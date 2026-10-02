Pieniądze Orlen ujawnia, ile odda państwu Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Spór o ceny paliw. Tusk: na razie wygrali polscy kierowcy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Sheviakova Kateryna/Shutterstock

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"W związku z publikacją w Dzienniku Ustaw ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych, Spółka oszacowała wstępnie zobowiązanie podatkowe w wysokości 2 mld zł za okres od marca do sierpnia 2026 r." - podał Orlen w komunikacie.

Nowy podatek, słony rachunek

Minister energii Miłosz Motyka informował w piątek rano, że najnowszy pakiet obniżający ceny paliw może kosztować tak jak poprzednio ok. 1,6 mld zł miesięczne, a do końca roku ok. 5 mld zł.

W czwartek wieczorem prezydent Karol Nawrocki podpisał drugą wersję rządowej ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych, która ma przynieść do budżetu ok. 4 mld zł i sfinansować obniżki cen paliw dla obywateli.

Jak zwrócili uwagę ekonomiści PKO BP, wpływy z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych nie wystarczą, by sfinansować całkowity koszt obniżki cen paliw. "Szacowane pierwotnie na 4 mld zł wpływy z nowego podatku miałyby posłużyć sfinansowaniu rządowego pakietu osłonowego Ceny Paliwa Niżej" - napisali ekonomiści PKO BP w piątkowym komentarzu.

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Stawki podatku od nadzwyczajnych zysków

Ustawa przewiduje 60-procentowy podatek od nadwyżkowych zysków osiągniętych ze sprzedaży paliw ciekłych dla podmiotów zajmujących się również produkcją paliw oraz 50-procentowy podatek dla sprzedawców.

Podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 r., powiększonej o 20 procent.

Ustawa przewiduje minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc. oraz ograniczenie podatku do 50 procent dochodu lub zysku netto dla podmiotów niewytwarzających paliw.