Złoty traci po atakach na Iran

Potwierdzenie zgonu Alego Chameneiego oraz odwetowe ataki Iranu na cele USA i Izraela wywołały ucieczkę inwestorów w kierunku walut uznawanych za "bezpieczne przystanie". Jak radzi sobie złoty? Traci do wszystkich głównych walut.

Polska waluta w poniedziałek rano osłabiła się do euro, dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego i brytyjskiego funta.

Osłabienie po ataku na Iran

W poniedziałek ok. godz. 7.15 złoty osłabił się o 0,13 proc. do euro, które było wyceniane na 4,23 zł. Kurs polskiej waluty w stosunku do dolara, który kosztował 3,59 zł, osłabił się o 0,65 proc. Z kolei do franka szwajcarskiego polska waluta traciła 0,55 proc. - frank kosztował 4,67 zł. Do funta brytyjskiego polska waluta osłabiła się o 0,09 proc. i był on wyceniany na 4,82 zł.

W piątek ok. godz. 17.10 za euro płacono 4,22 zł, za dolara 3,57 zł, za franka szwajcarskiego 4,65 zł, a za funta brytyjskiego 4,80 zł.

Rynki reagują na atak na Iran i wstrzymany ruch w cieśninie Ormuz

Rynki reagują na atak na Iran i wstrzymany ruch w cieśninie Ormuz

Mieli zhakować irańską telewizję publiczną i pokazać Trumpa

Mieli zhakować irańską telewizję publiczną i pokazać Trumpa

Ze świata

Atak na Iran rozpoczął się w sobotę rano. Zaatakowana została siedziba najwyższego przywódcy w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe. Władze Iranu potwierdziły w niedzielę śmierć najwyższego przywódcy kraju Alego Chameneiego, dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Mohammada Pakpura i wpływowego doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego.

Iran odpowiedział atakiem na Izrael oraz cele militarne USA w państwach Zatoki Perskiej.

