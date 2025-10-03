Złoty z lekkimi wzrostami, ale "potencjał ulega wyczerpaniu"

Glapiński o wrześniowej obniżce stóp procentowych Źródło: TVN24

W piątek ok. godz. 19.30 euro kosztuje 4,25 zł, dolar - 3,62 zł.

"Widoczna jest lekka tendencja spadkowa"

Złoty w tym tygodniu umocnił się wobec euro o niemal 2 gr. Od poniedziałku do piątku EUR/PLN zniżkowało o 0,3 proc. Wobec dolara polska waluta umocniła się o ok. 0,7 proc.

"Piątkowa sesja nie przynosi istotnych przesunięć na głównych parach ze złotym, choć widoczna jest lekka tendencja spadkowa zarówno na kursie EUR/PLN, jak i USD/PLN - napisał w komentarzu Andrzej Kiedrowicz, ekspert w Zespole Analiz i Strategii Rynków Finansowych PKO BP.

Jak dodał, "nieco mocniejsza postawa złotego, przy braku publikacji danych makroekonomicznych czy nowych impulsów z rynku krajowego, może wynikać z utrzymującego się apetytu na ryzyko na globalnych rynkach kapitałowych"

Rynek czeka na decyzję RPP

Jego zdaniem, główne amerykańskie indeksy mogą dziś poprawić swoje historyczne maksima, co pośrednio wspiera również wzrosty na giełdach rynków wschodzących, a poprzez napływ kapitału zagranicznego – także waluty EM (rynków wschodzących - red.)

"Biorąc pod uwagę przyszłotygodniowe posiedzenie RPP, podczas którego Rada może zdecydować się na obniżkę stóp procentowych, oceniam, że potencjał do dalszego umocnienia złotego ulega wyczerpaniu. Spodziewam się więc utrzymania kursów EUR/PLN i USD/PLN powyżej poziomów odpowiednio 4,25 oraz 3,60 w perspektywie najbliższych dni" - dodał.

