów EBC jest zdeterminowana w dążeniu do tego, by inflacja ustabilizowała się na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie. Rada Prezesów będzie ustalać odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej na podstawie danych i na bieżąco, z posiedzenia na posiedzenie. W szczególności decyzje Rady Prezesów dotyczące stóp procentowych będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji i odnośnych czynników ryzyka, w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, a także dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów nie deklaruje z góry określonej ścieżki stóp" - dodano.

Prognozy makroekonomiczne w UE

EBC podał najnowsze prognozy makroekonomiczne.

"Nowe projekcje ekspertów Eurosystemu pokazują, że inflacja ogółem wyniesie średnio 2,1 proc. w 2025, 1,9 proc. w 2026, 1,8 proc. w 2027 i 2,0 proc. w 2028. Inflacja z wyłączeniem cen energii i żywności według projekcji ekspertów wyniesie średnio 2,4 proc. w 2025, 2,2 proc. w 2026, 1,9 proc. w 2027 i 2,0 proc. w 2028. Inflację na 2026 zrewidowano w górę, głównie dlatego, że eksperci obecnie przewidują wolniejsze tempo spadku inflacji cen usług. Oczekuje się, że wzrost gospodarczy będzie silniejszy niż we wrześniowych projekcjach, głównie pod wpływem popytu wewnętrznego. Wzrost gospodarczy na 2025 został zrewidowany w górę, do 1,4 proc., na 2026 – do 1,2 proc., a na 2027 – do 1,4 proc. W 2028 ma pozostać na poziomie 1,4 proc." - podano w komunikacie.

EBC podkreślił, że jest gotów zareagować w przypadku zmiany warunków makro.

"Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, by doprowadzić do ustabilizowania się inflacji na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji, który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, niekontrolowanej dynamice rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat w zakresie utrzymania stabilności cen" – podano.

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Stopy procentoweEuropejski bank centralny
