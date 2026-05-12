Inflacja w USA. "Powyżej oczekiwań"

Ogólny wskaźnik cen (CPI) wzrósł o 3,8 proc. w okresie 12 miesięcy do kwietnia, po wzroście o 3,3 proc. w 12 miesiącach do marca - podał amerykański Departament Pracy. Był to największy wzrost rok do roku od maja 2023 r.

Wskaźnik CPI bez żywności i energii zwiększył się o 2,8 proc. rok do roku (po 2,6 proc. w marcu). Ceny energii były wyższe o 17,9 proc. w ujęciu rocznym, a ceny żywności wzrosły o 3,2 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Ekonomiści oczekiwali, że wskaźnik CPI wzrośnie do 3,7 proc. rdr z 3,3 proc. rdr w marcu, a inflacja bazowa wzrosła do 2,7 proc. rdr z 2,6 proc. rdr.

Najbardziej podrożała energia

Jak wyjaśnił Departament Pracy, indeks cen energii wzrósł w kwietniu o 3,8 proc., odpowiadając za ponad 40 proc. miesięcznego wzrostu ogólnego wskaźnika cen.

Indeks kosztów mieszkania również wzrósł - o 0,6 proc.

Ceny żywności wzrosły się w ujęciu miesięcznym o 0,5 proc.: ceny żywności do spożycia w domu wzrosły o 0,7 proc., a ceny żywności poza domem o 0,2 proc.

Indeks cen towarów i usług bez żywności i energii wzrósł w kwietniu o 0,4 proc. W ujęciu miesięcznym podrożały m.in. wyposażenie i utrzymanie gospodarstw domowych, bilety lotnicze, usługi związane z pielęgnacją osobistą, odzież oraz edukacja.

Spadły natomiast ceny w kategoriach takich jak nowe pojazdy, łączność/telekomunikacja oraz opieka medyczna.

Komentarze ekonomistów

"Kwietniowa inflacja rośnie do 3,8 proc. r/r, nieco powyżej oczekiwań. W ujęciu miesięcznym widać drgnięcie w górę komponentu usług po wyłączeniu cen energii. W efekcie inflacja bazowa wzrosła do 2,8 proc. r/r wobec 2,6proc. r/r przed miesiącem" - ocenili ekonomiści mBanku w serwisie X.

"Inflacja CPI w USA przyspieszyła w kwietniu do 3,8 proc, r/r, a bazowa do 2,8 proc r/r. Energia nadal mocno podbija #CPI, ale wzrost kosztów mieszkaniowych, usług, biletów lotniczych i odzieży sugeruje szerszą presję cenową. Dla #Fed to argument za utrzymaniem stóp bez zmian" - skomentowali z kolei ekonomiści Alior Banku.

