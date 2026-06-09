Rynki Bitcoin traci swój blask. Co dalej z rynkiem kryptowalut Oprac. Paulina Karpińska |

Szef KNF o inwestowaniu w kryptowaluty Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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Największa kryptowaluta świata straciła w 2026 r. około 27 proc. swojej wartości i jest obecnie o ok. 50 proc. poniżej historycznego maksimum. Mimo tej przeceny inwestorzy nie wycofują się z rynku - wyjaśnia CNBC.

Kłopoty bitcoina zbiegły się w czasie z rosnącym entuzjazmem rynku wobec akcji spółek z branży sztucznej inteligencji oraz serią nadchodzących, głośnych debiutów giełdowych, takich jak SpaceX, które odciągnęły kapitał od największej kryptowaluty świata.

"Poziom psychologiczny" bitcoina przebity

Straty sprawiły, że cena bitcoina oscyluje w pobliżu 60 tysięcy dolarów, co analitycy techniczni uważają za "poziom psychologiczny" - okrągłą liczbę, która sprawia, że inwestorzy wstrzymują się przed przekroczeniem tej granicy. Przełamanie poziomów psychologicznych może prowadzić do intensyfikacji sprzedaży. Jednak testowanie takich poziomów może również przyciągnąć łowców okazji próbujących przewidzieć moment następnego wzrostu.

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Niedawna sprzedaż bitcoina przez spółkę posiadającą znaczące rezerwy tej kryptowaluty - pierwsza od lat - wywołała niepokój inwestorów na rynku. Jednocześnie jeden z ekspertów wskazuje, że możliwe jest odbicie notowań.

- W obliczu narastających narracji o AI podważających zaufanie do tradycyjnych systemów, bitcoin pozostaje najpewniejszym pieniądzem, a odporność jego architektury opartej na proof of work została potwierdzona – powiedział Tom Lee, szef badań FundStrat i przewodniczący BitMine.

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Perspektywy dla rynku bitcoina

Osiem miesięcy niepokoju od czasu ostatniego rekordowego wzrostu wartości bitcoina skłoniło niektórych inwestorów do sprzedaży swoich aktywów, podczas gdy inni ponownie analizują rolę, jaką kryptowaluty mogą odgrywać w portfelu. Według danych Farside Investors, które cytuje CNN, flagowy fundusz ETF na bitcoina firmy BlackRock odnotował codzienne odpływy netto w każdej sesji handlowej od 15 maja do 3 czerwca.

Bitcoin odnotował wzrost na początku wojny z Iranem pod koniec lutego, co skłoniło analityków do zastanowienia się, czy odzyska on status cyfrowego złota, czy też będzie zabezpieczeniem przed niepewnością. Jednak od tamtej pory kryptowaluta straciła te zyski.

Bitcoin wciąż nie odzyskał równowagi po gwałtownym krachu z 10 października, który spowodował straty warte miliardy dolarów. Od tego czasu bitcoin nie odrobił strat, podczas gdy inne aktywa, takie jak akcje i złoto, odnotowały lepsze wyniki.

Według danych CoinGlass zebranych przez Bitwise Asset Management, na początku miesiąca w ciągu pięciu dni zlikwidowano długie pozycje na bitcoinie o wartości niemal 2,5 miliarda dolarów.

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