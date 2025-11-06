Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Podatek dla banków po poprawkach Senatu. Niższe stawki dla niektórych uczestników rynku

shutterstock_2249385239
Domański o podwyżkach CIT dla banków. "Nie jest tak, że banki są w stanie ukrywać zyski wiecznie"
Źródło: TVN24
Senat przyjął ustawę o podwyżce CIT dla banków, wprowadzając do niej kilka poprawek łagodzących pierwotne założenia. Za ustawą głosowało 60 senatorów, 31 było przeciw. Zmieniono m.in. wysokość stawek podatku – dla SKOK-ów i banków spółdzielczych.

Senat w czwartek zaproponował poprawki do ustawy podnoszącej stawkę podatku dochodowego od banków. Ma ona wynieść 30 proc. w 2026 r., 26 proc. w 2027 r. i 23 proc. od 2028 r. Poprawki izby wyższej m.in. wprowadzają niższą stawkę CIT dla banków spółdzielczych i SKOK-ów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bank budynek napis sign
Podatek w górę. Posłowie zdecydowali
Z kraju
Ministerstwo Finansów
Rząd planuje podwyżkę podatku
Z kraju
rada_ministrow
Podatek mocno w górę. Jest decyzja rządu

Senat przyjął ustawę o podwyżce CIT dla banków z poprawkami

Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 60 senatorów, 31 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Jedna z poprawek Senatu dotyczyła zmniejszenia o 2 pkt proc. proponowanej stawki CIT zarówno dla Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych jak i banków spółdzielczych; docelowo miałaby ona wynieść 21 proc., a w okresie przejściowym ma to być 27 i 23 proc. Senat zaproponował też poprawki zakładające zwolnienie małych podmiotów oraz banków w procesie naprawczym z wyższego opodatkowania. Jednocześnie poparto poprawkę o charakterze legislacyjnym. Teraz ustawa o podwyżce CIT dla banków wróci do Sejmu.

Seria awarii, kłopoty klientów. "To nie były przypadkowe ciosy"
Dowiedz się więcej:

Seria awarii, kłopoty klientów. "To nie były przypadkowe ciosy"

Wyższy CIT i obniżony podatek bankowy – szczegóły nowych stawek

Ustawa podnosi stawkę podatku CIT płaconego przez banki z obecnych 19 proc. do 23 proc., przy czym w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 30 proc., a w roku 2027 – 26 proc. Z kolei rozpoczynające działalność podmioty, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro, miałyby płacić stawkę 13 proc. (obecnie stawka ta wynosi 9 proc.). Jednak w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 20 proc., a w roku 2027 – 16 proc. W ustawie znalazły się - poza podwyżką stawek CIT dla banków - również zapisy dotyczące obniżki podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli tzw. podatku bankowego. Podatek wynoszący obecnie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie obniżony do poziomu 0,0329 proc. podstawy opodatkowania, a od roku 2028 będzie to 0,0293 proc. podstawy opodatkowania. Zgodnie z ustawą przepisy dotyczące zmian w podatku dochodowym od banków mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r., zaś te odnoszące się do podatku bankowego – 1 stycznia 2027 r. Przepisy tej ustawy krytykowane są przez banki. Związek Banków Polskich przekonuje, że podniesienie stawki podatku dochodowego dla tylko jednego sektora jest niekonstytucyjne i niesprawiedliwe.

OGLĄDAJ: Sprawa Ziobry. Śledczy chcą aresztu, posłowie decydują
Andrzej Śliwka

Sprawa Ziobry. Śledczy chcą aresztu, posłowie decydują
WYDANIE SPECJALNE

Andrzej Śliwka
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
shutterstock_2062908059
Szef chatbot, czyli prezes dostępny 24/7
Tech
Stacja PKP Międzylesie
Pracownicy bili na alarm. Jest decyzja państwowej spółki
Z kraju
Klatka kluczowa-5397
Glapiński: jesteśmy już u progu celu inflacyjnego
Pieniądze
shutterstock_2688189263
 "Chiny wygrają wyścig o sztuczną inteligencję". Nvidia z reakcją na słowa CEO
Tech
pap_20090522_0L8
Mniejsze wpływy rosyjskiego budżetu. Firmy naftowe odpowiedzialne za spadki
Ze świata
krakow shutterstock_2565281319
Potężny spadek liczby ludności Polski. Szokująca symulacja
Z kraju
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Zmiany dla kredytobiorców. Pierwszy bank z taką ofertą
Pieniądze
gdansk shutterstock_1460207540
"Obłożenie wynosi blisko 90 procent"
shutterstock_2133073563
Seria awarii, kłopoty klientów. "To nie były przypadkowe ciosy"
Natalia Szostak
parking samochody shutterstock_1968638431
Wielki koncern po pożarach wzywa do serwisu. "Parkujcie na zewnątrz"
Moto
American Airlines Airbus A321 Dallas Fort Worth lotnisko - Markus Mainka AdobeStock_626810222_Editorial_Use_Only
Tysiące lotów będą znikać każdego dnia. "Zobaczycie masowy chaos"
Ze świata
hanower niemcy lotnisko - Markus Mainka shutterstock_1796171632
Zauważył go pilot jednego z lądujących samolotów. Wstrzymano ruch
Ze świata
portfel, pieniądze
Luka w podatku od nieruchomości. Kwota jest ogromna
Pieniądze
Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego
Zmiana nazwy CPK? Minister komentuje
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Duże zmiany w sklepach. "Ogromny koszt"
Handel
shutterstock_2664619663
Zamykają ostatnią kopalnię węgla kamiennego. "Przedłużanie wydobycia nie miałoby już sensu"
Ze świata
Donald Trump z tablicą ceł
Przełomowa sprawa dotycząca ceł Trumpa. "To po prostu nieprawdopodobne"
Ze świata
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Miliony klientów w Polsce. "Intensywne prace nad nową nazwą"
Z kraju
shutterstock_790781866
Od stycznia opłaty za autostrady w górę
Ze świata
shein torebka zakupy - felipequeiroz shutterstock_2261215227
Rząd uruchomił procedurę zawieszenia działalności Shein
Ze świata
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się zwolnienia pracowników federalnych
Najdłuższy shutdown w historii kraju
Ze świata
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
O tyle spadnie rata. "Bardzo dobra wiadomość"
Pieniądze
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Z kraju
Marsha Blackburn
Google ogranicza model sztucznej inteligencji. "Halucynacje AI"
Tech
flaga unii europejskiej ue shutterstock_279505526
Premier: dziś to się stało
Ze świata
shutterstock_1933279085
Milion aut do naprawy. Gigant wzywa do warsztatów
Moto
Rachunki kalkulator raty kredytów
Decyzja, która może zmienić raty kredytów
Pieniądze
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle naprawdę zarabiają Polacy
Pieniądze
działka pod cpk
Prezes KOWR: będzie zwrot działki pod CPK
Z kraju
lotnisko bruksela belgia shutterstock_2541158149
Ruch wstrzymany z powodu dronów. Wiadomo, co z lotniskiem
Aktualizacja

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica