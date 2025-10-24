Kumulacja w Eurojackpot rośnie

Wysyp szóstek w Lotto. Co na to eksperci? Źródło: TVN24

W piątek, 24 października, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 12, 13, 27, 42, 43 oraz 3 i 4.

Wygrana pierwszego stopnia nie padła w żadnym kraju biorącym udział w loterii. W kolejnym, wtorkowym losowaniu (28 października) do wygrania będzie 100 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

W piątkowym losowaniu odnotowano natomiast dwie wygrane drugiego stopnia (5+1) - w Norwegii i Niemczech. Wyniosły one po 926 546,70 euro.

Jak podano na stronie Lotto, w Polsce najwyższe były wygrane piątego stopnia w wysokości 24 668,20 zł. Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

