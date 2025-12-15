Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

"Nie wykluczam cięć stóp, być może nawet kilku"

shutterstock_1202212432
Stopy procentowe - analitycy o decyzji RPP
Źródło: TVN24
Jest niezwykle mało prawdopodobne, aby coś zmieniło się w polityce pieniężnej przed marcem - stwierdził członek Rady Polityki Pieniężnej Henryk Wnorowski, odnosząc się do poziomu stóp procentowych w Polsce. - Natomiast co do całego 2026 roku nie wykluczam cięć stóp, być może nawet kilku - dodał.

- Grudniowa obniżka stóp nic nie zmienia w dalszym funkcjonowaniu RPP, czyli pozostajemy otwarci na napływające dane i informacje i na tej podstawie podejmujemy decyzje - powiedział Wnorowski.

Jak dodał, "większa dawka tych danych pojawi się w marcu wraz z nową projekcją [inflacji i wzrostu PKB - red.], co w jakimś sensie ustawia oczekiwania co do ewentualnego terminu kolejnej obniżki stóp".

W grudniu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Była to szósta obniżka w 2025 roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4 proc. 

"Nie wykluczam cięć stóp, być może nawet kilku"

Wnorowski zwrócił uwagę, że przy kolejnych decyzjach o stopach procentowych trzeba wziąć pod uwagę różne okoliczności.

- Po pierwsze, po dokonaniu w 2025 roku łącznie 175 punktów bazowych cięć stóp, trzeba przyglądać się ich skutkom - zaznaczył. - Po drugie, początek każdego roku dostarcza zwykle impulsów inflacyjnych ze strony monopolistów naturalnych, którzy zmieniają cenniki, zmienia się także koszyk inflacyjny GUS - stwierdził.

- Biorąc pod uwagę to wszystko, wydaje mi się, że jest niezwykle mało prawdopodobne, aby coś zmieniło się w polityce pieniężnej przed marcem. To oczywiście nie oznacza, że musi zdarzyć się w marcu - powiedział członek RPP.

Jak dodał, "jesteśmy w okresie podwyższonych stóp procentowych i jeszcze jakiś czas w tym okresie pozostaniemy". - Natomiast co do całego 2026 roku nie wykluczam cięć stóp, być może nawet kilku. Biorąc pod uwagę mój wrodzony optymizm jestem przekonany, że do cięć będzie dochodziło, choć nie będzie to taka skala jak w bieżącym roku. Trzeba zachować ostrożność, ponieważ nadal nie możemy być na 100 procent pewni co do trwałości pozostawania inflacji w celu, widoczne są tutaj liczne zagrożenia - dodał.

Tyrowicz o inflacji: ta jedna liczba jest tylko skrótem myślowym, jest uproszczeniem
Dowiedz się więcej:

Tyrowicz o inflacji: ta jedna liczba jest tylko skrótem myślowym, jest uproszczeniem

Z kraju

Stopy w 2026 roku "z trójką z przodu"

Wnorowski przypomniał, że już na początku roku 2025 r. widział na koniec bieżącego roku stopy z "czwórką z przodu", co ostatecznie się sprawdziło (od grudnia stopa referencyjna NBP wynosi 4 proc.). Członek RPP obecnie z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdza, że na koniec 2026 r. stopy będą z "trójką z przodu", co może zarysować potencjalną skalę obniżek w tym horyzoncie.

- Zejścia ze stopą referencyjną w przyszłym roku poniżej 3 procent na dzień dzisiejszy raczej nie przewiduję. Na taki scenariusz musiałoby się złożyć naprawdę niezwykle wiele sprzyjających okoliczności, ale przy obecnej ultraluźnej polityce fiskalnej moja wyobraźnia tego nie widzi - dodał ekonomista.

Jak zaznaczył, "generalnie powinniśmy utrzymywać wyższe stopy procentowe, żeby zarządzać ryzykiem inflacji, niż obniżyć je zbyt mocno".

Cel inflacyjny Inflacyjny NBP to 2,5 proc. z odchyleniem +/- 1 proc. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie 2025 ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,5 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 procent

Tak rosną ceny w Polsce
Dowiedz się więcej:

Tak rosną ceny w Polsce

Z kraju

Rekomendacja MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ostatniej misji do Polski rekomendował, żeby RPP przeszła bardziej w tryb wait-and-see i spowolniła tempo obniżek stóp. Wnorowski pytany o te rekomendacje powiedział, że się z nimi utożsamia.

- Nawet przed jej wydaniem dokładnie w ten sam sposób o tym myślałem i mówiłem. Taka jest w tej chwili potrzeba - zaznaczył.

Członkini zarządu EBC Isabel Schnabel powiedziała w ub. tygodniu, że czuje się raczej komfortowo z rynkowymi oczekiwaniami, że kolejnym ruchem EBC będzie podwyżka stóp procentowych (główna stopa EBC obecnie to 2 proc.). Wnorowski pytany w tym kontekście o Polskę niczego nie wykluczył.

- Jeden z przedstawicieli EBC niedawno zasygnalizował, że kolejnym ruchem EBC może być raczej podwyżka stóp procentowych. Do tej pory, gdy byłem pytany, czy widzę zagrożenie, że byłoby trzeba w Polsce podnosić stopy, odpowiadałem zdecydowanie, że nie widzę takiego zagrożenia. Jednak w tej chwili, to znaczy od początku 2026 roku niczego nie wykluczam, także ruchu stóp w górę. Słowo klucz na dzisiaj w krajowej polityce pieniężnej to w dalszym ciągu ostrożność. Nie zniknęły wszak żadne istotne przesłanki do takiego nastawienia, o których mówiliśmy jakby głośniej jeszcze kilka miesięcy temu - powiedział Wnorowski.

Jak dodał, "trzeba mieć oczy dookoła głowy i być czujnym na wszystko, co się dzieje wokół polskiej gospodarki".

Kurs złotego

W ocenie Wnorowskiego silniejszy w ostatnich latach kurs złotego nie jest i nie był drugorzędny w walce z inflacją, wydatnie pomagał w obniżaniu presji cenowej.

- Od szczytu inflacji w lutym 2023 roku w zasadzie w każdym kwartale widać było pewien komponent aprecjacji (umocnienia - red.) złotego. Z punktu widzenia inflacji, jeszcze raz powtórzę, polski złoty nam pomagał. Ale nie wydaje mi się, że złoty mógłby być jeszcze znacząco mocniejszy niż obecnie - stwierdził.

- Złotemu sprzyjają zdrowe fundamenty polskiej gospodarki, ale jednocześnie mam świadomość, że eksporterzy oczekiwaliby raczej osłabiania waluty, co mogłoby pobudzić ten sektor - dodał członek RPP.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
RPPStopy procentoweInflacjaGospodarka
Zobacz także:
Karol Nawrocki
Zmiany dla górników i nie tylko. Prezydent zadecydował w sprawie ustawy
Z kraju
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wicepremier: Atak hakerski. Trwają czynności operacyjne
Z kraju
tankowiec, Wenezuela
Paraliż eksportu. Statki zawracają
Ze świata
barcelona hiszpania shutterstock_2153597591
Rząd uderza w giganta. Jest decyzja w sprawie kary
Ze świata
shutterstock_2589304837_1
Gwałtowny wzrost. "Sprzyjające warunki"
Nieruchomości
Praca, biuro, firma, pracownicy, biurka
To najważniejszy benefit dla pracowników
Dla pracownika
shutterstock_2316860485
Wynajmują surogatki, by "stworzyć niepokonaną dynastię"
Ze świata
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Wyścig z czasem" i "szalony finiszowy sprint". Ministra komentuje
Z kraju
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
"Dajcie im telefon z klapką"
Tech
portfel pieniadze shutterstock_2387670729
Nowe dane o zagrożeniu skrajnym ubóstwem
Z kraju
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Jak długo gotować jajko? Ile wzrostu ma Tom Cruise?
Tech
iRobot Roomba
Znana firma w tarapatach. Jest wniosek o ochronę przed wierzycielami
Ze świata
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Podzielili rynek i ustalali ceny. Potężna kara za zmowę
Z kraju
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Tak rosną ceny w Polsce
Z kraju
Awaria sieci cieplarnianej we Wrocławiu
Można otrzymać nawet 1750 złotych. Ostatni dzień na złożenie wniosku
Z kraju
Berlin (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy gospodarcze Niemiec. "Główne filary nie wykazują poprawy"
Ze świata
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Niepokojące dane z rynku pracy. "Dobiliśmy do dna"
Dla pracownika
shutterstock_2556416827
"Takie zakupy różnie się kończą". Ekspertka ostrzega
Tech
shutterstock_2588290299
Retro płyty przeżywają renesans. Wielu kupuje, ale ich nie słucha
Ze świata
shutterstock_2632698777
Media: Biały Dom zmienia nastawienie wobec używki. Decyzja już wkrótce
Ze świata
Neal Mohan
Szef giganta Big Tech przykręca śrubę dzieciom. Mają limity
Tech
costa coffee kawiarnia hiszpania - Brookgardener shutterstock_2422711029
Znana marka kawiarni na skraju upadłości. Rozmowy w toku
Ze świata
pociag pkp intercity - Fotokon shutterstock_2574259707
Dobra wiadomość do podróżujących koleją. Duże zmiany
Z kraju
shutterstock_1263329617
Miliardowa kumulacja. Druga największa suma w roku
Ze świata
bialorus nawoz potas shutterstock_1799345113
Takie korzyści będzie miała Białoruś z umowy
Ze świata
Z powodu wiatru nie odbyło się ponad 30 połączeń, w tym te do Polski
Loty na popularną wyspę wznowione. Będzie tłok
Turystyka
Warszawa, 07.12.2025. Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Przedostatnia taka niedziela w roku
Handel
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
To już siódme losowanie bez głównej wygranej. Kumulacja w górę
Pieniądze
Viktor Orban
Orban o decyzji UE: to deklaracja wojny
Ze świata
shutterstock_2558150987
Bohaterowie Disneya w produkcjach sztucznej inteligencji. Kontrowersyjna umowa
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica