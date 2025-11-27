Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Wpływa na miliony podmiotów i klientów. "Astronomiczna suma"

portfel, pieniądze
Polski system podatkowy do poprawy
Źródło: TVN24
85 procent badanych Polaków wskazuje na wysokie przywiązanie do etyki. Ale tylko 44 procent wierzy, że inni postępują uczciwie - dowiadujemy się z raportu BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej o kulturze finansowej nad Wisłą.

Raport "Kultura finansowa Polaków. Postawy konsumentów i przedsiębiorców w świecie finansów" pokazuje stosunek Polaków wobec uczciwości i etyki finansowej.

- Drobne nadużycia we własnym wykonaniu traktujemy często jako dowód zaradności, podczas gdy te same zachowania u innych nazywamy nieuczciwością - podsumował wyniki badania prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski.

Jego zdaniem, jest to wyraźny sygnał, że zaufanie społeczne pozostaje kruche, co bezpośrednio wpływa na relacje biznesowe i prywatne.

Nieuczciwe praktyki

Publikacja wskazuje na to, że blisko połowa respondentów zetknęła się z nieuczciwością podczas dokonywania zakupów na rynku detalicznym (46 proc.), a ponad jedna trzecia (35 proc.) wskazała na nieetyczne zachowania ze strony znajomych.

- Takie doświadczenia budują dużą ostrożność, która często utrzymuje się przez lata i wpływa bezpośrednio na decyzje dotyczące zawierania umów, udzielania kredytów i pożyczek czy współpracę z nowymi kontrahentami - uważa główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski.

Z kolei według prof. Katarzyny Sekścińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego rozbieżność ujawniona w badaniu odzwierciedla niewypowiadane głośno przyzwolenie na niektóre działania oraz traktowanie części nieetycznych praktyk jako na tyle mało istotnych, że nie pojawiają się od razu w świadomości.

Jej zdaniem u podstaw "niewidzenia" niektórych nieetycznych działań mogą leżeć co najmniej trzy czynniki: dualizm postaw; powszechność zjawiska, która sprawia, że staje się ono swoistą normą; oraz nisko oceniane konsekwencje, które powodują, że dana sytuacja zostaje zepchnięta na dalszy plan w procesie oceny moralnej.

"Astronomiczna suma"

Konsekwencje społeczne oraz ekonomiczne tych praktyk - według autorów raportu - widać w twardych danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK.

"Łączna wartość zaległych długów konsumentów i firm zbliża się na koniec września tego roku do 130 mld zł" - czytamy.

- Ta astronomiczna suma, na którą składa się 65 procent zaległości konsumentów, wpływa na około 2,8 miliona podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych - twierdzi Szarkowski. W jego opinii historia masowych zaległości często zaczyna się od psychologicznych mechanizmów unikania zobowiązań.

- Konsumenci mogą celowo unikać ich spłaty, licząc na przedawnienie lub brak konsekwencji w ściąganiu wierzytelności. Niska kultura finansowa, w której ludzie wypierają problem zadłużenia i unikają kontaktu z wierzycielami, prowadzi do pogłębiania się spirali długów, co w efekcie niemal natychmiast przekłada się na gospodarkę - wyjaśnił prezes BIG InfoMonitor.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wychowani w "kulturze zap****olu" mówią o nich "śnieżynki". Bez urazy? 

Wychowani w "kulturze zap****olu" mówią o nich "śnieżynki". Bez urazy? 

Iga Dzieciuchowicz
Zaczynają karierę i mają dość. "To nie ma nic wspólnego z lenistwem"

Zaczynają karierę i mają dość. "To nie ma nic wspólnego z lenistwem"

Aleksandra Koszowska

Najczęściej łamane zasady

Raport BIG InfoMonitor wskazuje też na te obszary, w których polski "spryt" wygrywa z ogólnie przyjętymi zasadami społecznymi. W przypadku konsumentów najczęściej objawia się on w drobnych, codziennych decyzjach, które z czasem sumują się do sporych strat.

Aż 18 proc. badanych otwarcie przyznaje się do jazdy komunikacją miejską "na gapę". Równie niepokojące jest przyzwolenie na szarą strefę przy kasie - 12 proc. klientów wprost sugeruje usługodawcom obniżenie ceny w zamian za rezygnację z paragonu lub faktury.

Co więcej, co dziesiąty badany nie reaguje, gdy sprzedawca omyłkowo wyda mu zbyt dużą resztę.

Dominują zatory płatnicze

Jeszcze poważniej sytuacja wygląda w biznesie, gdzie stawką jest płynność finansowa firm i ich wiarygodność na rynku a często przetrwanie. Przedsiębiorcy jako plagę numer jeden wskazują zatory płatnicze – z nieterminowym opłacaniem faktur boryka się niemal połowa firm (48 proc.). Problemem pozostaje również nieformalny rynek pracy.

W otoczeniu biznesowym wciąż obecne są oferty zatrudnienia "na czarno" (17 proc. wskazań) oraz proceder wypłacania części wynagrodzenia "pod stołem" (20 proc.). Co do samych konsumentów – 16 proc. z nich skarży się na zawyżanie cen lub celowe, błędne naliczanie opłat przez nieuczciwych usługodawców.

W środowisku biznesowym 75 proc. przedsiębiorców przyznaje, że doświadczyło co najmniej jednego zachowania nieetycznego, choć 68 proc. spontanicznie deklaruje brak kontaktu z takimi praktykami. Ta kolejna rozbieżność świadczy o złożonym mechanizmie, w którym nieetyczne praktyki są niewłaściwie rozpoznawane, bagatelizowane, albo wręcz celowo racjonalizowane.

- Nieetyczne praktyki finansowe często wynikają z natychmiastowych korzyści materialnych – zarówno dla klienta, przedsiębiorcy, jak i dla obu stron jednocześnie – komentuje prof. Sekścińska. Dodaje, że powszechność takich nieetycznych praktyk, ich niska wykrywalność i karalność sprawiają, że wiele osób czuje się w pewnym sensie "bezkarne".

Tak Polacy postrzegają etykę finansową

Z perspektywy biznesu, kluczowe znaczenie ma to, kogo chronimy. Etykę finansową firm Polacy postrzegają przede wszystkim przez pryzmat terminowego spłacania zobowiązań: w pierwszej kolejności wobec pracowników (58 proc.), następnie wobec dostawców/podwykonawców (46 proc.), a dopiero w trzeciej kolejności wobec państwa (39 proc.). Pokazuje to, jak ważne dla stabilności społecznej jest przerwanie łańcucha zatorów płatniczych.

Eksperci alarmują, że bez podjęcia pakietu działań, takich jak edukacja finansowa, wykorzystanie narzędzi prewencyjnych i realizacja reform systemowych, to zjawisko będzie dalej podważać zaufanie, zwiększać zatory płatnicze i obciążać gospodarkę.

Polacy upatrują szansy w pracy u podstaw i zmianie pokoleniowej. Aż 79 proc. respondentów popiera wprowadzenie etyki finansowej do szkół. Z kolei przedsiębiorcy podchodząc bardziej pragmatycznie wskazują na konieczność reform systemowych i strukturalnych, takich jak uproszczenie podatków oraz skuteczniejsza egzekucja prawa wobec nieuczciwych dłużników.

Badanie nt. kultury finansowej konsumentów zrealizowano dla BIG InfoMonitor przez Quality Watch na próbie 1090 osób. Z kolei w badaniu nt. kultury finansowej przedsiębiorców uczestniczyło 552 firm. Obydwa przeprowadzono w czerwcu 2025 rok.Dane o zaległościach pozakredytowych i kredytowych konsumentów i firm pochodzą z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK, z września br

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
długietyka
Zobacz także:
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel w Stambule
Turyści z Niemiec nie żyją. Podano przyczynę tragedii
Turystyka
Stellantis
Kontrowersyjna inwestycja giganta. "Rosnące wpływy Pekinu"
Moto
Peter Szijjarto
"Węgry wykorzystają wszelkie możliwe środki"
W tym roku wyniki sprzedaży podczas promocji z okazji Black Friday będą zdecydowanie słabsze niż w roku 2019
Największy bank w Polsce ostrzega klientów
Pieniądze
Energa
Orlen zaprasza do sprzedaży akcji Energi
Z kraju
Rachel Reeves
Ministra chce wyższych podatków. "Mój wybór"
Senator USA Jim Justice
Stracił fortunę, unikał fiskusa przez 16 lat. Senator ma zapłacić miliony
Do górników płyną życzenia z całej Polski
Czy będzie barbórka? "To trudne pytanie"
Z kraju
Grand Prismatic Spring w Parku Narodowym Yellowstone
Zagraniczni turyści zapłacą znacznie więcej za popularne atrakcje
TVN24
Awaria prądu w obrębie dwóch dzielnic (zdjęcie ilustracyjne)
Niższe ceny, ale trzeba złożyć oświadczenie. Nowy projekt
Dla firm
shutterstock_2069263361
Stopy procentowe w dół. Nowa prognoza
Z kraju
Elektrownia USA
USA grozi kryzys energetyczny. "To może oznaczać pozostanie w tyle za Chinami"
Tech
sztuczna inteligencja
Bielik Summit 2025. "Sesje od kuchni"
Tech
AliExpress, Joom
Francja szykuje skargi na dwie kolejne platformy handlowe
Handel
Władimir Putin
Sukces Putina. Rosja zyskała dostęp do nowych portów
shutterstock_2406880799
Chaos i frustracja. Za miesiąc rewolucja w sprawie pensji
Joanna Rubin-Sobolewska
Tusk
Tusk zapowiada nowe okręty podwodne i dziesiątki miliardów euro na drony
Z kraju
Volkswagen Chiny
Ofensywa motoryzacyjnego giganta. Nowy plan
Moto
shutterstock_2132570449
Marka Pele znów w brazylijskich rękach. Przejęła ją firma ojca Neymara
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Pracę stracą tysiące osób. Jest zapowiedź
Tech
biuro praca umowa shutterstock_1178215549
Tyle wyniosła stopa bezrobocia w październiku
Z kraju
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Klienci otrzymają 500 zł i zwrot opłat od teleoperatora. Jest decyzja UOKiK
Z kraju
shutterstock_2627895633
Browary niechętne nowemu systemowi. Szukają furtek prawnych
Handel
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
"Może uderzyć w każdą gałąź gospodarki i w gospodarstwa domowe"
Łukasz Figielski
shutterstock_2407111859
"Coś musi się zmienić". Międzynarodowa instytucja ostrzega Polskę
Z kraju
shutterstock_268930547
Kumulacja w górę. Do wygrania 14 milionów złotych
Pieniądze
eurojackpot wyniki losowania loteria
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Zrzut ekranu 2025-11-25 o 19
Tusk zwrócił się do kolejarzy: żeby nasza kolej rosła w siłę
Z kraju
sklep zakupy galeria handlowa swieta shutterstock_167254895
Pierwszy taki grudzień od lat. W te niedziele zrobimy zakupy
Handel
Helsinki, Finlandia
"Boję się o młodych ludzi". Najszczęśliwszy kraj w kryzysie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica