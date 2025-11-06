Podatek dla banków po poprawkach Senatu. Niższe stawki dla niektórych uczestników rynku

Domański o podwyżkach CIT dla banków. "Nie jest tak, że banki są w stanie ukrywać zyski wiecznie" Źródło: TVN24

Senat w czwartek zaproponował poprawki do ustawy podnoszącej stawkę podatku dochodowego od banków. Ma ona wynieść 30 proc. w 2026 r., 26 proc. w 2027 r. i 23 proc. od 2028 r. Poprawki izby wyższej m.in. wprowadzają niższą stawkę CIT dla banków spółdzielczych i SKOK-ów.

Senat przyjął ustawę o podwyżce CIT dla banków z poprawkami

Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 60 senatorów, 31 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Jedna z poprawek Senatu dotyczyła zmniejszenia o 2 pkt proc. proponowanej stawki CIT zarówno dla Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych jak i banków spółdzielczych; docelowo miałaby ona wynieść 21 proc., a w okresie przejściowym ma to być 27 i 23 proc. Senat zaproponował też poprawki zakładające zwolnienie małych podmiotów oraz banków w procesie naprawczym z wyższego opodatkowania. Jednocześnie poparto poprawkę o charakterze legislacyjnym. Teraz ustawa o podwyżce CIT dla banków wróci do Sejmu.

Wyższy CIT i obniżony podatek bankowy – szczegóły nowych stawek

Ustawa podnosi stawkę podatku CIT płaconego przez banki z obecnych 19 proc. do 23 proc., przy czym w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 30 proc., a w roku 2027 – 26 proc. Z kolei rozpoczynające działalność podmioty, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro, miałyby płacić stawkę 13 proc. (obecnie stawka ta wynosi 9 proc.). Jednak w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 20 proc., a w roku 2027 – 16 proc. W ustawie znalazły się - poza podwyżką stawek CIT dla banków - również zapisy dotyczące obniżki podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli tzw. podatku bankowego. Podatek wynoszący obecnie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie obniżony do poziomu 0,0329 proc. podstawy opodatkowania, a od roku 2028 będzie to 0,0293 proc. podstawy opodatkowania. Zgodnie z ustawą przepisy dotyczące zmian w podatku dochodowym od banków mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r., zaś te odnoszące się do podatku bankowego – 1 stycznia 2027 r. Przepisy tej ustawy krytykowane są przez banki. Związek Banków Polskich przekonuje, że podniesienie stawki podatku dochodowego dla tylko jednego sektora jest niekonstytucyjne i niesprawiedliwe.

