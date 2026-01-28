Ropa drożeje do najwyższych poziomów od 4 miesięcy

Trump: mamy mnóstwo okrętów płynących w stronę Iranu, tak na wszelki wypadek

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na III kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 62,78 USD, wyżej o 0,63 proc. Brent na ICE na III jest wyceniana po 67,96 USD za baryłkę, w górę o 0,58 proc.

Trump: mam nadzieję, że pójdą na układ

Ceny ropy rosną, powiększając zwyżki ponad 4-miesięczne maksima w reakcji na groźby Stanów Zjednoczonych wobec Iranu po tym, jak we wtorek prezydent USA Donald Trump podał, że kolejna armada płynie w kierunku Iranu.

O kolejnych amerykańskich okrętach zmierzających na Bliski Wschód prezydent USA poinformował w przemówieniu w Clive w stanie Iowa.

- A propos, kolejna piękna armada płynie właśnie w kierunku Iranu. Mam nadzieję, że pójdą na układ. Mam nadzieję, że pójdą na układ. Powinni byli zawrzeć układ za pierwszym razem - powiedział Donald Trump.

Prezydent USA już wcześniej informował o przesunięciu jednej "armady" w region Bliskiego Wschodu - grupy uderzeniowej lotniskowca USS Abraham Lincoln. Już wcześniej wskazywał, że okręty zostały skierowane do regionu, by dać mu opcje uderzenia na Iran, choć zaznaczał, że woli rozwiązanie dyplomatyczne.

"Wiele razy dzwonili"

- Oni chcą zawrzeć porozumienie. Wiem o tym. Wiele razy dzwonili. Chcą rozmawiać - twierdził prezydent USA.

Irańczycy zadeklarowali gotowość do rozmów, ale nie zasygnalizowali gotowości do zaakceptowania tych warunków - pisze portal Axios.

Wg władz USA potencjalna umowa musiałaby obejmować pozbycie się przez Iran całego wzbogaconego uranu, ograniczenie irańskich zapasów pocisków rakietowych dalekiego zasięgu, zmianę polityki dotyczącej wspierania podmiotów proxy w regionie oraz zakaz niezależnego wzbogacania uranu w tym kraju.

Inny czynnik wzrostowy

Oprócz obaw o eskalację konfliktu USA-Iran, która mogłaby skutkować zakłóceniami w dostawach irańskiej ropy, również słaby kurs USD wobec innych walut napędza wzrosty cen surowca.

- Wyprzedaż dolara USA napędza zwyżki cen ropy, a do tego dochodzą oczywiście obawy dotyczące Iranu - wymienia Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Groep NV.

