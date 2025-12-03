Popularna platforma do "miksowania" kryptowalut zamknięta. Koniec z praniem pieniędzy

Aleksander Kieroński: ustawa kryptowalutowa miała zabezpieczyć konsumentów

Uruchomiona w 2016 roku strona Cryptomixer.io świadczyła usługę "miksowania" bitcoinów. To proces rozbijania i mieszania z innymi funduszami kryptowlaut, mający na celu ich anonimizację. Niemiecka Federalna Agencja Śledcza BKA oświadczyła, że współpracowała z prokuratorami regionalnymi we Frankfurcie oraz władzami w Zurychu.

Cryptomixer generował przychody liczone w miliardach euro. Większość pochodziła z działalności przestępczej. W ramach operacji, którą prowadziły organy ścigania z Zurychu, władze przejęły serwery w Szwajcarii wraz z domeną internetową oraz skonfiskowały ponad 12 terabajtów danych i bitcoiny o wartości przekraczającej 25 milionów euro.

"Ustalenia przyczynią się również do kolejnych podobnych postępowań" - oświadczyła BKA, dodając, że w dochodzenie zaangażowane były również Europol oraz agencje Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Europol w oddzielnym oświadczeniu poinformował, że Cryptomixer.io, podejrzany o ułatwianie cyberprzestępczości, w tym schematów ransomware i prania pieniędzy, był dostępny zarówno w zwykłej sieci (clearnet), jak i w dark webie.

Źródło: Reuters