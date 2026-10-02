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Tusk: rekordowo rzadko słychać płacz

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Donald Tusk
Tusk: rekordowo rzadko słychać płacz
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Program Aktywny Rodzic objął już wsparciem 680 tysięcy dzieci w Polsce - poinformował premier Donald Tusk, podsumowując dwa lata rządowych świadczeń. Od uruchomienia programu na ten cel przeznaczono ponad 11 miliardów złotych.

Premier podsumował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dwa lata funkcjonowania programu Aktywny Rodzic. Szef rządu podkreślił, że projekt miał nie tylko zapewnić rodzinom wsparcie finansowe i zwiększyć dostępność miejsc w żłobkach, lecz także docenić osoby zaangażowane w opiekę nad najmłodszymi dziećmi.

- Bardzo mi zależało na tym projekcie. On się formalnie nazywa Aktywny Rodzic, a nie "babciowe", ale rzeczywiście na początku, kiedy mówiliśmy o "babciowym", chodziło mi przede wszystkim nie tylko o pieniądze, nie tylko o nowe miejsca w żłobkach, ale też o takie godnościowe podejście do sprawy - powiedział Tusk.

Zaznaczył też, że opieka nad małymi dziećmi jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych, a niekiedy również wyczerpujących zajęć. Jak mówił, pierwotna idea "babciowego" miała być także formą uhonorowania setek tysięcy babć i dziadków, którzy pomagają rodzicom w codziennej opiece nad dziećmi.

Na wsparcie w ramach Aktywnego Rodzica przeznaczono 11 mld zł
Na wsparcie w ramach Aktywnego Rodzica przeznaczono 11 mld zł
Źródło zdjęcia: TVN24

Tusk: rekordowo rzadko słychać płacz

Premier przekonywał również, że program pokazuje znaczenie rodziny i umożliwia rodzicom wybór preferowanej formy opieki. Nawiązując do własnych doświadczeń, wskazał, że dzieci często wolą pozostawać pod opieką dziadków niż osób spoza najbliższej rodziny.

- "Babciowe" jest też jakby metodą podkreślania, jak ważna dla nas wszystkich jest rodzina. Bo przecież też wiemy - u mnie tak na pewno jest - że szczególnie wnuczki wolą, żeby dziadek się nimi opiekował, a nie nawet najlepsza opiekunka czy opiekun, ale spoza najbliższego kręgu - dodał.

- Bardzo jesteśmy dumni. W sumie 680 tysięcy dzieci w Polsce korzysta w ten czy inny sposób z "babciowego". To jest rzeczywiście wielka grupa i chyba życie jest dzięki temu projektowi chociaż trochę lżejsze i łatwiejsze - podsumował Tusk.

Dodał też: - I w ogóle, jak tak patrzę, ile nas jest i ile jest maleństw, to muszę powiedzieć, że rekordowo rzadko słychać płacz. Gdyby tak było na co dzień w domu, to byłbym najszczęśliwszym dziadkiem na ziemi. Także jeśli będziecie chcieli, zostańcie tu na dłużej, może nie na stałe, ale tak długo, jak będziecie chcieli. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy na tym pracowali, i wam, że umiecie tak dobrze z tego programu korzystać.

Ponad 11 mld zł na świadczenia

Wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska poinformowała, że w ciągu dwóch lat na świadczenia wypłacane w ramach programu przeznaczono ponad 11 mld zł. Podkreśliła przy tym, że za danymi dotyczącymi liczby dzieci i wysokości wypłat stoją przede wszystkim historie rodzin oraz ich większe poczucie bezpieczeństwa.

- To jest 680 tysięcy wypłaconych świadczeń, 680 tysięcy rodzin i ich historii. Osób, które mogły wrócić do pracy, które nie musiały wybierać między dzieckiem a pracą, które mogły zaangażować swoich dziadków, czuć się bezpiecznie i po prostu decydować się na założenie bądź powiększenie rodziny - powiedziała Gajewska.

Wiceministra zaznaczyła, że wsparcie trafia nie tylko do mieszkańców dużych miast, ale również do rodzin z mniejszych miejscowości. Jak podkreśliła, jednym z najważniejszych założeń programu było pozostawienie rodzicom swobody w wyborze sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem.

- Jesteśmy wybitnie dumni z tego, że nie tylko w dużych miastach, ale także w tych najmniejszych miejscowościach rodzice i dziadkowie korzystają z tego, co udaje nam się robić, mają poczucie bezpieczeństwa i rozwijają swoje piękne rodziny. A przecież w tym programie chodziło o wybór i o wolność decyzji - podkreśliła.

Program Aktywny Rodzic

Program Aktywny Rodzic został uruchomiony 1 października 2024 roku. Według danych przedstawionych przez rząd w ciągu dwóch lat ze wsparcia skorzystali rodzice niemal 680 tys. dzieci, a łączna wartość wypłaconych świadczeń przekroczyła 11 mld zł.

Jak przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, program przyczynił się również do zwiększenia dostępności opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia. Od momentu jego uruchomienia liczba tzw. białych plam, czyli gmin, w których nie działał żłobek ani inna instytucja opieki, zmniejszyła się o połowę.

Jednym z głównych założeń programu jest umożliwienie rodzicom wyboru rozwiązania najlepiej odpowiadającego ich sytuacji zawodowej oraz preferowanemu sposobowi opieki nad dzieckiem.

Program obejmuje trzy świadczenia:

  • Aktywni rodzice w pracy - 1500 zł miesięcznie na dziecko lub 1900 zł, jeśli dziecko ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje aktywnym zawodowo rodzicom dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.
  • Aktywnie w żłobku - do 1500 zł miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W przypadku dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności kwota może wynieść do 1900 zł miesięcznie. Wsparcie nie może jednak przekroczyć wysokości opłaty ponoszonej przez rodziców.
  • Aktywnie w domu - 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie jest przeznaczone dla rodziców, którzy nie korzystają z pozostałych dwóch form wsparcia.
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
"Aktywny rodzic"Donald Tusk
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