Popularna platforma do "miksowania" kryptowalut zamknięta. Koniec z praniem pieniędzy

Uruchomiona w 2016 roku strona Cryptomixer.io świadczyła usługę "miksowania" bitcoinów. To proces rozbijania i mieszania z innymi funduszami kryptowlaut, mający na celu ich anonimizację. Niemiecka Federalna Agencja Śledcza BKA oświadczyła, że współpracowała z prokuratorami regionalnymi we Frankfurcie oraz władzami w Zurychu.
Cryptomixer generował przychody liczone w miliardach euro. Większość pochodziła z działalności przestępczej. W ramach operacji, którą prowadziły organy ścigania z Zurychu, władze przejęły serwery w Szwajcarii wraz z domeną internetową oraz skonfiskowały ponad 12 terabajtów danych i bitcoiny o wartości przekraczającej 25 milionów euro.
"Ustalenia przyczynią się również do kolejnych podobnych postępowań" - oświadczyła BKA, dodając, że w dochodzenie zaangażowane były również Europol oraz agencje Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Europol w oddzielnym oświadczeniu poinformował, że Cryptomixer.io, podejrzany o ułatwianie cyberprzestępczości, w tym schematów ransomware i prania pieniędzy, był dostępny zarówno w zwykłej sieci (clearnet), jak i w dark webie.
