Londyn wypadł z czołówki, Warszawa wysoko

W trzecim kwartale 2025 r. liczba debiutów giełdowych w Europie wzrosła do 15, a ich wartość sięgnęła 2,3 mld euro.

Największą transakcją była oferta Swiss Marketplace Group AG na giełdzie w Zurychu o wartości 967 mln euro. Wysoką aktywność odnotowano również w Szwecji, Hiszpanii i Niemczech. Według PIE wzrost wartości ofert to pozytywny sygnał odbudowy zaufania inwestorów na europejskich rynkach kapitałowych.

Europejski rynek IPO podatny na geopolitykę

Najwięcej debiutów przypadło na sektory nieruchomości, hotelarstwa i budownictwa, przy czym sektor finansowy nabiera tempa, a technologiczny nadal dominuje pod względem wartości pozyskanych środków. Pomimo oznak poprawy, rynek IPO w Europie wciąż napotyka istotne bariery, takie jak napięcia geopolityczne i niepewność gospodarcza. W Wielkiej Brytanii i Irlandii rynek IPO wciąż pozostaje w fazie wyczekiwania. Choć od początku roku widać umiarkowany wzrost i poprawę nastrojów, część spółek nadal odkłada swoje debiuty z powodu słabego popytu i ostrożności inwestorów. London Stock Exchange w trzecim kwartale 2025 r. spadła na 23. miejsce wśród światowych rynków IPO. Wartość ofert publicznych na LSE w 2025 r. spadła o 69 proc. do ok. 248 mln dolarów – najniżej od ponad 35 lat. Polska giełda uplasowała się na 18. miejscu, z łączną wartością IPO sięgającą ok. 490 mln dolarów. Wyprzedziła nie tylko Londyn, ale też m.in. Włochy i Niemcy.

IPO filarem dla gospodarek UE w przyszłości

PIE wskazuje, że choć europejskie rynki kapitałowe ożywiają się, tempo to nadal nie pozwala im dogonić Stanów Zjednoczonych. Eksperci podkreślają, że dla zwiększenia konkurencyjności gospodarczej Europy kluczowe jest wzmocnienie rynku kapitałowego – zwłaszcza poprzez ułatwienie notowań, obniżenie kosztów wejścia dla MŚP i większe zaangażowanie inwestorów indywidualnych. Jak przypomniał PIE, Europejski Bank Centralny zwraca uwagę, że spółki po debiucie giełdowym notują wyraźny wzrost produktywności oraz większą skłonność do inwestowania w innowacje, co czyni rozwój rynku IPO jednym z filarów przyszłego wzrostu gospodarczego UE

