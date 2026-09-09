Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Ropa znów przekroczyła cenową barierę. Ostatnio tak było w lipcu

|
ropa naftowa
Amerykańskie uderzenie w irański tankowiec (08.09)
Źródło wideo: Reuters, U.S. Central Command
Źródło zdj. gł.: Ded Pixto/AdobeStock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Cena ropy Brent - traktowanej jako punkt odniesienia na rynku surowca - przekroczyła w środę 100 dolarów za baryłkę, po raz pierwszy od 24 lipca. Nasilający się konflikt na Bliskim Wschodzie podsyca obawy o dostawy produktu.

Około godz. 8.20 czasu polskiego ceny kontraktów terminowych na ropę Brent wzrosły do 100,07 dolarów za baryłkę, dwie godziny później nieznacznie spadły, do 99,74 dolarów.

Z kolei amerykańska WTI ok. 10.30 czasu polskiego drożała o 1,2 proc. do 94,20 dolarów za baryłkę.

Ataki zakłócają transport

Ceny Brent wzrosły o jedną czwartą od początku ubiegłego miesiąca, ponieważ maleją szanse na rychłe zakończenie wojny między USA i Izraelem a Iranem, trwającej już sześć miesięcy. W tym tygodniu ataki wspieranych przez Teheran jemeńskich bojowników Huti na saudyjskie obiekty energetyczne spowodowały pożary instalacji naftowych.

Działania Huti mogą zagrozić transportowi ropy przez Morze Czerwone - kluczowej alternatywy dla sparaliżowanej od 28 lutego cieśniny Ormuz.

W tygodniu przed 30 sierpnia, kiedy USA i Iran wznowiły walki, przez Ormuz przepływało ok. 8-9 mln baryłek dziennie, jak podał główny ekonomista Rystad Energy Claudio Galimberti. W ostatnim czasie wolumen spadł poniżej 2 mln baryłek dziennie.

Prognozy dla rynku ropy

Coraz więcej banków, w tym Goldman Sachs, Bank of America i HSBC, podnosi swoje prognozy cen ropy. Producenci spoza OPEC - w tym USA, Kanada i Gujana - zwiększyli wydobycie surowca.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna stwierdziła jednak w zeszłym miesiącu, że spodziewa się, że globalna podaż ropy spadnie w tym roku o 4,3 mln baryłek dziennie, czyli o ok. 4 proc.

Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
Ropa naftowaKonflikt na Bliskim Wschodzie
Zobacz także:
shutterstock_2389970273
"Głęboko wierzymy, że AI może zabić wszystkich ludzi"
Tech
Narodowy Bank Polski, NBP
Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp
Pieniądze
Szanghaj, Chiny
Służby USA ostrzegają. "Agresywne działania" chińskich firm
Tech
Opóźnienia na lotnisku Londyn Luton
Awaria na lotniskach. Operator podał przyczynę
Ze świata
shutterstock_2757604319
Media: Polacy i Węgrzy inaczej traktowani przez USA. Ruszyły procedury
Ze świata
Donald Trump
Trump uderza w sąsiada. Jest decyzja
Ze świata
lotto shutterstock_2243440457
Nikt nie trafił szóstki. Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Wysoka wygrana w Polsce. Kumulacji w Eurojackpot nie udało się rozbić
Z kraju
pap_20260902_0QS
Jest najlepiej zarabiającym politykiem na świecie. I czeka go podwyżka
Ze świata
shutterstock_2512036171
Sankcje na irańskie linie lotnicze. "Niech to będzie ostrzeżeniem"
Ze świata
shutterstock_2599808785
Dane o HIV i orientacji. Platforma udostępniała wrażliwe informacje
Tech
smartphone, smartfon, telefon
SMS o naruszeniu danych medycznych. Co zrobić po jego otrzymaniu
Tech
Minister spraw zagranicznych Izraela Gidon Sa'ar
Izrael zamyka brytyjski konsulat. To reakcja na zapowiedź z Londynu
Ze świata
holandia pociagi shutterstock_2752070923
Wielki strajk transportu publicznego. Będzie można dojechać tylko w jedno miejsce
Ze świata
Izrael rozbudowuje osiedla na Zachodnim Brzegu
Nie będzie importu towarów z Zachodniego Brzegu? Jest poparcie Polski
Ze świata
shutterstock_2435860909
Huawei przed sądem w USA. Chodzi o interesy w Iranie
Tech
Andrej Babisz
Bruksela zamraża fundusze dla Czech. Chodzi o interesy premiera
Ze świata
pieniadze komputer shutterstock_2605179809 (1)
Osobiste Konta Inwestycyjne w liczbach. Kto zdecyduje się na nowy program?
Pieniądze
Donald Tusk
"Machina rozliczeń ruszyła". Tusk o projekcie ustawy o rynku kryptowalut
Z kraju
OpenAI
AI coraz bardziej samodzielna. OpenAI i badacze ostrzegają
Tech
Chińskie auta czekają na transport
Chińskie auta coraz mocniejsze w Europie. Eksport gwałtownie przyspieszył
Moto
Odebrała paczkę, została oszukana (zdj. ilustracyjne)
Cła na tanie paczki przynoszą efekty. Chińskie platformy w odwrocie
Z kraju
Władysław Kosiniak-Kamysz
Ważna zapowiedź MON dla uczniów klas wojskowych
Z kraju
Emmanuel Macron
Bruksela szykuje zmiany dla dzieci. Macron chce zakazu w całej UE
Tech
serwer serwery praca pracownik inzynier serwerownia S shutterstock_574000213
Europejski rywal OpenAI rośnie w siłę. Wśród inwestorów jest Samsung
Tech
ropa
Nie tylko cieśnina Ormuz. Co dzisiaj kształtuje ceny ropy?
Rynki
Karol Nawrocki
Prezydent złożył drugi projekt ustawy o rynku kryptowalut
Z kraju
samochody elektryczne
Kierowcy nie chcą zakazu aut spalinowych w Europie
Moto
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Ile zapłacą firmy za podwyżkę płacy minimalnej? Resort podał liczby
Pieniądze
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Sprzedaż mieszkań rośnie o połowę. Kupujący obawiają się skoku cen
Nieruchomości
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica