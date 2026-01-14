Rośnie liczba ofiar po protestach w Iranie. "Śmierć dyktatorowi" - krzyczą demonstrujący na pogrzebach zabitych Źródło: TVN24

Ceny ropy naftowej są na plusach, zwyżkując w środę piątą sesję z rzędu. Inwestorzy obawiają się o zakłócenia w dostawach z Iranu wobec krwawo tłumionych przez władze masowych protestów, a także gróźb USA pod adresem Teheranu.

Wzrosty na rynku ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate zwyżkuje o 1,18 proc. do 61,87 dol. Cena Brent rośnie o 1,12 proc. do 66,20 dol. za baryłkę.

Cena ropy typu Brent wzrosła o 9 proc. podczas poprzednich czterech sesji.

Agencja Reutera poinformowała, że do środy wieczorem część personelu otrzymała polecenie opuszczenia amerykańskiej bazy lotniczej Al Udeid w Katarze. W zeszłym roku obiekt ten był celem odwetowych nalotów Iranu. To największa baza wojskowa USA w regionie.

Teheran ostrzegł sojuszników USA na Bliskim Wschodzie, że jeśli Waszyngton zaatakuje Iran, w odpowiedzi Teheran zbombarduje bazy amerykańskie na ich terytorium.

Trump wzywa do kontynuowania protestów

Prezydent USA Donald Trump wezwał Irańczyków do kontynuowania protestów przeciwko rządom Najwyższego Przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego i zapowiedział, że podejmie odpowiednie działania, gdy tylko dowie się, ilu demonstrantów zginęło.

Trump zasugerował, że jego kolejny krok będzie zależał od posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

"Washington Post" podał, powołując się na źródła, że Rada zebrała się we wtorek bez Trumpa, aby przygotować opcje dla prezydenta.

Trump podpala Iran, Ukraina wali dronami w ruskie tankowce, choć te z Kazachstanu transportują ropę do Europy... #Ropa drożeje od dołka o 10 proc. i piąty dzień z rzędu - najdłuższa seria od roku. Jak ktoś chce "Black Swan" to jest nim "czarne złoto", jeśli wymknęłoby się to… pic.twitter.com/3zBIhhLHME — Daniel Kostecki, CAI (@Dan_Kostecki) January 14, 2026 Rozwiń

Obawy na rynkach

Rynki obserwują niepokoje w Iranie i oceniają możliwość interwencji USA, która może zagrozić dziennemu wydobyciu ropy w tym kraju wynoszącemu około 3,3 miliona baryłek.

"Protesty w Iranie grożą zaostrzeniem globalnych bilansów ropy naftowej przez krótkoterminowe spadki dostaw, ale przede wszystkim przez rosnącą premię za ryzyko geopolityczne" - napisali w raporcie analitycy Citigroup, podnosząc prognozę dla ropy Brent na najbliższe trzy miesiące do 70 dolarów za baryłkę.

- Jesteśmy w okresie niestabilności geopolitycznej i potencjalnych zakłóceń w dostawach. Protesty w Iranie są postrzegane jako potencjalne zagrożenie dla reżimu. To poważna sprawa, a prawdopodobieństwo ataku ze strony USA jest wysokie - powiedział Jorge Montepeque, dyrektor zarządzający Onyx Capital Group.

