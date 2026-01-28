Logo TVN24
Ropa drożeje do najwyższych poziomów od 4 miesięcy

Łukasz Kijek opowiadał o tym, jak wydobywana jest ropa naftowa
Trump: mamy mnóstwo okrętów płynących w stronę Iranu, tak na wszelki wypadek
Ceny ropy naftowej osiągnęły najwyższe poziomy od czterech miesięcy i nadal rosną. W środę notowania surowca kontynuują zwyżkę. Inwestorzy uważnie śledzą kolejne groźby ze strony USA wobec Iranu, co podtrzymuje napięcie na rynku - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na III kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 62,78 USD, wyżej o 0,63 proc. Brent na ICE na III jest wyceniana po 67,96 USD za baryłkę, w górę o 0,58 proc.

Trump: mam nadzieję, że pójdą na układ

Ceny ropy rosną, powiększając zwyżki ponad 4-miesięczne maksima w reakcji na groźby Stanów Zjednoczonych wobec Iranu po tym, jak we wtorek prezydent USA Donald Trump podał, że kolejna armada płynie w kierunku Iranu.

Media: w protestach w Iranie mogło zginąć ponad 36 tysięcy osób
Dowiedz się więcej:

Media: w protestach w Iranie mogło zginąć ponad 36 tysięcy osób

TVN24

O kolejnych amerykańskich okrętach zmierzających na Bliski Wschód prezydent USA poinformował w przemówieniu w Clive w stanie Iowa.

- A propos, kolejna piękna armada płynie właśnie w kierunku Iranu. Mam nadzieję, że pójdą na układ. Mam nadzieję, że pójdą na układ. Powinni byli zawrzeć układ za pierwszym razem - powiedział Donald Trump.

Prezydent USA już wcześniej informował o przesunięciu jednej "armady" w region Bliskiego Wschodu - grupy uderzeniowej lotniskowca USS Abraham Lincoln. Już wcześniej wskazywał, że okręty zostały skierowane do regionu, by dać mu opcje uderzenia na Iran, choć zaznaczał, że woli rozwiązanie dyplomatyczne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Kolejna amerykańska armada płynie w kierunku Iranu. "Mam nadzieję, że pójdą na układ"
TVN24
USS Abraham Lincoln
Trump: mamy koło Iranu dużą armadę
TVN24
Ali Chamenei
USA gromadzą siły na Bliskim Wschodzie. Przywódca Iranu zamieszkał w schronie
TVN24

"Wiele razy dzwonili"

- Oni chcą zawrzeć porozumienie. Wiem o tym. Wiele razy dzwonili. Chcą rozmawiać - twierdził prezydent USA.

Irańczycy zadeklarowali gotowość do rozmów, ale nie zasygnalizowali gotowości do zaakceptowania tych warunków - pisze portal Axios.

Wg władz USA potencjalna umowa musiałaby obejmować pozbycie się przez Iran całego wzbogaconego uranu, ograniczenie irańskich zapasów pocisków rakietowych dalekiego zasięgu, zmianę polityki dotyczącej wspierania podmiotów proxy w regionie oraz zakaz niezależnego wzbogacania uranu w tym kraju.

Inny czynnik wzrostowy

Oprócz obaw o eskalację konfliktu USA-Iran, która mogłaby skutkować zakłóceniami w dostawach irańskiej ropy, również słaby kurs USD wobec innych walut napędza wzrosty cen surowca.

- Wyprzedaż dolara USA napędza zwyżki cen ropy, a do tego dochodzą oczywiście obawy dotyczące Iranu - wymienia Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Groep NV. 

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica