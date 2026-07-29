Rynki Duże spadki na giełdach w Azji. Niepewność co do AI Oprac. Alicja Skiba |

Centralne Dowództwo USA: zakończono trzynastą z rzędu noc nalotów na irańskie cele wojskowe Źródło wideo: U.S. Central Command Źródło zdj. gł.: EPA

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Kluczowy południowokoreański indeks KOSPI tracił pod koniec środowej sesji (ok. 15.20 czasu lokalnego, a 8.20 w Polsce) ok. 6,5 proc. Dzień wcześniej odnotował spadek o 10 proc. i osiągnął najniższy poziom od początku kwietnia. Tajwański TAIEX tracił prawie 4 proc. od 14.20 czasu lokalnego, z kolei benchmarkowy Nikkei w Japonii (o 15.20) - nieco ponad 2 proc.

Sala transakcyjna banku Hana w Seulu w Korei Południowej Źródło zdjęcia: YNA

W rezultacie indeks MSCI (Morgan Stanley Capital International) obejmujący akcje regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) stracił ponad 2,45 proc. We wtorek spadł o 3,6 proc.

Koreański producent chipów rozczarował

W Korei Południowej do wyprzedaży przyczyniły się rozczarowujące wyniki czołowego producenta chipów SK Hynix. Mimo, że spółka zwiększyła kwartalny zysk operacyjny sześciokrotnie, nie spełniła wysokich oczekiwań inwestorów. W środę jej akcje potaniały o 9 proc.

Indeks KOSPI w Korei Południowej odnotowuje spadki Źródło zdjęcia: EPA

Azjatyccy producenci chipów znaleźli się w epicentrum tegorocznego szału na giełdzie napędzanego apetytem na akcje spółek w branży AI. W ostatnim czasie rynek przechodzi turbulencje, ponieważ inwestorzy obawiają się o stabilność branży.

- SK Hynix osiągnął dobre wyniki, ale na dzisiejszym rynku sztucznej inteligencji dobre wyniki to za mało - skomentował w rozmowie z Reutersem Gary Tan, ekspert w firmie Allspring Global Investments. - Inwestorzy oczekują dodatkowych czynników stymulujących, zwłaszcza w zakresie długoterminowych umów i zwrotów dla akcjonariuszy (...) - dodał.

Na azjatyckich giełdach w środę indeksy się wahają Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

Wyniki kwartalne Big Tech

W środę zostaną opublikowane wyniki finansowe Meta i Microsoftu - spółek należących do grupy skupiającej tytanów branży technologicznej, tzw. "Wielkiej Siódemki". Według Reutersa to będzie sprawdzian dla branży AI. Niedźwiedzie sentymenty inwestorów podsyciły opublikowane w zeszłym tygodniu sprawozdania finansowe Alphabet i Tesli, które okazały się negatywne.

Rynek oczekuje również decyzji amerykańskiej Rezerwy Finansowej dotyczącej stóp procentowych w USA, która zostanie wydana w środę.