Kurs bitcoina spada. Inwestorzy uciekają od ryzyka

Glapiński o bitcoinach Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek bitcoin tracił ponad 5 proc., schodząc do poziomu 62 964,64 dol. Presja sprzedażowa była związana z rosnącą niepewnością wokół polityki celnej oraz sytuacji międzynarodowej.

Niestabilność Bitcoina

W kolejnych godzinach notowania częściowo odrobiły straty. Około godz. 5.58 czasu wschodnioamerykańskiego kurs był niższy o 1,5 proc. i wynosił 63 290 dol.

- Spadek bitcoina wygląda mniej jak szok specyficzny dla rynku kryptowalut, a bardziej jak klasyczny reset nastrojów wobec ryzyka - ocenił Christopher Hamilton, dyrektor ds. rozwiązań inwestycyjnych dla klientów w regionie Azji i Pacyfiku z wyłączeniem Japonii w Invesco.

Jak dodał, gwałtowna przecena jest prawdopodobnie odzwierciedleniem "taktycznego ograniczania ryzyka", a nie trwałego odwrotu od rynku.

Napięcia wokół Iranu

W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że zdecyduje "prawdopodobnie w ciągu najbliższych 10 dni", czy rozpocząć uderzenie na Iran w związku z jego sprzeciwem wobec nowego porozumienia nuklearnego.

Od tego czasu napięcia wzrosły, a Waszyngton kontynuuje rozmieszczanie zasobów wojskowych na Bliskim Wschodzie.

Bitcoin znajduje się w trendzie spadkowym od października ubiegłego roku, kiedy przekroczył poziom 125 tys. dolarów. Od początku roku kryptowaluta straciła 27 proc., a od październikowego szczytu - 50 proc.

- Kluczowe jest to, że bitcoin pozostaje bardzo wrażliwy na globalne warunki płynności. Jeśli rynki uznają, że polityka handlowa zaostrza warunki finansowe, kryptowaluty odczują to jako pierwsze - powiedział Billy Leung, strateg inwestycyjny w Global X Australia.

We wtorek traciły także inne aktywa. Cena złota spot spadła o około 1,1 proc. do 5 172 dol. za uncję. Ether, druga co do popularności kryptowaluta, zniżkował o 1,6 proc., do poziomu 1 826 dol.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Jan Sowa/ams