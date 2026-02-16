Na rynkach ropy cisza. Burzę mogą przynieść rozmowy USA z Iranem

Donald Trump chce zmiany reżimu w Iranie Źródło: CNN

Ceny ropy naftowej są na stabilnych poziomach, a ich większe zmiany będą zależeć od wydarzeń geopolitycznych - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na III kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 62,98 dol., wyżej o 0,14 proc.

Brent na ICE na IV jest wyceniana po 67,81 dol. za baryłkę, w górę o 0,09 proc.

"Na razie dużo mówią"

Inwestorzy monitorują ryzyka geopolityczne przed spodziewanym we wtorek wznowieniem rozmów pomiędzy USA a Iranem.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że zmiana reżimu w Iranie byłaby najlepszym rozwiązaniem. Dodał, że Teheran "dużo mówi, lecz nie podejmuje działań". Zapowiedział też skierowanie na Bliski Wschód kolejnych amerykańskich sił.

- Chcą rozmawiać. Ale na razie dużo mówią i nie podejmują działań - ocenił Donald Trump, gdy zapytano go o to, co Iran może zrobić, by uniknąć ataku.

Pytany o to, czy chciałby zmiany władz w Iranie, odparł: "Wygląda na to, że to by było najlepsze, co mogłoby się zdarzyć". Nie ujawnił, kogo chciałby widzieć na miejscu obecnego reżimu.

Tymczasem amerykańskie siły zbrojne przygotowują się do możliwości przeprowadzenia długotrwałej, wielotygodniowej operacji przeciwko Iranowi, na wypadek gdyby prezydent USA Donald Trump wydał taki rozkaz - podała agencja Reutera, powołując się na dwóch przedstawicieli amerykańskich władz.

- W ramach kampanii amerykańskie wojsko może zaatakować nie tylko infrastrukturę nuklearną Iranu, ale także irańskie obiekty państwowe i bezpieczeństwa - powiedział jeden z urzędników.

Ryzyko operacji w Iranie

Eksperci podkreślają, że ewentualne wszczęcie takiej operacji znacząco zwiększyłoby ryzyko dla sił USA. Odwetowe ataki Iranu pociągnęłyby też za sobą znaczący wzrost ryzyka wybuchu konfliktu regionalnego.

Źródło agencji powiedziało, że USA spodziewają się odwetu Iranu, co mogłoby doprowadzić do rozłożonej w czasie serii wzajemnych ataków.

- Chociaż geopolityka zapewnia cenom ropy krótkoterminowe wsparcie, to sytuacja podażowa na rynkach tego surowca prawdopodobnie ponownie się poprawi i będzie motorem napędowym do zmian cen w nadchodzących miesiącach - powiedział Robert Rennie, szef działu badań nad surowcami i emisją CO2 w Westpac Banking Corp.

- Wciąż spodziewamy się, że cena ropy Brent spadnie do 60 dol. za baryłkę w miarę zbliżania się do połowy 2026 r., a rosnąca globalna produkcja ropy zacznie wyraźnie wpływać na jej ceny - dodał.

Od początku tego roku ropa naftowa zyskała ok. 10 proc., ponieważ eskalacja napięć USA-Iran i potencjalne zakłócenia w dostawach ropy z regionu, gdzie wydobywana jest ok. 1/3 światowych dostaw ropy, zepchnęły na dalszy plan obawy inwestorów o rosnącą nadpodaż ropy.

