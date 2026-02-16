Logo TVN24
Biznes
Rynki

Na rynkach ropy cisza. Burzę mogą przynieść rozmowy USA z Iranem

Ropa drożeje. Na linii USA-Iran napięcie
Donald Trump chce zmiany reżimu w Iranie
Źródło: CNN
Notowania ropy naftowej pozostają na stabilnym poziomie. Analitycy przewidują jednak, że kolejne wahania będą dyktowane przez rosnące napięcia geopolityczne. Uwaga inwestorów skupia się na nadchodzących rozmowach między Waszyngtonem a Teheranem oraz groźbach amerykańskiej interwencji zbrojnej, które mogą zaważyć na cenach surowca w najbliższych dniach.

Ceny ropy naftowej są na stabilnych poziomach, a ich większe zmiany będą zależeć od wydarzeń geopolitycznych - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na III kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 62,98 dol., wyżej o 0,14 proc.

Brent na ICE na IV jest wyceniana po 67,81 dol. za baryłkę, w górę o 0,09 proc.

"Na razie dużo mówią"

Inwestorzy monitorują ryzyka geopolityczne przed spodziewanym we wtorek wznowieniem rozmów pomiędzy USA a Iranem.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że zmiana reżimu w Iranie byłaby najlepszym rozwiązaniem. Dodał, że Teheran "dużo mówi, lecz nie podejmuje działań". Zapowiedział też skierowanie na Bliski Wschód kolejnych amerykańskich sił.

- Chcą rozmawiać. Ale na razie dużo mówią i nie podejmują działań - ocenił Donald Trump, gdy zapytano go o to, co Iran może zrobić, by uniknąć ataku.

Pytany o to, czy chciałby zmiany władz w Iranie, odparł: "Wygląda na to, że to by było najlepsze, co mogłoby się zdarzyć". Nie ujawnił, kogo chciałby widzieć na miejscu obecnego reżimu.

Tymczasem amerykańskie siły zbrojne przygotowują się do możliwości przeprowadzenia długotrwałej, wielotygodniowej operacji przeciwko Iranowi, na wypadek gdyby prezydent USA Donald Trump wydał taki rozkaz - podała agencja Reutera, powołując się na dwóch przedstawicieli amerykańskich władz.

- W ramach kampanii amerykańskie wojsko może zaatakować nie tylko infrastrukturę nuklearną Iranu, ale także irańskie obiekty państwowe i bezpieczeństwa - powiedział jeden z urzędników.

Coś pękło. Czas się przygotować

Coś pękło. Czas się przygotować

Jacek Tacik
Tania ropa, złoto na sprzedaż. "Kreml nigdy nie oszczędza na przetrwaniu władzy"

Tania ropa, złoto na sprzedaż. "Kreml nigdy nie oszczędza na przetrwaniu władzy"

Maja Piotrowska

Ryzyko operacji w Iranie

Eksperci podkreślają, że ewentualne wszczęcie takiej operacji znacząco zwiększyłoby ryzyko dla sił USA. Odwetowe ataki Iranu pociągnęłyby też za sobą znaczący wzrost ryzyka wybuchu konfliktu regionalnego.

Źródło agencji powiedziało, że USA spodziewają się odwetu Iranu, co mogłoby doprowadzić do rozłożonej w czasie serii wzajemnych ataków.

- Chociaż geopolityka zapewnia cenom ropy krótkoterminowe wsparcie, to sytuacja podażowa na rynkach tego surowca prawdopodobnie ponownie się poprawi i będzie motorem napędowym do zmian cen w nadchodzących miesiącach - powiedział Robert Rennie, szef działu badań nad surowcami i emisją CO2 w Westpac Banking Corp.

- Wciąż spodziewamy się, że cena ropy Brent spadnie do 60 dol. za baryłkę w miarę zbliżania się do połowy 2026 r., a rosnąca globalna produkcja ropy zacznie wyraźnie wpływać na jej ceny - dodał.

Od początku tego roku ropa naftowa zyskała ok. 10 proc., ponieważ eskalacja napięć USA-Iran i potencjalne zakłócenia w dostawach ropy z regionu, gdzie wydobywana jest ok. 1/3 światowych dostaw ropy, zepchnęły na dalszy plan obawy inwestorów o rosnącą nadpodaż ropy.

Opracował Wiktor Knowski /ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CC0 Public Domain / pixabay

Ropa naftowaIranUSADonald Trump
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica